San Diego— Gran parte de la televisión por cable se ha vuelto tóxica. El veneno proviene de programas de horario estelar sobrecalentados que combinan cosas que no se mezclan: noticias, análisis y opinión.He sido invitado en estos programas en múltiples redes durante más de 15 años, desde mi primera aparición en “The O'Reilly Factor” de Fox News. Bill O’Reilly y yo discutiríamos, pero siempre con respeto mutuo. Él nunca me cortó, me gritó o me arrojó de un segmento. A menudo me dio la última palabra. O’Reilly era impredecible, como cuando le dijo al entonces candidato presidencial Donald Trump que cambiar la Enmienda 14 para eliminar la ciudadanía de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales era imprudente e inconstitucional. Eso mantuvo las cosas interesantes.Últimamente, he perdido interés en cada oferta de noticias por cable durante la noche. Mi esposa, que ha recorrido este camino conmigo a lo largo de los años, llama a la lista actual de programas “espectáculos de payasos”. Pero eso es un insulto a los payasos.En los últimos meses, he rechazado invitaciones para aparecer en shows de MSNBC donde los productores querían que criticara a Trump por su campaña de inmigración, que está avivando el temor y separando familias. Me alegro de hacerlo. Pero no recuerdo muchos segmentos en MSNBC durante la administración anterior donde los invitados criticaron a Barack Obama por “su campaña de inmigración”, que avivó el miedo y separó a las familias.También rechacé las solicitudes de CNN, porque la red parece tan profundamente involucrada en su cada vez más personal lucha en el lodo con Trump que la mayoría de sus presentadores, reporteros y comentaristas son incapaces de darle al presidente ni siquiera una onza de crédito cuando es debido. Pasan por alto los escándalos que involucran a los demócratas, mientras acumulan cada paso en falso de la Casa Blanca. Mientras establecen sus puntajes a favor contra el Equipo Trump, la verdad queda en segundo lugar.En cuanto a Fox News, donde aparezco con más frecuencia, dejar que Tucker Carlson y Laura Ingraham husmeen sobre inmigración casi todas las noches, de la manera más simplista y deshonesta, muestra tanto juicio como darle a tu hijo de 16 años de edad una botella de licor y las llaves del auto. Ambos presentadores son groseros, sarcásticos, condescendientes y llenos de sí mismos.No me importaría que hablaran tanto de inmigración si realmente entendieran el tema. Ellos no. Por un lado, dado que tanto Carlson como Ingraham trabajan en Washington, la geografía funciona en contra de ellos. Si desea obtener información sobre inmigración, no puede hacerlo desde las orillas del río Potomac. Estás mejor en Río Grande.Los anfitriones de Fox News son superficiales, desdeñosos y unidimensionales. En lugar de desafiar a las personas, se ponen fáciles. No es necesario pensar, el sentimiento será suficiente.Los presentadores son buenos comunicadores, pero no parecen muy inteligentes. Y tampoco están haciendo que sus espectadores sean más inteligentes. Peor aún, cuando hablan de inmigración, noles importa presionar a los botones de la gente y mimar a los racistas que piensan que los inmigrantes latinos perjudican a Estados Unidos.Estos programas califican las calificaciones centrándose en temas candentes motivados por la emoción. Producen discusiones a las que recurren los espectadores con puntos de vista preformados en busca de validación. Simplifican demasiado todo, lo que hace cambiar de opinión a los espectadores y los deja mal preparados para confrontar opiniones opuestas en las raras ocasiones en que se aventuran fuera de sus burbujas.Mientras tanto, la audiencia se ha dividido en silos. Los conservadores acuden en masa a Fox News. Los liberales se aferran a MSNBC. Y si eres un demócrata anti Trump que le gusta fingir que estás en el medio del camino, CNN te da la bienvenida.Estos programas deberían informar al público, no impulsar las agendas ni complacer a los electores. Los productores, los que hacen citas con los invitados y los anfitriones se han visto reducidos a descarados oportunistas, muy conscientes de las inclinaciones políticas de los televidentes y arrojándoles febrilmente carne roja para su consumo.Suficiente para hacerte querer ser vegetariano.Probablemente no veremos a un presentador de CNN decirle a sus televidentes que no existe la “colusión rusa”, o que los recortes impositivos del Partido Republicano ayudan a la economía.Del mismo modo, no es probable que oigamos que un presentador de Fox News les diga a los miembros de su público principal que no existe el “campo de juego nivelado” en el debate comercial o una “ciudad santuario” cuando se habla de inmigración.Tal honestidad, madurez y sofisticación pueden provocar que los espectadores cambien el canal. Las cadenas no pueden tener eso. Con tantas otras opciones sobre cómo pasar el tiempo, es posible que la gente no encuentre el camino de regreso.