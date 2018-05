Washington— No se sabe quién filtró la lista de preguntas que el fiscal especial Robert Mueller quiere hacerle al presidente Donald Trump.Una posibilidad es que alguien trata de asegurarse que ante cualquier cosa que le pase a la investigación de Mueller, el presidente será forzado a confrontarlas.Si es así, estamos de acuerdo en que bajo juramento o no, Trump le debe unas respuestas al país.Los cuestionamientos que fueron filtrados y que Mueller comentó con los abogados de Trump, dan una pista de que el fiscal especial ha dejado al descubierto un comportamiento inadecuado de los confidentes cercanos a Trump, lo cual no se sabía públicamente.Una de las preguntas es: “¿Qué conocimiento tenía del alcance de su campaña, incluyendo el de Paul Manafort y de la posible ayuda de Rusia a la campaña?”. Mencionar a Manafort sugiere que el encargado de la campaña de Trump podría haber tenido contactos con funcionarios rusos que no fueron reportados.Otras preguntas dan señales de que existen elementos para fincar un posible cargo por obstrucción de la justicia. “¿Qué discusiones tuvo para despedir al fiscal especial?, ¿qué pensó y cómo reaccionó ante la noticia de que el fiscal especial había hablado con Rogers, Pompeo y Coats?”, refiriéndose a los tres principales funcionarios de inteligencia.Esas preguntas sugieren que Trump pudo haber hecho algo más que enviar sus desagradables tweets como reacción a la investigación de Mueller.The New York Times reportó que el presidente intentó despedir al fiscal especial, pero fue detenido por sus colaboradores. ¿Acaso hizo algo más para frustrar la indagatoria?“¿Cómo tomó la decisión de despedir a Flynn el 13 de febrero del 2017?”, dice otra pregunta. “¿Qué medidas se tomaron para interceder por Flynn y solicitar inmunidad o un posible perdón?”Michael Flynn fue el primer asesor de seguridad nacional de Trump y le mintió al FBI. ¿Sabía Trump de las mentiras de Flynn y trató de encubrirlo?Como lo señala The Washington Post, si Trump sabía acerca de las mentiras y luego presionó al entonces director del FBI James Comey para que dejara ir a Flynn, eso podría sugerir una obstrucción. También pudo presionar a Flynn para que no cooperara.Mueller también quiere saber acerca de las propias conexiones de Trump en Rusia. “Durante el viaje a Rusia en el 2013, ¿qué comunicaciones y relaciones tuvo con Agalarovs y funcionarios del gobierno ruso?, se lee en una pregunta.“¿Qué comunicación tuvo con Michael D. Cohen, Felix Sater y otros, incluyendo extranjeros, acerca de los desarrollos inmobiliarios rusos durante la campaña?”El presidente trajo a la Oficina Oval una gran red de relaciones y conflictos de interés del tiempo en que fue empresario. No está claro el alcance de esas conexiones, en parte debido a que Trump no ha revelado información detallada acerca de sus finanzas personales ni empresariales.Tal vez, Mueller sabe más cosas –o tal vez no está bien informado como el resto del país.Esta reciente filtración deja de manifiesto que la investigación de Mueller está examinando temas de profundo significado para las personas de este país en el que existe muy poca información pública.Aunque el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell de Kentucky, se opuso a una propuesta de ley para proteger al fiscal especial de Trump.Mientras tanto, en la Cámara, miembros de la Camarilla Libertad, han redactado artículos de impugnación en contra del procurador general Rod Rosenstein, el jefe de Mueller.Los republicanos no deberían permitir que se sofoque la investigación sobre Rusia.Si Trump quiere acelerar su conclusión, debería responder a las preguntas de Mueller.