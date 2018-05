Washington— Esta semana se filtraron a la prensa estadunidense y, así, al resto del mundo las 49 preguntas que el fiscal independiente Robert Mueller compartió con el equipo legal del presidente Donald Trump durante las negociaciones que ambas partes mantienen para que Mueller entreviste formalmente a Trump en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del año pasado.Las preguntas sugieren que las intenciones de Mueller van más allá del mandato con el que fue creada la Fiscalía y buscan establecer si Trump trató de obstruir la justicia al ofrecerle un perdón presidencial al ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn y despedir al entonces director del FBI, James Comey, entre otras acciones.Todo este proceso se ha desarrollado ante los ojos de los estadunidenses y del mundo entero. Hemos visto cómo opera en tiempo real un sistema de controles y equilibrios que permite a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia supervisar los alcances del poder presidencial.Este principio de que nadie está por encima de la ley, que tanto ayuda a sosegar las ansiedades de las democracias modernas, simplemente no aplica en un país como México, en el que el presidente puede ordenar que uno de sus amigos sea el encargado de investigar el conflicto de interés derivado por la compra de una propiedad millonaria a un contratista gubernamental.Desafortunadamente en México hay muchos que viven por encima de la ley y esa impunidad genera un mayor malestar social que la corrupción.En México no tenemos fiscales independientes para investigar a los altos funcionarios del gobierno señalados de estar involucrados en actividades ilícitas. No hay una figura como la de Robert Mueller, que pueda fiscalizar al presidente o a los gobernadores con autonomía y credibilidad.¿Qué dirían las 49 preguntas que nuestro fiscal independiente debería hacerle a Enrique Peña Nieto y a otros funcionarios señalados por actos de corrupción o claros conflictosde interés? ¿Cómo se desarrollaría una investigación especial sobre la conducta del presidente en México? ¿Cuándo vamos a crear los mecanismos necesarios para confiar en nuestras instituciones de justicia y decir sin miedo a equivocarnos que en México nadie está por encima de la ley?

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.