Nueva York— Han pasado 60 años desde que alguien que no sea un Castro estaba al frente del estado cubano, por lo que la instalación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente en La Habana esta semana sí figura como un momento simbólico. Pero no mucho más, al menos por el momento.Raúl Castro, quien seleccionó a su muy leal sucesor, permanece al frente del Partido Comunista y las fuerzas armadas; su hijo dirige los servicios de inteligencia; su ex-yerno maneja los vastos intereses comerciales de los militares.En su primer discurso, el Sr. Díaz-Canel juró que no habría “restauración capitalista” y concluyó con un eslogan que no ha despertado a las masas desde hace un tiempo: “¡Socialismo o muerte! ¡Vamos a triunfar!”Sin embargo, la historia de los regímenes comunistas sugiere que una vez que pase la vieja guardia revolucionaria, el cambio es posible. Raúl Castro, el hermano menor del fallecido Fidel Castro, tiene 86 años, y no hay certeza de que sus parientes y amigos puedan cargar la antorcha una vez que se haya ido, especialmente porque la llama está parpadeando.En sus 10 años como presidente, Raúl Castro abrió una brecha en la economía a la inversión privada y la empresa privada, pero sin levantar el control centralizado firme y oneroso del estado.La Unión Soviética ya no estaba para apuntalar la economía, y Venezuela, que durante un tiempo llenó el vacío, descendió a su propio infierno económico.Y la apertura del presidente Barack Obama a Cuba ha sido parcialmente revertida por el presidente Trump. El resultado, según un estudio de Richard Feinberg del Instituto Brookings, es un “estancamiento persistente” que ha dejado a Cuba cada vez más atrás del mundo en la mayoría de los frentes.El Sr. Díaz-Canel, de 58 años, aún no había nacido cuando los hermanos Castro emprendieron su guerra de guerrillas desde las montañas de la Sierra Maestra.Es demasiado pronto para decir si esto finalmente producirá un reformador cubano en el molde de Mikhail Gorbachev o Deng Xiaoping, o si el Sr. Díaz-Canel demuestra ser simplemente un lugar para otra generación de Castros.Es demasiado pronto para decir si esto finalmente producirá un reformador cubano en el molde de Mikhail Gorbachev o Deng Xiaoping, o si el Sr. Díaz-Canel demuestra ser simplemente un lugar para otra generación de Castros.El Sr. Obama dio un paso que debería haber tomado hace mucho tiempo en 2014 cuando comenzó a normalizar las relaciones con Cuba. En lugar de tratar de revertir el rumbo, Trump debería unirse con otros vecinos de Cuba para alentar al nuevo líder cubano a expandir la economía privada, liberar a los presos políticos, aumentar el acceso a Internet, descentralizar el poder y, de otro modo críticamente necesario, finalmente romper su país fuera del capullo de Castro.

