Si el Holocausto se desvanece de la memoria, puede volver a ocurrir

Miami— Hace casi dos semanas, el mundo conmemoraba el Día Internacional del Holocausto. Día de la conmemoración.Gran parte de las noticias de este año se centraron en una nueva encuesta nacional, realizada por Schoen Consulting para la Conferencia de Reclamos, para evaluar cuánto saben los estadounidenses, especialmente los jóvenes estadounidenses, sobre el Holocausto en la actualidad.Los resultados fueron desalentadores e inquietantes: la gente está empezando a olvidar.Pero mientras revisaba la encuesta, me encontré recordando otra época y lugar cuando un anciano que había sufrido mucho pasó su historia, y con ella una responsabilidad especial para un adolescente que no había sufrido para nada. Ese chico era yo.Lo llamé, siempre, Sr. Michele. Nunca supe su nombre. Era dueño de una popular tienda de limpieza en seco en el Upper West Side de Nueva York, donde crecí, y durante tres años, el Sr. Michele fue mi jefe.Todos los días, después de la escuela, entregaba la limpieza a una gran cantidad de clientes, desde Robert Oppenheimer y otros notables hasta los profesores en Columbia, justo al otro lado de la calle.Él y yo teníamos una relación típica empleado-empleador, pero no podríamos haber sido más diferentes. Yo era un adolescente con todas las pruebas y tribulaciones que trae, y él era un hombre tranquilo y serio, muy profesional con un notable sentido de la responsabilidad.Y tenía números tatuados en su brazo. Nunca pregunté sobre su pasado. Él no habló sobre eso, pero yo sabía lo que significaban esos números, después de haber perdido a una familia distante al Holocausto.Cuando tenía 17 años, me mudé a Ohio para mi último año. Le avisé al Sr. Michele, y en mi último día, sucedió algo extraordinario que se queda conmigo incluso ahora. Regresé de mis entregas finales, y cuando regresé a la tienda, el señor Michele se sentó en una silla a un lado del mostrador. Otro había sido colocado directamente al otro lado, y allí, sentado frente a cada silla, había un pequeño vaso de whisky escocés.Me pidió que me uniera a él, y durante la siguiente hora, el Sr. Michele me contó su historia.Me habló sobre el tiempo que pasó en el campamento, la pérdida de la familia y la libertad y lo importante que era que yo supiera lo que le había sucedido a él y a tantos otros. Eso nunca debería olvidar. Todos estos años después, ahora entiendo que cuando el Sr. Michele decidió contarme sobre su vida, en realidad no quiso que fuera sobre él, sino sobre los millones que no sobrevivieron. Él quería que recordara la escala y el significado del Holocausto.Los detalles de su vida eran menos importantes para él que el contexto que me daría. Hizo esto para que algún día, si llegara el momento de volver, si el mundo necesitara que se le recordara el costo para nuestra humanidad cuando no hacemos nada frente al mal, estaría armado con la verdad de su historia.Tal vez ese momento ha llegado.Esto es lo que descubrió el Estudio de Conocimiento y Conciencia del Holocausto: Uno de cada 10 estadounidenses y más de una quinta parte de la generación del milenio (22 por ciento) o no han oído hablar del Holocausto o no están seguros si han oído hablar de él. Más del 40 por ciento de los que respondieron no sabían lo que era Auschwitz, mientras que el 66 por ciento de los millennials no pudieron identificar este símbolo del Holocausto.Alrededor del 45 por ciento de todos los adultos estadounidenses no podían nombrar un campo de concentración, aunque había más de 40 mil campamentos y guetos en Europa. Aunque murieron al menos 3 millones de judíos polacos, sólo el 37 por ciento pudo identificar a Polonia como un país donde tuvo lugar el Holocausto.El estudio también tuvo algunos hallazgos alentadores. Noventa y tres por ciento de las personas cree que, “todos los estudiantes deben aprender sobre el Holocausto en la escuela”. Y ahí está la desconexión. La mitad de los encuestados (52 por ciento) dijo que las lecciones sobre el Holocausto son en su mayoría precisas, pero podrían ser mejores.Sugeriría mucho mejor.Cuando vemos datos como este, dice que algo está terriblemente mal con la educación de historia en Estados Unidos. Nos muestra por qué una educación en humanidades sigue siendo importante, no solo para garantizar que los individuos saben leer y escribir en la historia, lo que es importante, sino también para garantizar un electorado informado con la perspectiva y el contexto para comprender el resultado de permanecer en silencio frente a la opresión.El problema puede no ser cómo estamos enseñando historia tanto como lo que estamos enseñando y llamando historia. Hay tanto tiempo en el aula, tantas páginas en un libro de historia.Cuando un texto de historia da mucho más espacio a “The Disco Generation” o Steven Spielberg que a la misión de Apolo a la luna, algo anda mal. Ese era el libro de historia estadounidense de 11vo grado de mi hijo. De alguna manera, la crítica de la cobertura de noticias de hoy también se aplica a la enseñanza de la historia.Cómo las noticias de cobertura de medios son importantes, pero igual de importantes son las decisiones editoriales que definen lo que es noticia, lo que el público puede ver y escuchar.El mismo tipo de toma de decisiones editoriales que da forma a la cobertura informativa no difiere de las decisiones tomadas por las juntas escolares o editoriales de libros de texto o profesores universitarios cuyos planes de estudio y decisiones de contenido moldean las mentes jóvenes y, de facto, el futuro.La encuesta sobre el Holocausto debería ser una llamada de atención para todos los interesados en que el “pasado puede ser un prólogo”. Fue para mí. Esta columna es para usted, Sr. Michele. No olvidaremos!