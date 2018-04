Barbara Bush y un bebé rompieron un silencio

Washington— Cuando la alerta de noticias del fallecimiento de Barbara Bush llegó mi teléfono el martes, mi mente voló inmediatamente a una foto de 1989 en la que ella acunaba a un bebé. Una abuela sosteniendo a un bebé no es impactante. Pero cuando la abuela era la nueva primera dama y el niño estaba infectado con el SIDA, la foto hablaba mucho.No dos meses antes de la visita de Bush a un hospicio para enfermos de SIDA en Washington, su esposo, el presidente George H.W. Bush, tomó posesión para suceder a Ronald Reagan. El reverenciado y locuaz Reagan se quedó mudo sobre la epidemia que asolaba a los hombres homosexuales, afroamericanos y otras poblaciones vulnerables. Barbara Bush rompió ese vergonzoso silencio con un abrazo y su voz.El poder de esa visita del 22 de marzo de 1989 a un lugar conocido como la Casa de la Abuela fue capturado por Lois Romano de The Post."La señora Bush acunó a un bebé, besó a un niño pequeño y abrazó a una víctima adulta del SIDA para que poner en práctica un mensaje: 'Puede abrazar y recoger bebés con SIDA y personas que tienen el virus VIH sin lastimarte a ti mismo", dijo. "'Existe la necesidad de compasión'".En tiempos de temor y angustia nacional, el pueblo estadounidense mira al presidente y a la Casa Blanca tanto por el liderazgo como por la compasión. Bush demostró ambos con esa visita. No subestime el poder de su mensaje o el ejemplo que ella estableció al hacer algo tan controvertido en ese momento. Salvó vidas ese día al atraer la atención hacia lo ignorado.El siguiente pensamiento que tuve al enterarme de la muerte de Bush fue cómo su muerte pondría en alto relieve la grandeza de la familia Bush. El compromiso con el servicio público y el deber con el país contrastan fuertemente con el actual presidente y su administración. Mi colega Jennifer Rubin lo deja claro en su elegía a Bush. "Nunca se les hubiera pasado por la cabeza mentir (¡consistentemente!) Para lucir bien, idear apodos burlones para otras figuras públicas, negarse a hacer sus deberes en cualquier tema de política del momento, enriquecerse con la presidencia mientras ejercían el cargo o tolerar la corrupción pandémica en el Ala Oeste y el gabinete ", escribe Rubin. "La gracia, el honor y la decencia que mostraron Barbara Bush y su esposo están completamente ausentes en el presidente Trump y su clan de estafadores".La gracia, el honor y la decencia describen perfectamente quién era Bush y qué le demostró al país. Espero con ansia el regreso de esos atributos a la Casa Blanca. Algún día.

