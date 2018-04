Lo que dicen los memorandos de Comey

Washington— No había mucho que el público no supiera ya en las notas de Comey que se filtraron a los medios el jueves. El contenido de los documentos, en los que el entonces director del FBI, James Comey, realizó un seguimiento simultáneo de sus interacciones con el presidente Donald Trump a lo largo de 2017, ya había sido revelado en su mayoría. Pero hay dos elementos que sin embargo se destacaron, añadiendo detalles a la imagen de un presidente desdeñoso de las normas democráticas y distraído por sus obsesiones.Primero están las expresiones privadas de desprecio de Trump por la libertad de prensa. Según un memorando del 14 de febrero de 2017, el presidente dijo que Comey debería encarcelar a los periodistas para obligarlos a identificar a los filtradores del gobierno, como lo hicieron funcionarios del Departamento de Justicia en 2005 con la periodista del New York Times, Judith Miller.Cuando el director del FBI dijo que dicho plan enfrentaría barreras legales y reticencias en el Departamento de Justicia, el presidente le ordenó a Comey que hablara con el fiscal general sobre “ser más agresivo” y dijo: “Pasan un par de días en la cárcel, hacen un nuevo amigo, y están listos para hablar”, según el memo. En respuesta a esta repugnante declaración, Comey escribe que se rió y salió de la habitación.Trump no sería el primer presidente en lamentarse por las filtraciones, pero un presidente que sugiere repetidamente que el encarcelamiento de periodistas debe ser insondable en un país comprometido con la libertad de expresión.Suena aún más amenazante en el contexto de la hostilidad histórica de Trump hacia los medios, que incluye “aflojar” las leyes sobre difamación, alentar a las multitudes en sus mítines de campaña a volverse y burlarse del apacible cuerpo de prensa detrás de ellos, y transformar el término “noticias falsas” en una frase que ahora usan los dictadores de todo el mundo para descartar la información veraz que no les gusta.Mientras tanto, su referencia vulgar de hacer “un nuevo amigo” en prisión trivializa la tortura deshumanizante de la violación en la prisión que demasiados reclusos continúan sufriendo. Estos comentarios no merecían ninguna risa por parte de Comey, sino el frío silencio que él informó al dar a muchos de los otros comentarios perturbadores de Trump.Lo que también se ve claramente en los memos de Comey es la intensa preocupación del presidente por las acusaciones de que interactuó con prostitutas rusas durante un viaje a Moscú en 2013.Comey registró que Trump planteó la historia en múltiples reuniones y le pidió al director del FBI que investigara y refutara la acusación, una misión a la que Comey se opuso. El hecho de que los rusos hayan interferido en las elecciones de 2016 o la amenaza de que el Kremlin esté tratando de influir sobre el presidente y su círculo no recibió tanta atención, al menos si el recuento de Comey es remotamente representativo del comportamiento del presidente. Protegerse a sí mismo, no preservar la seguridad nacional, parece ser el objetivo primordial de Trump.Por su parte, el presidente ha dicho que Comey es un mentiroso, pero también que los memorandos de Comey lo exoneran. El reclamo es tan creíble como lógico.