Incorrecto, preguntar si Comey es héroe o villano

Washington— Con el ex director del FBI James Comey en todos los medios en este momento, lo que su nuevo libro tiene que decir sobre el presidente Donald Trump se está insertando rápidamente en una narrativa partidista. Una de las consecuencias es que aquellos de sus comentarios que reciben la mayor atención pueden ser los menos importantes.Hay una mejor manera de entender a Comey: separar los hechos que relata de sus opiniones. Los primeros son vitales para la investigación de Rusia y las preguntas que plantea, incluso si Trump obstruyó la justicia. Los demás son bastante irrelevantes.Pero eso no es lo que concluiría de la cobertura del lanzamiento de libros de Comey. Mire a su alrededor y verá titulares como "Comey llama a Trump 'moralmente inadecuado para ser presidente'", "Comey compara a Trump con el jefe de la mafia" o "Comey: Trump trata a las mujeres como si fueran 'carne'".No sorprende que los medios de comunicación recogieran las piezas más dramáticas de lo que Comey escribe o lo que dijo en su primera entrevista con ABC News. Pero las opiniones de Comey son solo eso, opiniones. Todos tienen opiniones. Puedo estar de acuerdo con Comey en que Trump no es moralmente apto para ser presidente, pero eso no significa que sea particularmente importante que él piense así.Pero así es como ubicamos lo que es realmente significativo en su relato de su época como director del FBI: si Comey está hablando de algo que sucedió, qué sucedió en una reunión, qué le dijo Trump, qué pruebas descubrió el FBI sobre Rusia, entonces es importante . Si está diciendo cómo se sintió o qué cree hoy, sin duda podría ser interesante escucharlo, pero al final no hace demasiada diferencia.Lo que Comey nos dice sobre lo que realmente pasó depende de si Comey es un testigo confiable. Eso nos lleva a las diferentes formas en que los críticos y defensores de Trump están hablando de Comey en este momento. ¡Para escuchar al presidente Trump decirlo, Comey es una "¡Bola de desperdicio!", "Un SOPLÓN & MENTIROSO probado", "un hombre que siempre termina mal y fuera de control (¡no es inteligente!), Pasará a ser el PEOR FBI Director en historia, por mucho! " quien "cometió muchos crímenes". La Casa Blanca está diciendo esencialmente lo mismo, aunque con un lenguaje un poco menos juvenil.Por cierto, vale la pena señalar que los críticos de Trump tienen una visión mucho más matizada y realista de Comey. No niegan que Comey es moralista y claramente se ve a sí mismo como el último hombre de integridad. Todavía están justificadamente enojados por la decisión de Comey de violar las reglas y normas del FBI cuando se trataba de Hillary Clinton, primero celebrando una conferencia de prensa inusual en el verano de 2016 para fustigarla, y luego anunciando, 11 días antes de las elecciones, que el FBI reabrió su investigación, una decisión que con toda probabilidad le costó las elecciones.Hasta el día de hoy, la justificación de Comey para esa decisión es absurdamente débil. Eso debería ser de gran interés para los historiadores, pero aún no nos dice si creer a Comey o Trump sobre lo que sucedió entre ellos.Y eso es lo que realmente importa en este momento. Comey dice que Trump le pidió su lealtad, y que quería que fuera más tranquilo con Michael Flynn, en un momento en que Trump podría haber sabido que Flynn había cometido un delito mintiéndole al FBI. Trump dice que nunca sucedió. ¿A quién se le cree?Incluso los liberales que nunca perdonarán a Comey por sus actos durante las elecciones no creen que sea deshonesto. Por otro lado, todos sabemos que Trump no es simplemente un mentiroso, sino que también es uno de los mentirosos más disolutos de la historia. ¿Eso significa que podemos estar 100 por ciento seguros de que Trump es el que no dice la verdad? No, pero teniendo en cuenta quiénes son los dos hombres, y que Comey tomó nota de sus conversaciones y contó en su momento a sus colegas sobre lo que había sucedido entre él y el presidente, la evidencia pesa mucho en favor de Comey.Esa sería la realidad, a menos que creas que incluso en ese momento, Comey estaba pensando: "Escribiré algunas notas falsas de una conversación que nunca sucedió, luego mentiré a otras personas en el FBI sobre eso, por si acaso Trump alguna vez me despide y quiero convertirme en su antagonista público".Aun así, como Comey señaló correctamente cuando George Stephanopoulos le preguntó si sus conversaciones con Trump constituían una obstrucción a la justicia, solo pudo brindar una parte de la respuesta:"Posiblemente. Es decir, ciertamente es una evidencia de obstrucción a la justicia. Dependería y –en este caso, solo soy testigo, no el investigador o el fiscal– dependerá de otras cosas que reflejen su intención".Si crees en Trump, entonces no importa, porque la conversación nunca ocurrió. Pero si usted cree en Comey, como creo que lo haría la gente más razonable, entonces ha proporcionado una serie importante de hechos que deben ser abordados por los fiscales, el Congreso y los votantes. Eso es cierto, tanto si usted cree que Comey es una persona admirable o no.