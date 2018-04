Washington— Crystal Mason no debería haber votado en las elecciones presidenciales de 2016. Probablemente debería haberse dado cuenta de que, debido a que estaba en libertad condicional por una condena por fraude fiscal, la ley de Texas le prohibió emitir su voto. Pero la decisión de un juez de sentenciarla a cinco años de prisión es muy desproporcionada con respecto a la ofensa. No sólo cuestiona el juicio de la Corte sino que también subraya el absurdo y la injusticia de la represión de Texas contra el fraude electoral.Mason, quien fue acusada el año pasado por un cargo de votación ilegal en el Condado de Tarrant, renunció a un juicio por jurado, pensando que sería tratada justamente una vez que le contara su historia a un juez.Explicó que no había planeado votar el 8 de noviembre de 2016 y acudió a las urnas sólo después de que su madre le dijera que debía votar. Su nombre no estaba en la lista de votantes, y ella presentó una boleta provisional después de ser asesorada por un funcionario electoral.Nadie, incluidos su agente de libertad condicional y el personal del hogar de transición de la que fue liberada, le contaron sobre las restricciones de voto del estado para los delincuentes.El trabajador electoral tampoco se lo contó, y no leyó con cuidado la declaración jurada que firmó para acreditar la elegibilidad. Las boletas provisionales están sujetas a revisión, y su boleta nunca fue contada.El juez del distrito estatal Rubén González la declaró culpable de fraude electoral y la sentenció a cinco años de prisión. Demasiado para la razón y la equidad.No importa que después de cumplir casi tres años en prisión, la ex preparadora de impuestos de 43 años se había entrenado para un nuevo empleo y estaba trabajando, cuidando de su familia y visitando a su agente de libertad condicional.¿Por qué, preguntó ella, pondría en peligro su libertad y se arriesgaría a separarse de sus hijos por votar?¿Qué se gana, y cuál es el costo, de encarcelar a esta mujer durante cinco años? Mason es afroamericana en un condado predominantemente blanco en un estado que ha utilizado el mito del fraude electoral generalizado para impedir que las minorías voten, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales. Mientras tanto, una mujer blanca en Carolina del Norte que admitió el fraude electoral no fue acusada; un hombre blanco en Colorado condenado por fraude electoral recibió libertad condicional; una mujer blanca en Iowa que intentó votar dos veces por Donald Trump recibió libertad condicional y una multa de 750 dólares.Muchos notaron el contraste entre la sentencia de Mason y el tratamiento por parte de los tribunales del condado de Tarrant de un adolescente blanco que mató a cuatro personas mientras conducía ebrio: le dieron libertad condicional después de argumentar que era víctima de un estilo de vida adinerado, y luego lo condenaron a dos años de prisión después por violar esa libertad condicional.El abogado de Mason apeló su sentencia. Esperemos que las cabezas legales más frías prevalezcan. Los residentes de Texas deben considerar este caso y reconocer cómo se han vuelto excesivos los funcionarios en la búsqueda de casos aislados de fraude electoral. No sólo es un desperdicio, sino que también es incorrecto.