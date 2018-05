Un nuevo problema, gracias a Giuliani

Washington— Que el presidente Donald Trump supiera que el dinero que se paga a una estrella pornográfica para silenciarla no es lo único impactante que su nuevo abogado, Rudy Giuliani, reconoció el miércoles. Giuliani también dijo que la razón por la cual Trump despidió a James Comey como director del FBI fue esencialmente porque Comey no cumpliría sus órdenes en la investigación de Rusia.“Despidió a Comey porque Comey no dijo, entre otras cosas, que no era el objetivo de la investigación”, dijo Giuliani a Sean Hannity de Fox News.Ya sea que eso se convierta en una obstrucción a la justicia, el fiscal especial debe decidirlo. Sabemos que Robert S. Mueller III está investigando una posible obstrucción. Pero, haciendo una conjetura educada aquí: si Trump hubiera dicho lo que Giuliani dice ahora sobre el despido de Comey, los miembros del Congreso habrían reaccionado de manera muy diferente.De hecho, esta admisión un año después hace que algunos de los republicanos que respaldaron a Trump en esa controvertida decisión parezcan, bueno, un poco tontos.Públicamente tomaron la palabra de Trump de que el despido fue por otra cosa, algo con implicaciones legales mucho menores para el presidente, y cada vez parece más que ese no era el caso.En ese momento, lo que los legisladores republicanos tenían que hacer era un memorando del Departamento de Justicia que decía que Comey no se manejó bien en la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton.Los ayudantes de la Casa Blanca enfatizaron el mensaje de Clinton al día siguiente. En ese momento, contábamos con 16 senadores republicanos que no apoyaban a Trump despidiendo de Comey, al menos 10 que lo hicieron y unos 21 que decidieron no sopesarlo en público: el equivalente al apoyo tácito para ello.Claro, Trump dijo en una entrevista unos días después que había despedido a Comey por “esa cosa de Rusia”, pero no estaba claro en ese momento si el presidente simplemente lo estaba escupiendo.Los republicanos que apoyaron el despido de Comey todavía tenían razones para creer que estaba principalmente justificado por el manejo que hizo el director del FBI de la investigación de Clinton. (Y por lo tanto, Trump no se estaba entrometiendo en una investigación en curso que involucraba su propia campaña). Tan recientemente como el mes pasado, Trump tuiteó que no había despedido a Comey debido a la investigación de Rusia.Trump tuiteó: “El escurridizo James Comey, el peor director del FBI en la historia, no fue despedido por la falsa investigación de Rusia donde, por cierto, ¡NO HUBO COLUSIÓN (excepto de los Demócratas)!”Trump tuiteó: “¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI a manos del hombre que me ordenó despedir al director del FBI! Cacería de Brujas”Las circunstancias que rodearon el despido de Comey son muy diferentes después de los comentarios de Giuliani.Giuliani parecía no tener problemas para reconocer por qué Trump despidió a Comey porque claramente piensa que Comey estaba equivocado. Comey anunció al mundo en 2016 que no acusaría a Clinton de un delito por sus correos electrónicos. ¿Por qué Comey no diría lo mismo de Trump? “Hillary Clinton entendió eso y no pudo conseguirlo”, dijo Giuliani.Excepto que para Clinton, Comey anunciaba una investigación que él creía haber terminado. La investigación de Rusia estaba lejos de haber terminado, y de hecho, Trump pronto sería investigado, en parte impulsado por el despido de Comey. Ahora Mueller quiere hablar con Trump, y ha amenazado con citar penalmente al presidente para hacerlo realidad.Cómo los republicanos reaccionaron (o reaccionarán) a las razones del presidente sobre el despido de Comey vale la pena analizarlo, porque es un buen barómetro de cómo los republicanos trabajarán con el presidente en general.El despido de Comey fue realmente la primera gran división entre un número significativo de republicanos y el presidente. Hubo grietas antes de esto; algunos de ellos no estaban de acuerdo con su implementación de la prohibición de viajar a EU y no le gustó cuánto tiempo le tomó despedir a su asesor de seguridad nacional, Michael T. Flynn.Los comentarios de Trump sobre Charlottesville aún estaban por venir. En ese momento, despedir a Comey fue un parteaguas que obligó a los republicanos a tomar partido: o estabas con el Presidente o no. Algunos de los futuros críticos republicanos de Trump se darían a conocer al oponerse al despido de Comey.“Su despido en este momento en particular, generará preguntas”, dijo el Senador Bob Corker, republicano de Tennessee, quien más tarde dijo que Trump no había demostrado la estabilidad ni algunas de las competencias que necesita para tener éxito.“He pasado las últimas horas tratando de encontrar una justificación aceptable para justificar el tiempo en que se dio el despido de Comey. Simplemente no puedo hacerlo”, tuiteó el senador Jeff Flake, republicano por Arizona, quien más tarde ese año anunciaría su retiro, en muestra de su antagonismo hacia Trump.También vale la pena señalar: en el momento en que Trump despidió a Comey, los líderes republicanos se negaron a establecer un comité especial en la Cámara de Representantes o el Senado dedicado por completo a investigar la intromisión de Rusia. Ese trabajo quedó en manos de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara ya existentes, una decisión mucho menos abrasiva para el presidente.¿Qué podría haber cambiado —tanto en los comités especiales como en el respaldo republicano de Trump— si Trump lo hubiera dicho rotundamente en mayo pasado: despedí al director del FBI porque no dijo lo que yo quería que dijera? Sería muy difícil ver a tantos republicanos apoyándolo en esa decisión como lo hicieron originalmente.Esa es una pregunta hipotética, por supuesto. Pero vale la pena reflexionar a medida que empiezan a aparecer las verdaderas intenciones de Trump sobre este momento crítico en su administración.