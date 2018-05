Pence va a Arizona y pierde su camino

San Diego— La política me está enfermando. He escrito sobre el proxenetismo, las promesas rotas, el giro partidista, las encuestas de opinión, la ética situacional, los vaivenes, las cámaras de eco, los estados rojo y azul y todo lo demás durante 30 años. Y esto ha cobrado su cuota. Nunca he sido más cínico o más desconfiado.Pasa la mayor parte de tu tiempo en pantanos, y muy pronto todo lo que ves son lagartos. A lo largo de los años, los políticos de ambos partidos me han engañado y desilusionado. También a menudo aposté por el caballo equivocado y confié en las personas equivocadas.Después de un discurso hace unos ocho años, me preguntaron si podía nombrar a algún político a quien respetara.“Sí”, he dicho. “Sólo tengo dos. Un demócrata: el representante Luis Gutiérrez de Illinois. Y un republicano: el representante Mike Pence de Indiana”.Así que me quedé con dos oriundos del Medio Oeste, de estados vecinos. En inmigración, cada hombre desafió valientemente a los líderes de su propio partido.Gutiérrez fue el primero en decepcionarme. Arrestado dos veces fuera de la Casa Blanca mientras protestaba por las políticas de inmigración del presidente Obama, el congresista intentó sin éxito que Obama usara su poder ejecutivo para diferir algunas deportaciones. En 2011, en un intento de presionar a la Casa Blanca para que adoptara una política de imposición migratoria más sensata y humana, Gutiérrez se embarcó en una gira por 20 ciudades a la que llamó “Campaña por los Niños y las Familias Estadounidenses”. Varios legisladores del Congreso, incluido el representante Michael Honda, demócrata de California, dijeron en ese momento que los funcionarios del Gobierno les habían advertido que no asistieran. Así de enojada estaba la Casa Blanca con el motín de Gutiérrez.Pero después de que el Gobierno de Obama lanzara el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en junio de 2012, básicamente engañaba a los jóvenes indocumentados para entregarse a las autoridades a cambio de un aplazamiento de dos años de la deportación y un permiso de trabajo temporal: Gutiérrez aceptó las migajas y declaró que era una cena de carne. En septiembre, a cambio de un espacio para hablar en la Convención Nacional Demócrata 2012 en Charlotte, Carolina del Norte, se alineó totalmente y elogió con entusiasmo a la misma administración Obama contra la que se había pasado los últimos años. Embarazoso.Ahora, es el turno de Pence de decepcionar. He escrito sobre el republicano de Indiana, que ahora es vicepresidente, durante más de una docena de años. Por lo general, tiene una buena mente, un buen corazón y un buen suministro de esa clase de sentido común que crece en la región agrícola.Pence me llamó la atención en 2006 cuando, mientras servía en el Congreso, escribió un proyecto de ley que habría permitido que millones de inmigrantes indocumentados permanecieran legalmente en Estados Unidos. Un miembro de una familia regresaría al país de origen para sesiones de procesamiento rápido, en lo que Pence llamó “Centros Ellis Island”, antes de regresar al país con un permiso de trabajo temporal. Los nativistas odiaban el plan Pence, llamándolo “amnistía ligera”. Odiaba a los nativistas, así que me acerqué a Pence. Comenzamos una serie de entrevistas y conversaciones. Me convertí en un fan.Pero la semana pasada, en Phoenix, Pence se puso en ridículo. Habiendo enganchado su carreta a un presidente que cree que los inmigrantes mexicanos son criminales de un país pobre, violento y corrupto, el tipo de lugar al que Trump se refirió anteriormente como un “cagadero”, que roba empleos y recursos de estadounidenses reales , el vicepresidente ha abrazado al loco. En declaraciones a los partidarios, Pence se quejó de los “activistas de la frontera abierta”.Aparentemente, los ‘hoosiers’ (nativos de Indiana) no saben mucho sobre las fronteras a menos que tal vez estemos hablando de los límites entre su estado y Kentucky. La frontera de EU–México está fortificada, militarizada y patrullada por más de 17 mil agentes de la Patrulla Fronteriza. Eso no es ‘abierto’.Pence también elogió al ex sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien ahora se postula para representar a Arizona en el Senado de los Estados Unidos, como un “campeón incansable de las fronteras fuertes y el estado de derecho”.En verdad, la contribución de Arpaio a las “fronteras fuertes” se limitó a las payasadas acrobáticas como hacer que los agentes realizaran una redada en un restaurante de comida rápida en Phoenix porque se hablaba español en la cocina. Arpaio se limpió los pies sobre el “estado de derecho” cuando desafió la orden de un juez federal de dejar de aplicar la ley de Inmigración y aplicar perfil racial a los latinos. El legislador convertido en forajido fue declarado culpable de desacato al tribunal. Trump le otorgó amnistía, es decir, un perdón.No obstante, Pence le dio la bienvenida a Arpaio y le dijo: “Es un honor tenerte aquí”. Entonces, supongo, el vicepresidente también está un poco confuso sobre el significado de la palabra “honor”.Ya ves por qué estoy enfermo. Y mientras continúe cubriendo la política, no espero sentirme mejor pronto.