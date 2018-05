Inmigrantes cometen menos delitos que nativos de EU

Chicago— Hay un viejo dicho en el periodismo que cuando un perro muerde a un hombre, es simplemente otra cosa que sucedió. Pero cuando un hombre muerde a un perro, bueno, eso es noticia.Los “inmigrantes ilegales criminales” son una versión moderna de ese adagio.Un gran segmento de Estados Unidos se niega a aceptar que inmigrantes legales, ciudadanos naturalizados y otras personas legalmente presentes de otros países –el 76% de todos los inmigrantes en EU, según el Pew Research Center– simplemente trabajan o van a la escuela y realizan vidas totalmente ordinarias. Estos inmigrantes contribuyen a la economía, financian el programa de Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera y de lo contrario simplemente se ocupan de sus propios asuntos.El hecho es que una parte significativa de nuestra sociedad sólo quiere creer lo peor sobre los inmigrantes.No es más que un mero detalle que sólo una cuarta parte de todos los inmigrantes en los Estados Unidos viven aquí sin la autorización correspondiente (y representan sólo el 3.4 por ciento de la población total de los Estados Unidos). Después de todo, incluso uno solo sería demasiado en algunas mentes.Ha sido bien documentado en estudios que datan de hace casi un siglo que los nacidos en el extranjero están involucrados en el crimen a tasas significativamente más bajas que sus pares nacidos en los Estados Unidos.Una nueva investigación publicada recientemente en la revista del Reino Unido Migration Letters profundizó en datos del arresto y la reincidencia en la detención de delincuentes juveniles entre 13 y 17 años (edad pico para que los jóvenes tengan problemas) en Pennsylvania, Louisiana y el sur de California.Los investigadores observaron a los niños en las categorías de inmigrantes legales, inmigrantes no autorizados y delincuentes nacidos en Estados Unidos. Al igual que en estudios anteriores, se encontró que los inmigrantes en su conjunto cometen menos crímenes que los estadounidenses nativos.Cuando se desglosa por estado legal, el patrón sigue en pie: en comparación con sus homólogos documentados y nacidos en Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados continúan reportando niveles de delincuencia más bajos en los tres años posteriores al primer arresto.“Los inmigrantes indocumentados reportaron menos ofensas antes de ingresar al estudio y luego en los siguientes tres años después de su primer arresto”, dijo Alex Piquero, uno de los autores del artículo y criminólogo de la Universidad de Texas en Dallas.Me detendré aquí para intercalar las voces de las muchas personas que vociferan por mi columna y luego me critican con furiosos correos electrónicos y mensajes: “¿Pero qué hay de los ‘violentos ilegales’?” ellos preguntarán: “¿Qué pasa con la pandilla MS-13?, ¿el ‘ilegal’ que mató a Kate Steinle en San Francisco?, ¿o el borracho al volante ‘ilegal’ que mató a Edwin Jackson de los Indianapolis Colts?”Estas son instancias absolutamente trágicas, seguramente de alguna manera evitables y terribles pérdidas para las familias y comunidades de las víctimas, punto final.Sin embargo, estos también son ejemplos de historias de “hombres que muerden perro” que dan la impresión de que los inmigrantes no autorizados representan una gran amenaza para las comunidades en las que habitan.Todos corremos el riesgo de ser conductores ebrios, personas que accidentalmente fallan en disparar armas, aquellos que buscan activamente dañar a otros y miles de otras amenazas. Pero no corremos un mayor riesgo de ser lastimados por los inmigrantes simplemente porque son inmigrantes, ya sea que residan en los Estados Unidos ilegalmente o no.“Me atrevería a decir que es probable que haya muchos más estadounidenses nacidos en Estados Unidos que participan en esos actos que los inmigrantes indocumentados”, me dijo Piquero. “Lo que estamos viendo, sin embargo, son hallazgos similares –incluido un estudio reciente en el nivel macro que muestra que la inmigración indocumentada no aumenta la violencia– que aparece en varios estudios alrededor de Estados Unidos, usando varias muestras, ciudades y metodologías. Se está uniendo a lo que en las ciencias sociales llamamos un hecho: los inmigrantes no se están involucrando en los niveles de crimen que algunas personas les atribuyen”.“Desde mi punto de vista, todo tipo de delitos, pero especialmente los delitos violentos, son horribles independientemente de quien los cometa, y deberíamos hacer todo lo posible para evitar que ocurran esos actos”, dijo Piquero. “[Pero] enfocarnos en el estatus migratorio significa que potencialmente estamos poniendo énfasis en el factor equivocado y, al hacerlo, utilizando los escasos recursos de seguridad pública de manera ineficaz”.Por supuesto, éste es el argumento para priorizar la imposición de la ley de Inmigración a infractores reincidentes y sospechosos altamente peligrosos, y no molestar a los enfermos, veteranos de nuestras Fuerzas Armadas, niños y sus madres y padres.Francamente, a la gente le gusta una buena historia de “hombre muerde perro” porque es una novela. Los inmigrantes que en general sirven a la sociedad y sólo tratan de forjarse una vida para sí mismos están sufriendo por ser poco notorios... probablemente porque han estado presentes desde la fundación de nuestra nación.@estherjcepeda