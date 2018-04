San Diego— He escrito sobre política durante 30 años, y he estado felizmente casado por la mitad de tiempo. Y, de hacer mi camino a través de las trincheras de ambas aventuras, esto es lo que he aprendido: a veces, mi esposa y yo no estamos de acuerdo con la política. Y, cuando esto sucede, siempre estoy equivocado.Bueno, eso explica la parte de ‘felizmente casado’.Aun así, estoy empezando a pensar que para muchas personas, el matrimonio y la política no se mezclan. Los principales medios de comunicación no pueden decidirse si una figura pública debería ser capaz de responder por las creencias de su cónyuge. Y las cosas se vuelven aún más oscuras cuando esas creencias provocan acciones (contribuciones políticas, incluso tuits) que ponen a la figura pública en un aprieto.¿Somos guardianes de nuestros cónyuges? La incómoda verdad es que, en gran medida, la respuesta depende de si la persona que se espera que mantenga a su cónyuge bajo control es un hombre o una mujer.Cuando hablamos de la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, la respuesta parece ser “sí”. Pero cuando es el moderador de NBC “Meet the Press” Chuck Todd, o el ex director adjunto del FBI Andrew McCabe, cambia a “no”.Parece haber un doble estándar para hombres y mujeres. Se considera injusto pedirle a un hombre que responda por las creencias políticas de su esposa. Pero, incluso en 2018, parece que no podemos ir más allá de hacerle esta absurda exigencia a las mujeres.Y como estamos discutiendo lo absurdo, veamos con la red de cable que, en la era de Trump, llevó ese concepto a nuevas alturas al tomarlo demasiado en serio.Durante una reciente presentación en el programa “State of the Union” de CNN, la presentadora Dana Bash le pidió a Conway que explicara los tuits escritos por su esposo, George, un prominente abogado de Washington y frecuente crítico del presidente Trump.Conway llegó al techo, acusando a Bash de tratar de “acosarla” y descartando la pregunta al calificarla como sexista. Mencionó el comentario ofensivo que hizo Hillary Clinton hace unas semanas en el sentido que las “mujeres blancas” dejan que sus padres, novios y maridos les digan qué pensar acerca de la política. Luego, Conway declaró que era un ‘juego limpio’ para hablar sobre las esposas de las personas que trabajan en CNN.Todo el segmento me hizo temblar. ¿Cuándo el periodismo se convirtió en una serie de comedias sofocantes de chismes, insinuaciones y francotiradores?A la defensiva, Bash insistió en que su pregunta no tenía nada que ver con el género. “Te preguntaría eso si fueras un hombre”, le dijo a Conway. “No, no lo harías”, contestó Conway.Bash sugirió que puede ser “difícil” que dos adultos que están casados tengan opiniones diferentes. Conway aprovechó la palabra “difícil” y preguntó “¿para quién?, ¿la pareja casada? O los medios?Conway reconoció que podría ser “difícil” para sus hijos, a los que probablemente veían, ver a su madre defender a su padre. Pero, apuntó, los niños están acostumbrados a presenciar un “doble estándar para su madre” .¿Por qué se espera que Conway comente las opiniones políticas de su marido?, ¿desde cuándo una esposa es responsable de lo que su marido tuitea? Y, ¿qué significa todo esto?Las reglas de este juego han cambiado, amigos.Parece que fue ayer cuando los medios nos dijeron que era totalmente irrelevante que la esposa de Chuck Todd, Kristian Denny Todd, hubiera realizado extensos trabajos de consultoría y comunicaciones con los demócratas, incluidos el ex senador Jim Webb y el senador Bernie Sanders, y contribuyó dinero al senador Tim Kaine de Virginia. Los conservadores dicen que esto equivale a un “conflicto de intereses” para el periodista de NBC. Todd insiste en que el trabajo de su esposa no influye en sus puntos de vista, y afirma que ambos han sido transparentes sobre quién hace qué.También se nos aseguró que Andrew McCabe no es responsable por el hecho de que su esposa –quien corrió aunque sin éxito como demócrata por el Senado estatal de Virginia en 2015– recibió más de $675 mil de comités de acción política demócratas controlados por el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe. Fue McAuliffe, un viejo aliado y confidente de Bill y Hillary Clinton quien, según The Wall Street Journal, instó a Jill McCabe a postularse para un cargo. Curiosamente, esto fue casi al mismo tiempo que se informó que Hillary Clinton había utilizado un servidor de correo electrónico privado mientras se desempeñaba como secretaria de Estado, un error que finalmente sería investigado por el FBI, cuyo liderazgo incluía a Andrew McCabe. ¡Qué mundo tan pequeño!Cuando los presentadores de radio le preguntaron a Todd sobre el trabajo político de su esposa, se irritó: “No controlo sus opiniones políticas y ella no controla las mías”.Esa es una gran línea, Chuck. ¿Puede Kellyanne Conway tomarlo prestado?