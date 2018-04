Macron acuchilla elegantemente a Trump por la espalda

Washington— Después de 15 meses en la Casa Blanca, ha quedado claro que no hay una forma correcta para que los aliados estadounidenses se relacionen con el presidente Donald Trump. Y casi todas las tácticas han sido probadas.Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, se dirigió hacia Mar-a-Lago poco después de las elecciones, donde jugó una ronda de golf. Desafortunadamente, no le ganó ninguna consideración especial cuando Trump anunció aranceles al aluminio y acero a principios de este año, ni evitó que el presidente lo avergonzara con tuits inoportunos.La primera ministra Theresa May, de Gran Bretaña, también se apresuró a ir a Washington para jugar bien y pedir una “relación especial” justo después de las elecciones, pero ella también ha sido atacada directamente en la cuenta de Twitter del presidente. Peor aún, su actuación en la Casa Blanca –incluida una fotografía que sostiene la mano del mandatario– ha sido objeto de burlas regularmente por sus propios compatriotas desde entonces.Angela Merkel, la canciller alemana, demasiado sincera y probablemente demasiado horrorizada incluso para tratar de encantar al presidente estadounidense, se puso a cortejar a su hija. Invitó a Ivanka Trump a comparecer en una mesa redonda junto a ella y varias otras distinguidas mujeres políticas: el resultado fue que la hija del presidente pareció tonta y fuera de lugar.Otros han dejado de ser amables. Incapaz de mantener las pretensiones, el primer ministro de Australia discutió con Trump, quien estaba teniendo problemas para entender su política de inmigración. Esa conferencia telefónica terminó mal: “He estado haciendo estas llamadas todo el día”, dijo el presidente estadounidense, “y esta es la llamada más desagradable de todo el día. Putin fue una llamada agradable. Esto es ridículo”.El presidente de México canceló una visita y ahora aumenta su popularidad al criticar abiertamente a su contraparte estadounidense, al igual que la mayoría de los demás políticos en México lo han hecho.Pero ahora Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha intentado algo más complicado. Aparentemente por capricho, no creía que la invitación fuera aceptada, invitó al presidente y a la primera dama el año pasado a una espléndida celebración del Día de la Bastilla. Ahora ha sido recompensado con una cena de Estado completa, además de muchos otros honores, incluyendo más confianza, ya que se rió de un clásico gesto de dominación de Trump: un intento de quitar la caspa de su traje. Sin embargo, en lugar de seguir este obsequioso comportamiento con una obsequiosa solicitud, Macron pronunció un discurso –utilizando mucho lenguaje halagador y abundantes referencias a la historia estadounidense– directamente atacando la cosmovisión de Trump.Pidió mayores esfuerzos en el cambio climático, porque “no hay planeta B”, así como “un multilateralismo más efectivo, responsable y orientado a los resultados”. Ni siquiera fue sutil en su ataque contra la nostalgia retrospectiva y el lenguaje xenófobo de Trump: “Podemos elegir el aislacionismo, la retirada y el nacionalismo ... pero eso sólo encenderá los temores de nuestros ciudadanos”. Y, por supuesto, apoyó el acuerdo con Irán, contra el cual Trump protestó esta semana.Esta combinación, adulación más conversación directa, aún no se ha probado en Trump. Los gestos amistosos apelarán a su narcisismo; hay una pequeña posibilidad, muy, muy delgada, de que incluso le haga cambiar de opinión sobre algunas cosas. Existe un mayor riesgo de que la clara oposición, incluso encubierta en elaboradas referencias a Lincoln y a ambos Roosevelts, pueda irritarlo.Pero el resultado más probable es que el presidente estadounidense no prestará atención a lo que Macron estaba tratando de decir; de hecho, que ni siquiera comprenderá que ha sido desafiado tan abiertamente. Y ese pudo haber sido el punto, porque el discurso de Macron se entenderá perfectamente en Francia, en Europa e incluso en los Estados Unidos (al menos fuera de la Casa Blanca). Por lo tanto, preserva la dignidad del presidente francés ante el incidente de la caspa. Conserva la aspiración de Europa de una alianza con América descrita en su discurso, el América de Lincoln y ambos Roosevelts. Mantiene viva la idea del transatlántico. Y si el presidente no puede escuchar nada de eso, porque el interés de Trump en los gestos y los juegos de poder es mayor que su interés en las palabras, entonces tal vez, dadas las circunstancias, también esté bien.

