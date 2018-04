Los republicanos de Texas ya ganaron

Austin— Los mapas políticos tienen una vida de 10 años, en el mejor de los casos, y el caso actual de redistribución de distritos de Texas ya tiene siete años y cuenta. Incluso un fallo definitivo a fines de este año contra los mapas trazados por los republicanos para escaños en el Congreso y legislativos sería académico, probablemente afectando sólo a una de las cinco principales elecciones llevadas a cabo en este ciclo de redistribución de distritos.Eso no quiere decir que el caso actual, argumentado el martes en la Corte Suprema de los Estados Unidos, no tenga importancia. Podría cambiar la jurisprudencia de alguna manera, tal vez incluso brindando cierta claridad en futuros casos de redistribución de distritos para jueces federales obviamente abrumados en todo el país.La redistribución de distritos es complicada. Los tribunales preferirían mantener sus manos limpias que interferir con las decisiones políticas tomadas por los funcionarios electos. Pero los funcionarios elegidos engañan continuamente, tratando de hacer recortes y estirar los sobres legales con trucos técnicos inteligentes y cada vez más sofisticados, para dibujar mapas que favorecen a sus amigos y obstaculizan a sus enemigos.Los nuevos mapas se desencadenan por los nuevos recuentos de censos. El orden de las cosas es sencillo: contar a las personas, redistribuir los escaños en el Congreso entre los estados de acuerdo con la población, y luego dejar que los estados tracen nuevos mapas de redistribución de distritos con el mismo número de personas en ellos.Ustedes conocen el resto de la historia. Los legisladores siguen las mismas reglas que los Labrador Retriever. Deja un asado en el mostrador por un minuto e incluso un perro bien entrenado lo agarrará cuando se presente la oportunidad. Es un perro, y eso es lo que hacen los perros. Y así es con los legisladores que tienen la oportunidad de dibujar mapas que los protegen a ellos y a sus aliados, y que castigan a sus enemigos políticos. Son políticos, y eso es lo que hacen los políticos.Se supone que los tribunales deben asegurarse de que los políticos cumplan las reglas lo mejor que puedan. Eso es complicado, tanto que el caso de Texas permanece sin resolver siete años después de que comenzó. Estamos en el cuarto ciclo de elecciones desde el censo de 2010, con solo uno después de esto. No es imposible pedir nuevos distritos para algunas de las elecciones de 2018, pero es muy tarde para eso; parece poco probable que los tribunales se muevan tan rápido o con tanta fuerza.Si lo hacen o no, pierden otro punto: el ritmo de los tribunales ha permitido tres ciclos electorales utilizando mapas impugnados. Y una decisión relativamente reciente de la Corte Suprema le dio a los cartógrafos del estado (los republicanos, por el momento) otra ventaja que solía pertenecer a las personas que cuestionan un mapa.Conforme a las disposiciones de preautorización de la Ley de Derechos Electorales, los nuevos mapas de Texas sólo podrían entrar en vigencia con los beneplácitos legales de los tribunales o del Departamento de Justicia de los EU. Después de la decisión del condado de Shelby contra el titular de la Corte Suprema en 2012, los mapas del estado entran en vigencia hasta que los tribunales los vuelvan a dibujar u obliguen a los estados a hacerlo.Eso significa que los mapas del estado, con algunos cambios en el tribunal, se han mantenido mientras los desafíos se movían lentamente a través del sistema legal.Si finalmente se descubre que los mapas son justos y constitucionales –que los legisladores estatales hicieron lo correcto– eso significa que los republicanos ganaron el día. También ganaron la mayoría de las elecciones, en parte dibujando mapas que dejaron sólo un asiento “columpio” –fluctuante entre los dos partidos– entre 36 en la delegación de la Cámara de Representantes de EU, sólo un asiento abatible en el Senado estatal de 31 miembros, y sólo alrededor del 10 por ciento de los escaños en la Cámara de Texas de 150 miembros dentro del alcance razonable de cualquier candidato de los principales partidos políticos.Sin embargo, si finalmente se descubre que los mapas son injustos e inconstitucionales, los republicanos aún habrán ganado, porque los tribunales son tan confusamente lentos. Es el viejo tópico sobre la justicia retrasada, puesto a ventaja política: perder lentamente, en este caso, significaría que los cartógrafos lograron celebrar al menos tres elecciones y gobernar durante seis u ocho años antes de recibir la orden de detenerse.Es una especie de victoria, ¿verdad? ¿Ir por una racha de cinco elecciones, una década entera y conformarse con cuatro? Es posible que la corte ponga a Texas de nuevo en preautorización, lo que sería una gran pérdida para los abogados del estado y una gran victoria para el otro lado. Esa y otras cuestiones legales importantes para futuros esfuerzos de redistribución de distritos están en juego en el caso que ahora está pendiente con el tribunal.No importa cómo gobierne la Corte, ya conocemos el ganador de esta década.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.