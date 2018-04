Nueva York— Ya es hora de que el presidente de la Cámara, Paul Ryan, republicano de Wisconsin, y el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se pongan de pie y protejan la investigación especial del abogado Robert Mueller sobre el sabotaje ruso de las elecciones presidenciales de 2016.McConnell dijo esta semana que incluso si surge un proyecto de ley bipartidista para proteger a Mueller del Comité Judicial del Senado, bloqueará una votación. “No la tendremos en el Senado”, dijo.El proyecto de ley, redactado por dos demócratas y dos republicanos, prevé una revisión judicial acelerada en caso de que se despida al fiscal especial. Permitiría que el fiscal especial impugne cualquier terminación que él crea que no fue ejecutada por una buena causa.McConnell y Ryan, cuyas cámaras respectivas han ejercido casi ninguna supervisión de una rama ejecutiva que investiga de un escándalo a otro, insisten públicamente en que no hay razón para proteger la investigación de Mueller sobre las relaciones entre los aliados del presidente Donald Trump y agentes extranjeros.Esto no tiene sentido. Después de numerosas acusaciones y declaraciones de culpabilidad ya obtenidas por Mueller, y una investigación relacionada que provocó una redada la semana pasada por agentes federales en la oficina, el hogar y la habitación de hotel del abogado personal de Trump, Michael Cohen, el presidente continúa atacando la investigación de Mueller, llamándolo “falso y corrupto” y calificándolo de una “cacería total de brujas”.Trump hace mucho tiempo buscó descarrilar a Mueller, ordenando al abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, que le diga al Departamento de Justicia que cierre la investigación. McGahn se negó con razón.El afán de Trump por eludir el escrutinio indica un problema con la legislación para proteger a Mueller: el presidente probablemente vetaría cualquier medida de este tipo. Sin embargo, a medida que se enfurece contra el estado de derecho, el Congreso debe reconocer su deber de defenderlo. Un camino a prueba de veto sería una resolución del Congreso para poner a los legisladores en el registro a fin de permitir que Mueller complete su investigación. Tales resoluciones se han utilizado en el pasado para señalar una decisión del Congreso. Aunque carecía del poder de la ley, una resolución trazaría una línea, advirtiendo al presidente que no la cruce.Ya basta del estancamiento. La falta de acción podría ser el preludio de una crisis constitucional. Ryan y McConnell deben proteger la investigación de Mueller.

