Este año se han agravado las terribles consecuencias del cambio climático, especialmente en el sector oriente del país: Nueva York, Boston, Washingon, Carolina Norte y Sur, Georgia, Florida, etc. Los problemas han sido nevadas –a veces fuertes–, sequías y lluvias inundantes, etc. Esto es casi totalmente anormal para esta época del año, y ha causado fuertes pérdidas y perjuicios humanos y comerciales.¿Cuál es la causa de esto? El que escribe opina que los causantes son Trump y el Congreso: senadores y representantes.¿Por qué? Porque Trump y su Gobierno han cancelado muchas –si no todas– las reglas que Obama había establecido para restringir el uso de hidrocarburos, cuyos productos atmosféricos son altamente contaminantes, especialmente el bióxido de carbono.Con respecto a lo anterior, anotamos que Trump ha desechado el concepto del cambio climático diciendo que ha sido una patraña de los chinos para “hacer no competitiva a la industria manufacturera norteamericana”. Y como indicamos en una aportación anterior, Trump ha tuiteado en múltiples ocasiones que él no acepta la evidencia del cambio climático. Sin embargo, dicha evidencia ha sido verificada abrumadoramente por más de 200 científicos especialistas en la materia.Comentamos con mayor detalle las consecuencias del cambio climático causado por Trump y los republicanos. Primeramente, las tormentas de nieve son causadas por el calentamiento del Océano Atlántico, que incrementa la evaporación del agua. Las tormentas se generan cuando los aires cargados de humedad procedentes del océano entran en contacto con los aires fríos del norte.La segunda consecuencia son los incrementos del nivel del mar por dos causas: 1) el incremento del volumen de las aguas marinas que, por haberse calentado ocupan mayor volumen que las frías; y 2) por el derretimiento de los hielos polares y glaciares que fluyen al mar, incrementando de esta manera los niveles marinos. Según reportó Brandon Miller, meteorólogo de la CNN, desde 1992 hasta la fecha, debido al calentamiento global, los niveles de los océanos han subido 3 pulgadas (7.5 centímetros), y continúan subiendo.La tercera consecuencia del cambio climático es la acidificación de los océanos porque absorben la mayor cantidad del bióxido de carbono producido por la contaminación ambiental convirtiéndolo en un ácido, el ácido carbónico.. Anotamos que los océanos también absorben la mayor parte del calentamiento global, y por esta razón las aguas marinas se han calentado. Este ácido disminuye la producción de varias especies marinas incluyendo moluscos (ostiones y almejas), crustáceos (camarones y langostas) y muchos otros tipos de peces. De hecho ha sido comprobado que en varios países la pesca ha disminuido notablemente por falta de captura.La cuarta consecuencia es que el calentamiento global ha incrementado progresivamente las temperaturas globales, lo que ha causado que cada verano sea cada vez más caluroso que el anterior.La quinta consecuencia del cambio climático parece ser una fantasía, pero aparentemente es real: el incremento de los terremotos. Presentamos los siguientes datos con respecto al número de terremotos intensos (magnitud mayor de 6.99 grados Richter que han sacudido la tierra en períodos de 38 años, desde 1863 hasta 2014: 12, 53, 72 y 164 terremotos (www.earth.wabcs.co).Estas cifras indican claramente que el número de terremotos se ha ido incrementando, y más que se duplicó de 1939 –1976 (71 terremotos), y de a 1977– 2014 (164 terremotos(¿), siendo el segundo período el que coincide con la acentuación del calentamiento global.La explicación radica en que los terremotos son causados por el desplazamiento de las capas tectónicas que forman parte de la corteza terrestre. Anterior al cambio climático, las placas estaban presionadas hacia abajo y ahí sostenidas por el paso de las capas de hielo de Groenlandia y Antártida. Al derretirse estas capas por el calentamiento global, la presión que sostenía a las capas hundidas ha disminuido y ha causado que éstas salten hacía arriba, provocando terremotos.Trump ha nombrado a varios colaboradores que niegan el cambio climático. El más notorio es Scott Pruitt, administrador de la EPA (Environmental Protection Agency), acérrimo negador de la contaminación ambiental. Pruitt ha dicho que está lejos de resolverse el debate sobre las actividades humanas que contribuyen al calentamiento global. Por otra parte ha sido averiguado que Pruitt y otros colaboradores republicanos establecieron en 2011 una alianza secreta con las compañías petroleras para derrocar la agenda de Obama para regular dichas industrias.Así, está claro que las compañías petroleras han comprado a Trump y muchos de sus colaboradores republicanos para que les permitan seguir produciendo hidrocarburos –que son altamente contaminantes del ambiente– sin ningún control. Por ejemplo, por medio de los cabilderos, en el año anterior la industria petrolera aportó 51 millones de dólares (89 por ciento) a los republicanos para sus campañas políticas, comparado con 6 millones de dólares (11 por ciento) que aportó a los demócratas (www.opensecrets.org-industries-total.org).Así, es triste que por motivos políticos y económicos, Trump y su Gobierno continuarán egoístamente incrementando el cambio climático con todas sus terribles consecuencias, sin importarles los daños que causará al mundo.

