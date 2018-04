Una piloto, una juez y una primera dama

Washington— Con mucha justificación, los estadounidenses se lamentan del estado de nuestro discurso político y del carácter pobre de muchos de nuestros políticos. Con la elección del presidente Donald Trump surgió la deprimente comprensión de que la decencia, la amabilidad y la humildad no eran necesarias para llegar al cargo político más alto; estas cualidades incluso pueden ser un obstáculo. Pero no debemos llegar a la conclusión de que carecemos de modelos de conducta virtuosos en la vida pública; simplemente no estamos buscando en los lugares correctos. Esta semana aprendimos sobre un trío de ellos, todas mujeres.Primero, la piloto. El Post informa:"La voz de la piloto estaba tranquila pero enfocada mientras su avión descendía, diciéndole al control de tráfico aéreo que tenía '149 almas' a bordo y llevaba 21 mil libras, o aproximadamente el equivalente cinco horas de combustible."'Southwest 1380, tenemos un solo motor', dijo la capitana Tammie Jo Shults, una ex piloto de combate de la Marina de los EU. 'Nos faltan partes del avión, por lo que necesitaremos reducir la velocidad un poco'. Pidió que el personal médico se encontrara con su avión en la pista. 'Tenemos pasajeros heridos'."'Pasajeros lesionados, está bien, ¿y su avión está físicamente en llamas?' preguntó el controlador de tráfico aéreo, de acuerdo con el audio de la conversación"."'No, no está en llamas, pero falta parte de él', dijo Shults, haciendo una pausa por un momento. 'Dijeron que hay un agujero, y, alguien se salió por ahí' '.Al guiar su avión hacia un aterrizaje suave en Filadelfia que probablemente evitó una tragedia a gran escala, Shults, según sabemos por la grabación del vuelo, fue increíblemente tranquila y cortés. Mostró más gracia hablando con la torre de control de tráfico aéreo desde la cabina del avión que la mayoría de las personas que esperan en una línea de servicio al cliente. Hizo su trabajo con maestría (se le dio buen uso a su entrenamiento como una de las primeras mujeres piloto de la Marina) pero sin fanfarrias. Los héroes reales no necesitan decirte que son héroes.Luego está la Jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Kimba Wood. Presidió la audiencia judicial en el Distrito Sur de Nueva York donde los abogados que representaban al propio Trump y a su abogado personal, Michael Cohen, lanzaron un argumento legal a medias tras otro tratando de evitar que las evidencias recolectadas tras una orden de búsqueda legalmente ejecutada fuera a para en las manos de los fiscales. No importa cuán carentes de mérito los argumentos de los abogados, Wood fue cortés, enérgica y eficiente. The New York Times informó:"A lo largo de los años, ha manejado varios casos prominentes, ganándose la reputación de ser sensible, exigente y –como podría ser relevante en el caso del señor Cohen–, inequívoca en sus expectativas de los funcionarios públicos."Es una especie de equivalente judicial de Teddy Roosevelt, habla en voz baja pero lleva un gran bastón", dijo Judd Burstein, una abogada que conoce a la jueza Wood desde hace más de 30 años. "Tiene un temperamento judicial maravilloso. Tiene "una voz suave, es muy cortés con la gente, pero no es ninguna persona sin sentido'".Una vez más, una profesional sensata, fría bajo presión, hizo su trabajo sin tener en cuenta el alboroto que la rodeaba.Y también celebramos colectivamente la vida de la ex primera dama Barbara Bush. Ella también hizo su trabajo con dignidad, amabilidad y calma. No importaba si estaba saludando a un vecino en Houston mientras paseaba a su perro, si saludaba a un agente del Servicio Secreto o interactuaba con un líder mundial; todos obtuvieron la misma mujer franca y sensata que pasó su vida al servicio de los demás (su familia y su país).El presidente y una buena parte del Congreso pueden decepcionar, si no avergonzar, a muchos estadounidenses, pero no faltan admirables estadounidenses en la vida pública que saben que no se trata solo de ellos. Son dignos, dignos y magníficamente dotados en sus trabajos, y dejan que sus actuaciones hablen por sí mismas. Busque en juzgados, embajadas, oficinas gubernamentales, estaciones de bomberos, estaciones de policía y, por supuesto, en instalaciones militares en todo el mundo. Allí encontrará montones de modelos a seguir para sus hijos y muchas figuras inspiradoras para usted entre los hombres y mujeres que han pasado décadas esforzándose por hacer bien su trabajo y están orgullosos de sus instituciones, familias y país.Los héroes públicos no son escasos. Solo debemos dejar de buscarlos en el Capitolio y la Casa Blanca, o mejor aún, comenzar a poblar esos lugares con personas tan honorables y expertas como la capitana Tammie Jo Shults, la jueza Kimba Wood y la ex primera dama Barbara Bush.