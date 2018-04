Estados Unidos aborrece destituir a presidentes

Nueva York— Amigos, prepárense un té y tomen asiento. Tengo que decirles algo que quizá no quieran escuchar: todos aquellos que siguen esperando la remoción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos esperan contra todas las expectativas.Sí, Trump, sin duda alguna, no es apto, ya que carece de moral y de carácter, es un mentiroso consumado y está rodeado de corrupción. Sí, cada día que ocupa la Presidencia es una amenaza para Estados Unidos, así como para las ideas, las convenciones y el respeto en los que se sustenta, pero se podría decir que también para la seguridad del mundo mismo.Sin embargo, aunque se puede presentar un caso claro para su remoción, esa es una batalla difícil debido a que una buena parte del pueblo y la clase política aborrece el juicio político (el ‘impeachment’ en inglés) y la remoción les parece extrema e indecorosa, incluso para un presidente riesgoso.Es posible que Trump pueda ser impugnado si los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes (las expectativas indican que así será), pero una condena en el Senado (donde las posibilidades son que los republicanos conservarán la mayoría, sin importar qué tan estrecha) es casi imposible.Una nota de relevancia histórica: Estados Unidos únicamente ha sometido a juicio político a dos presidentes (Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998–99), pero en ambos casos el Senado se negó a emitir una condena, lo cual significa que ambos hombres permanecieron en el cargo.Richard Nixon, cuyo nombre y legado suelen compararse con los de Trump, renunció antes de que la Cámara votara siquiera los artículos para sustentar la petición de un juicio político, conocidos como artículos de impugnación.En cada uno de estos casos, es importante analizar cómo los políticos y el pueblo respondieron a la posibilidad de remoción.Johnson fue un presidente demócrata cuando los demócratas eran conservadores racistas y los republicanos eran liberales abolicionistas. Asumió la Presidencia debido a que era vicepresidente cuando Lincoln fue asesinado. (Sí, Lincoln había seleccionado a un vicepresidente del partido opositor y de un estado sureño por razones estratégicas).La Guerra Civil acababa de concluir y la Reconstrucción ya había iniciado.Sin embargo, Johnson, racista como era, se opuso a muchos aspectos de la Reconstrucción. Como la página de Internet del Senado señala: “Johnson vetó la legislación que el Congreso aprobó para proteger los derechos de aquellos que habían sido esclavos y acababan de recibir su libertad. Este conflicto culminó en la Cámara de Representantes que votó el 24 de febrero de 1868 para someter a juicio político al presidente”. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado estaban bajo control de los republicanos.No obstante, aquí está el obstáculo que los fundadores incluyeron en el proceso para hacer que fuera casi imposible destituir a un presidente: aunque sólo se necesita la mayoría de la Cámara baja para el juicio político, deben votar dos terceras partes del Senado para emitir una condena y así impugnar al presidente.En el Senado, los tres artículos de impugnación que se sometieron a votación no fueron suficientes por un voto y eso se debió a que siete republicanos cambiaron de lado y votaron con los demócratas a favor de la absolución.Uno de esos republicanos, el senador de Iowa, James Grimes, explicó sus acciones de esta forma: “No puedo estar de acuerdo en destruir el trabajo armonioso de la Constitución en aras de deshacerse de un presidente inaceptable”.Incluso un magistrado adjunto de la Suprema Corte, David Davis, un republicano que había trabajado como gestor de campaña de Lincoln, aparentemente se opuso al juicio político de Johnson, aunque creía que éste tenía “atributos que lo hacían totalmente incompetente para ser gobernante del pueblo en la posición en la que nos encontramos” además de llamarlo “obstinado, tenaz, combativo, lento para actuar” y carente de “toda capacidad ejecutiva”.Johnson fue sometido a juicio político antes de la aparición de las encuestas modernas, pero éstas ya existían cuando Nixon renunció y Clinton fue impugnado.Resulta importante observar que, en el caso de Nixon, las sesiones televisadas de Watergate en el Senado ya habían comenzado y la “Masacre del sábado por la noche” (que fue como denominaron los comentaristas políticos al despido del fiscal especial independiente Archibald Cox por parte del presidente Nixon, que dio lugar a la renuncia del fiscal general Elliot Richardson y el fiscal general adjunto William Ruckelshaus) ocurrió en 1973 y, sin embargo, el porcentaje de gente que decía que debía dejar la Presidencia nunca superó el treinta por ciento ese año, según Gallup. No fue sino hasta después de que el Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes recomendó la impugnación que la mayoría de los estadounidenses pensaron que debería abandonar el cargo.En el caso de Clinton, que fue absuelto, Gallup informó:“Bill Clinton recibió los índices de aprobación en el cargo más altos de su Gobierno durante la controversia del caso Lewinsky y la impugnación. A medida que se desarrollaba la situación de Lewinsky, los índices de aprobación de Clinton aumentaron, no disminuyeron, y sus calificaciones permanecieron elevadas durante los procedimientos de juicio político”.Es muy posible que tratar de impugnar y retirar del cargo a Trump pueda tener el efecto opuesto al deseado: podría aumentar en lugar de disminuir su popularidad y una absolución del Senado dejaría en el cargo a un presidente todavía más popular.La idea de una posible impugnación se está usando para inyectar algo de entusiasmo necesario en la base republicana antes de las elecciones intermedias.Los liberales tienen una enorme oportunidad este ciclo electoral para, en esencia, transformar la topografía del paisaje político y enviar una señal fuerte y poderosa a Washington de que la Resistencia es una fuerza tremenda.No obstante, esta fuerza sólo funciona si el éxito no se limita ni se define por la remoción de Trump.

