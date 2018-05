San Diego — El elitismo es muy feo. Si usted quiere saber qué tan feo es, sólo mire el video que anda circulando de una arrogante, odiosa y ofensiva política electa regañando a un par de oficiales de la Policía durante una detención de tráfico en Tenafly, Nueva Jersey.El vergonzoso incidente ocurrió durante el fin de semana de Pascua, y el video de la cámara en el tablero de la patrulla —el cual ha sido visto por más de dos millones de personas— fue dado a conocer hace unas semanas por el Departamento de la Policía de Tenafly.Caren Turner es ahora una ex comisionada de la Autoridad del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, la cual opera puentes, túneles, puertos y aeropuertos en ambos estados. Cualquier tipo de poder que dicho puesto al parecer pueda tener, a Turner se le subió a la cabeza.Poco después de que el video fuera revelado, Turner renunció a su cargo.Esas son buenas noticias. Sólo digamos que, durante el incidente de ocho minutos de duración a lo largo de una ajetreada autopista, esta funcionaria pública no se cubrió a sí misma de gloria. El director de la Autoridad del Puerto, Kevin O’Toole, se refirió al comportamiento de Turner de ser “profundamente inquietante”, “degradante” y “deplorable”.O’Toole tiene razón en todos los aspectos. Y mientras los oficiales le decían a Turner en repetidas ocasiones después de que ella les mostró sus credenciales, ella ni siquiera estaba involucrada en la detención de tráfico. Turner fue llamada a acudir al lugar de los hechos por su hija, quien era una de las pasajeras en el vehículo. El auto fue detenido, se le levantó una multa y fue levantado por una grúa. Debido a que el registro del vehículo estaba vencido.¿Acaso el Departamento de la Policía de Tenafly siempre remolca los autos con registros vencidos? A mí ya me han detenido antes por traer las placas vencidas, y todo lo que recibí fue una multa. ¿Por qué eso no sucedió en este caso?Turner logró mantener la calma hasta el minuto 6:45 del video, cuando al parecer quería enfrascarse en un pleito verbal con los oficiales. Ella insistía en querer saber la razón por la que el auto había sido detenido. Los oficiales no le querían decir. Ya que el conductor tenía 18 años y era legalmente un adulto, dijeron, ya se le había explicado el conductor la razón de la detención, y si ella quería saberla, dijeron , ella podía preguntarle al conductor.A manera que Turner se tornaba más agitada, ella cayó en el pantano del elitismo. “Ustedes no pueden siquiera formular un sólo enunciado”, según les dijo a los oficiales. Turner también sintió la necesidad de señalar que las dos personas en el auto eran “estudiantes de doctorado en MIT y Yale”.Turner descargó luego toda su ira en el minuto 7:15 del video. Cuando el oficial a cargo —Matthew Savitsky, quien fue el que más habló— le dijo que ella podía llevarse a su hija a casa. Fue entonces que Turner perdió toda compostura. “Usted no me puede decir a mí cuándo puedo llevarme a mi hija”, Turner le gritó a Savitsky. “¡Usted mejor debería cerrar la boca!” Turner también llamó a ambos oficiales “patéticos” y que eran una “decepción”.La ahora ex comisionada fue muy impertinente. Hizo el ridículo, y se comportó como una grosera y engreída persona con un claro desdén hacia los servidores civiles de bajo rango.Sin embargo, hay algo más en esta historia. El jefe de la Policía de Tenafly, Robert Chamberlain, dijo estar orgulloso de la “compostura, elegancia y control” que mostraron sus dos oficiales. Pero siendo hijo de un policía jubilado, es claro para mí que los oficiales pudieron haber manejado la situación un poco mejor y de manera mucho más profesional.Savitsky pudo haber disminuido la intensidad del incidente y terminarlo en la mitad del tiempo. Eso también es parte de un buen trabajo policiaco.Cuando Turner lo presionó a que le dijera por qué el auto se lo llevaría la grúa, el oficial le dijo que a él “no le gustaba” su “comportamiento” y aseveró que Turner se había puesto “muy exigente”.Finalmente, él le dijo a Turner “Usted no tiene derecho a saber lo que sucede aquí. Y yo no tengo ninguna obligación legal de decírselo”. Cuando ella hizo un comentario sarcástico sobre cómo él había “arruinado” el fin de semana de los estudiantes, él respondió: “Yo no arruiné nada. Sólo hago mi trabajo”.La confrontación verbal fue inapropiada. Esto no era un debate. Simplemente había que ponerle fin a la situación. Decir adiós, subir a su patrulla e irse del lugar.Claro que nada de esto deja a Turner libre de pecado. Ella estaba completamente equivocada, y nos dio un vistazo a lo que el “uno por ciento” de las personas que son mejores y más inteligentes piensan del resto de nosotros.Déjenme decirles algunas palabras a los estudiantes que fueron testigos de este espectáculo, que estuvieron ahí, lo vieron de cerca y en tiempo real.Escuchen chicos: las lecciones más valiosas de la vida no las aprendemos en un salón de clases. Ustedes deben hacer un doctorado en habilidades sociales con un énfasis en cómo deben tratar a las personas con respeto. Eso les será mejor que cualquier título de alguna prestigiosa universidad.Pero ¿qué voy a saber yo? A pesar de que cuento con un par de títulos de una prestigiosa universidad, aún sólo soy el hijo de un servidor civil de bajo rango.