Don y Rudy, gemelos del desastre

Nueva York— Donald Trump tiene un talento para elegir a la peor persona posible para cualquier trabajo. Actualmente, el país escucha la frase “estás contratado”, y tiembla.Ni siquiera puede emplear a un médico que no sea un desastre. Los miembros de su gabinete se están reciclando como latas de refresco vacías. Tan sólo su director de la Agencia de Protección Ambiental enfrenta por lo menos once investigaciones federales.Ahora tiene a Rudy Giuliani. ¿Alguna vez se había visto a alguien crear tanto caos tan rápidamente?“Rudy es un gran tipo, pero apenas tomó el puesto hace un día”, dijo Trump el viernes, refiriéndose al abogado que contrató el mes pasado. “Ya obtendrá la información correcta”.Sí, mundo, aquí está mi nuevo abogado superpoderoso que resolverá el fiasco que es mi Presidencia. Confío totalmente en que con el tiempo sabrá cómo hablar del caso de manera precisa.Giuliani dio de qué hablar esta semana cuando apareció en Fox News e hizo un anuncio sorpresa: Trump le había reembolsado a su abogado Michael Cohen los 130 mil dólares que se le habían pagado a la actriz porno.Fue una revelación sorprendente para todos los estadounidenses que habían creído en la afirmación de Cohen de que había recaudado el dinero pidiendo prestado de su línea de crédito de capital de vivienda.No obstante, el punto era intentar eliminar cualquier sospecha de que los 130 mil dólares habían implicado una violación a la ley de financiación de campañas. “El dinero de las campañas, o las aportaciones de campaña, no tuvieron nada que ver en esta transacción”, tuiteó Trump, como sólo él sabe hacerlo.“Esto fue por motivos personales”, le dijo Giuliani a “Fox & Friends”. “Al presidente lo habían lastimado mucho, no políticamente, sino personalmente. Y también la primera dama resultó afectada por algunas de las acusaciones falsas, y otra acusación falsa de hace seis años”.Caray, el nuevo abogado de Trump habla igual que él.Así que esta es la conclusión: los 130 mil dólares que le dieron a Stormy Daniels para que no hablara durante la campaña fueron de Trump. Sin embargo, no fue una contribución ilícita de campaña. No, no, no, simplemente fue un intento caritativo para proteger a Melania y que no resultara lastimada.Para llegar a esa conclusión solo habría que hacer dos cosas:a) Olvidar que el jueves, Giuliani dijo que tenía que hacerse ese pago porque “imagínense si eso se hubiera revelado en medio del último debate con Hillary Clinton”.b) Concluir que, al darle el dinero a Stormy, Donald Trump estaba mucho más preocupado por los sentimientos de su esposa que por ser el presidente electo.Trump y Giuliani se conocen desde hace mucho tiempo. Son neoyorquinos que tienen muchas cosas en común, entre ellas, tres esposas cada uno, un historial de rompimientos públicos escandalosos. (Trump continuó con la aventura adúltera que terminó su primer matrimonio, una noticia que promovió en los tabloides de Nueva York. Giuliani alguna vez anunció su separación a la prensa antes de decírselo a su esposa).Según reportes, el presidente presumió que había contratado al “alcalde de Estados Unidos” como su primera línea de defensa. Desde luego, fue una referencia al papel que tuvo Giuliani cuando gobernó la ciudad de Nueva York después del ataque del 11 de septiembre, durante una recuperación que se hizo aún más difícil por el hecho de que Rudy había insistido en poner el centro de mando de emergencias de la ciudad en el World Trade Center, que ya había sido bombardeado una vez por terroristas y que la Policía le había advertido que era una ubicación terrible.Ambos alardearon de sus actividades posteriores al 11 de septiembre, cada uno a su muy especial manera. Trump parece haber imaginado que visitó las ruinas inmediatamente después del ataque. Rudy sí fue al lugar en repetidas ocasiones, y llevó a algunas personas para que vieran a los trabajadores que estaban despejando el sitio entre el polvo tóxico sin equipo protector.En ese entonces, ¿qué habrías dicho si alguien te hubiera contado que Giuliani terminaría por utilizar sus talentos como abogado para defender al presidente Donald Trump de un escándalo con una actriz porno? Pues esa es la situación en la que estamos.Parte de su línea de defensa que cambia rápidamente involucra el hecho de que Trump le dé a Michael Cohen una suerte de pago mensual que pueda utilizar cada vez que necesiten pagarle a alguien. “Estos acuerdos son muy comunes entre celebridades y gente adinerada”, tuiteó Trump.De acuerdo, simpatizantes de Trump, ¿eso les duele? No es sorprendente que hayan ignorado el escándalo sexual. ¿Pero quieren a un presidente que se considera parte de la élite intocable, gente que tiene a sus defensores leales a sus pies, derrochando dinero para hacer desaparecer las cosas desagradables, como ex amantes enojadas?La capacidad de Giuliani para meter la pata es tan espectacular que el Cirque du Soleil debería reclutarlo. En una entrevista con Sean Hannity, amenazó con “subirse a su caballo e ir directo a sus oficinas con una lanza” si los investigadores “van tras Ivanka”. Cuando le preguntaron sobre el esposo de ésta, Giuliani dijo que Jared Kushner quizá era “un buen hombre… pero los hombres son, ya sabes, desechables”.Muy bien, eso es ofensivo. En nombre de todas las mujeres de Estados Unidos, quiero decir que no nos gusta la idea de que tenemos derecho a salirnos con la nuestra por nuestro género. Y puesto que Ivanka se cree feminista, sugiero que voluntariamente pida ser entrevistada por el fiscal especial sólo para hacer algo por la equidad.