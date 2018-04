Chicago— No voy a poner nombres ni llamar a nadie (usted sabe quién es), pero si escucho a un educador más decir sin pensar, “odio las matemáticas”, creo que voy a explotar.No sólo estoy hablando de decir “odio las matemáticas” en la sala de profesores o en las sesiones de desarrollo profesional, sin embargo, créanme, lo he escuchado muchísimo en estos lugares. Me refiero justo enfrente de los estudiantes: en las asambleas escolares, en los pasillos y, sí, en los salones de clase.La última queja que escuché fue así: “Odio las matemáticas porque sólo hay una respuesta correcta”.“Sí”, grito dentro de mi cabeza mientras aprieto los puños con frustración. “Pero, casi siempre, hay varios métodos para encontrar esa respuesta. Probablemente, incluso uno que tenga mucho sentido para ti si simplemente dejas de decirte que ‘odias las matemáticas’”.La razón de la mala reputación de las matemáticas es que los mismos maestros y padres, que tienen cicatrices psíquicas por su propia incapacidad para memorizar correctamente sus tablas de multiplicar en el cuarto grado, hoy están completamente desconcertados por la tarea de los niños de la escuela primaria.La matemática contemporánea implica aprender formas alternativas de realizar operaciones. Por ejemplo, la multiplicación se practica mediante el uso de herramientas como la agrupación, el método de caja y una serie de otras vías para hacer la multiplicación de varios dígitos.Esto causa frustración interminable a maestros y padres que no son matemáticos. Solo pregúntele al superhéroe de dibujos animados, Mr. Incredible, quien, en el avance de “Incredibles 2”, se enoja por no poder ayudar al joven Dash con su tarea y dice: “¿Por qué cambiarían las matemáticas?, ¡Las matemáticas son matemáticas!”“Ellos” cambiaron las matemáticas para que los estudiantes puedan internalizar los conceptos matemáticos básicos y luego aplicarlos a una variedad de operaciones: suma, resta, multiplicación y división, en lugar de simplemente memorizar hechos y métodos específicos.Todo esto forma parte del impulso de la educación pública para dar forma a los pensadores críticos y a los solucionadores de problemas en lugar de los autómatas que pueden regurgitar sin pensar datos matemáticos.Ciertamente podríamos debatir los méritos de esta filosofía (es una teoría que amo en teoría, pero que aún no se ha visto bien ejecutada), pero esto no viene al caso.El punto real es que, según la Oficina de Estadísticas Laborales, las ocupaciones “Empleo en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) crecieron mucho más rápido que empleo en ocupaciones no relacionadas con STEM en la última década (24.4 por ciento versus 4.0 por ciento, respectivamente), y se prevé que las ocupaciones de STEM crecerán un 8.9 por ciento desde 2014 hasta 2024, en comparación con el crecimiento del 6.4 por ciento para las ocupaciones no relacionadas con STEM”.De cualquier forma que lo cortes, es importante que los más pequeños de nosotros aprendamos matemáticas mejor de lo que alguna vez lo aprendimos cuando éramos niños, y eventualmente poder aplicarlo a problemas que ni siquiera podemos imaginar o predecir.¿De verdad crees que los niños se sentirán motivados para el desafío al escuchar a un grupo de adultos llorones quejarse de que “odian”, son “no buenos” o “no pueden dominar” las matemáticas?Absolutamente no.En serio: no tienes que convertirte en un genio de las matemáticas o ser perfecto para ayudar a tus hijos con sus tareas de matemáticas. Sólo por el bien de Pete, deja de hablar mal de las matemáticas.Investigadores de la Facultad de medicina de Stanford recientemente establecieron un vínculo causal directo entre una actitud positiva hacia las matemáticas y el rendimiento en la asignatura.Investigaron a niños de 7 a 10 años, sobre una variedad de factores y les dieron problemas aritméticos e incluso escáneres cerebrales de resonancia magnética. Los investigadores encontraron que “el rendimiento matemático se correlacionaba con una actitud positiva hacia las matemáticas incluso después de controlar estadísticamente el coeficiente intelectual, la memoria de trabajo, la ansiedad matemática, la ansiedad general y la actitud general hacia los académicos ... Los niños con actitudes pobres hacia las matemáticas rara vez sobresalen, mientras que aquellos con actitudes fuertemente positivas tenían un rango de logros en matemáticas”.Nadie dice que, por sí mismo, una charla positiva sobre matemáticas va a impulsar el rendimiento matemático. Un currículo excelente, maestros fuertes y apoyo adicional para los estudiantes con dificultades son absolutamente clave para llegar a los niños que quizás no tuvieron un comienzo sólido con los números.Pero, como en otros aspectos de la vida, la actitud lo es todo.Entonces, por favor, ya sea que enseñes inglés (o algún otro tema que no sea matemático) o eres un padre frustrado o un miembro de la familia con un bagaje emocional sobre las humillantes pruebas de matemáticas de la infancia, no confundas a los niños en tu vida.Sigue esta regla fácil: si no puedes decir nada bueno sobre matemáticas, simplemente no digas nada en absoluto.