El 'Moby Dick' de los impuestos

Chicago— Este año, tenemos dos días adicionales para presentar nuestros impuestos. Debido a una combinación del aterrizaje del 15 de abril en un domingo y el Día de la Emancipación en la capital de la nación el lunes, el plazo es el día 17.Es el final de un largo camino para aquellos cuya temporada de impuestos comienza a mediados de enero, cuando comienza el tedio de la clasificación de recibos, el escaneo de documentos y la revisión de cuentas, y luego continúa durante meses. Los impuestos son, como dicen, la única otra certeza de vida además de la muerte.El aburrimiento solía ser una certeza también, pero tener una pequeña megacomputadora en cada mano parece haber eliminado la falta de algo que hacer en las pequeñas grietas de tiempo de inactividad que nuestras ocupadas vidas nos permitían.Ha habido un resurgimiento del interés por el aburrimiento últimamente, con destacados investigadores y sociólogos que postulan que una rendición al aburrimiento puede generar una mayor creatividad, una espiritualidad más profunda y una motivación más intrínseca.Tal vez. Pero menciono estas teorías sólo como una configuración para discutir mi libro favorito de todos los tiempos sobre los impuestos y el aburrimiento: “The Pale King”, de David Foster Wallace.Esta exquisita novela fue lanzada póstumamente en Tax Day en 2011. Es, en palabras de Lawrence Zelenak, un abogado fiscalista y ex empleado temporal del Servicio de Rentas Internas, “The Great American Tax Novel”.Si se pregunta de qué se trata exactamente “The Pale King”, bueno, aquí está la descripción cristalizadora de Zelenak:“El libro dedica un porcentaje significativo de sus páginas a explicaciones y discusiones detalladas sobre civismo fiscal, política tributaria y administración tributaria, y es tan serio sobre esos temas como ‘Moby-Dick’ es sobre la caza de ballenas. ‘The Pale King’ no se trata simplemente de una instalación de administración tributaria, sino que también es, en gran parte, de los impuestos y la administración tributaria. Es un ‘Moby-Dick’ de los impuestos, con el objetivo de educar a sus lectores sobre un campo de especialización altamente especializado, y usar ese campo de esfuerzo para explorar algunos de los temas más profundos”.Esos temas incluyen, pero no se limitan a, el aburrimiento del trabajo administrativo de oficina, la loca idiosincrasia de los extraños compañeros de trabajo, la exasperante burocracia de las agencias gubernamentales y las formas en que engañamos a nuestras mentes para que toleren todas las cosas en vida que preferiríamos evitar.Si eso le parece difícil de asimilar, tenga la seguridad de que no es así. Para un cierto tipo de lector, del tipo que disfruta de diluciones de detalles ultra específicos sobre temas poco convencionales,“The Pale King” es el libro más narrativamente fascinante sobre la naturaleza interna del aburrimiento que se ha escrito alguna vez. (Si me equivoco sobre esto, por favor envíeme un correo electrónico, porque me presentará un libro que quiero leer desesperadamente).Como con la mayoría de las historias de Foster Wallace, hay numerosas viñetas interconectadas y vagamente relacionadas que se unen en algo mucho mayor que la suma de las partes.Nos encontramos con una pareja joven que navega por un embarazo accidental y un hombre con “Intuición de hechos aleatorios”, un tipo de capacidad psíquica caracterizada por “destellos repentinos de percepción o conciencia que son estructuralmente similares, pero por lo general mucho más tediosos y cotidianos que el conocimiento previo dramáticamente relevante normalmente concebimos como ESP (percepción extrasensorial) o precognición”.Hay bebés espeluznantes, un tipo cuyo tic verbal inserta la frase “tipo de cosa” en casi cada oración, una mujer que usa la capacidad de mantener los ojos abiertos durante períodos de tiempo increíbles para evadir un ataque, un hombre que puede enfocarse levita agudamente, un romance de oficina hilarante y un picnic de la compañía inquietante donde toda la multitud es accidentalmente drogada con ácido.Los encantos del libro son infinitos. Pero con ellos vienen algunas preguntas profundas sobre qué eventos de la vida nos hacen crecer y convertirse en adultos, las responsabilidades morales y financieras de la ciudadanía y, en última instancia, lo que nosotros, como participantes en una democracia, nos debemos mutuamente.Sí, debes realizar algunas hazañas de resistencia: hay MUCHO de referencias verdaderamente arcanas a las secciones y subsecciones del código tributario. Pero todo esto es parte de contemplar lo que significa trabajar en un trabajo que provoca el tipo de monotonía cotidiana en la que “la tensión de tratar de permanecer alerta y puntillosa ante el aburrimiento extremo puede alcanzar niveles en los que ciertos tipos de alucinación ocurren rutinariamente”.“The Pale King” en sí mismo es alucinatorio, haciéndote sentir, por turnos, incómodamente vivo y luego tan tórrido como se puede esperar en un mundo que constantemente nos ataca con distracciones que llaman la atención. Tómelo y léalo. (Pero sólo después de que termine sus impuestos).

