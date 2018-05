Una deuda mundial inmensa con Francia

Washington— Durante mucho tiempo, viví en una Francia en la que nada era posible. No es que el país no cambiara –sí lo hizo–, pero Francia estaba más interesada en resistirse al cambio a fin de aferrarse a lo que tenía. Se desconfiaba de palabras como “flexibilidad”, que hacían alusión al modelo anglosajón –como curiosamente se le llamó– de un mercado laboral competitivo donde se puede contratar y despedir a la gente. El malhumor se convirtió en la insignia de honor de una hermosa y seductora nación en la que no se podía hacer nada.Esta Francia deambulaba hacia el siglo XXI, aún como una potencia importante, pero cada vez más al margen, cuando, de la nada, apareció el Sr. Flexibilidad: es joven, impaciente y estaba cansado de la hipocresía desgastada detrás de la parálisis gala. Hace ya casi un año, arrasó con la victoria en una elección presidencial. Su nombre, claro está, es Emmanuel Macron. Al verlo el otro día, dirigiéndose en forma oficial y sin notas a un pequeño grupo de periodistas al finalizar un romance de tres días con el presidente Donald Trump, el pensamiento que me vino a la mente fue: “El mundo está en deuda con Francia, y es una deuda inmensa”.Por supuesto, el ego y, claro, la flexibilidad –el interminable balanceo y zigzagueo en busca de soluciones– pueden llevar a Macron a los laberintos del “por un lado” y “por el otro”. Sin embargo, la vanidad está vinculada a la determinación, y la adaptabilidad no es la evasión del riesgo.La extraña amistad de Macron y Trump es riesgosa en sí misma: el presidente estadounidense es impopular en Europa, y Macron corre el riesgo de que lo consideren el perro faldero de Trump. Alinearse con Donald puede ser una estrategia arriesgada para la carrera de cualquiera, como muchos lo han descubierto. Macron no evita este peligro porque, en un mundo cuyo orden dictado por Estados Unidos se ha tensado, mantener a Trump alejado de sus peores instintos de poner a su país por encima de todo bien vale la pena (y los mimos). Macron está participando activamente para lograr metas conjuntas a largo plazo con un Trump irascible, cuyas opiniones no comparte.“Cada relación personal es única”, comentó Macron. “Tengo mi propio estilo, y el presidente de Estados Unidos tiene el suyo, yo diría. Así que estos dos estilos se han unido y somos muy distintos, pero me parece que tenemos algo en común, que es, en definitiva, quizá, que somos disidentes de nuestros propios sistemas. Miren, pienso que mi pueblo, el pueblo francés, está muy orgulloso de ello. Quiero decir que a los franceses les da mucho gusto que tomen en cuenta y respeten a Francia”.Esta es una declaración muy de Macron –la yuxtaposición del “en definitiva” y el “quizá”– pero, por favor, es un presidente francés el que habla, con una franqueza refrescante, y en inglés (¡cómo lo impensable se convierte en un lugar común!), sobre la apuesta que le hizo a Trump y el placer que le da a Francia encontrarse nuevamente en el centro del escenario.El Reino Unido se ha ausentado en su depresión por el brexit. El cenit del poder de la canciller alemana Angela Merkel ya pasó. Macron es lo que Europa tiene para influir en Trump, reinventar el lazo trasatlántico y evitar que acabe con el orden multilateral que encabeza Estados Unidos y que ha mantenido a la humanidad sin guerras mundiales desde 1945.¿Macron fracasó en Washington? Su principal objetivo era evitar que Trump rompiera el acuerdo nuclear con Irán, que ha revertido el impulso de Teherán por desarrollar la capacidad para fabricar bombas, el 12 de mayo. Macron manifestó que pensaba que Trump “se desharía de este acuerdo por cuenta propia por motivos nacionales” y agregó: “Existe el enorme riesgo de que abandone el acuerdo”.Se lo reprochó al presidente: “Repetirá los errores pasados, porque ¿cuál es su perspectiva, quiere declararle la guerra a Irán?” Sin embargo, la sugerencia de Macron no prosperó. Trump, dijo: “es muy predecible”; declaró que el acuerdo era “una catástrofe” y lo hizo pedazos. La experiencia de Trump en Corea del Norte lo ha inclinado a pensar en sus propias obras de jactancia errática. Los mulás se replegarán si los confronta.Esto parece un fracaso, o bien que las expectativas de Macron eran tan bajas que a nadie sorprende si Trump opta por otra provocación peligrosa. No obstante, el presidente francés ha plantado varias semillas. Ahora Trump está “mucho más consciente de los hechos que hace algunos meses, así como de que tenemos una responsabilidad común a fin de mantener la estabilidad”.Macron está impulsando la idea –poco probable, dado el enojo que provoca en Irán la inestabilidad estadounidense– de que el acuerdo nuclear pueda integrarse a un acuerdo más amplio que abarque los misiles balísticos iraníes, su expansionismo regional (en especial en Siria) y la reducción indefinida de sus ambiciones nucleares. En otras palabras, está tratando de hacer del acuerdo algo que no era, mientras señala que la gente debería mantener los acuerdos que suscribe. Eso no es fácil.No obstante, vale la pena. El acuerdo expandido con Irán es un espejismo útil. Por lo menos, Macron saca a Trump de su zona de confort; es una especie de contrapeso para este objeto volador no identificado que acabó en el Despacho Oval.Macron preguntó quién sería su socio alternativo. ¿China? ¿Rusia? Olvídenlo. “Me parece que nuestra relación personal es un recordatorio de dos grandes historias, nuestros vínculos; y el lugar histórico que ocupa Estados Unidos podría ayudar a consagrar a esta nación de este lado, como líder de este fuerte multilateralismo y no como creadora de un nuevo orden político de poderes opositores”.El mundo, tambaleante, pero no al borde del abismo, está en deuda con lo que puede hacer esta nueva Francia, y es una deuda inmensa.