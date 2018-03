Dios, no salves al rey

Nueva York – ¿Puede encantarte “The Crown”, pero odias el trono? ¿La joven reina Victoria te puede parecer adorable sin perdonarla jamás por lo indignante que fue su reino durante la hambruna en Irlanda? ¿Puede cautivarte la avanzada nación retratada en “Black Panther”, pero te consterna que aún se gobierne mediante la institución retrógrada de una monarquía hereditaria?La respuesta a todas esas preguntas es sí, aunque es un conflicto en este momento cultural. Estados Unidos tiene su origen en una rebelión violenta contra la idea de que el poder se determina al nacer. Sin embargo, de vez en cuando —y ahora estamos viviendo uno de esos momentos— debemos recordar cuál fue el motivo de esa rebelión violenta.Aunque las representaciones pulidas de los monarcas británicos dominan la pantalla chica, y un rey africano superpoderoso se adueñó de la pantalla grande, el narcisismo monárquico del presidente estadounidense demuestra por qué tenemos una cláusula constitucional que prohíbe los títulos de la nobleza.Es muy explícita también, desde el Artículo 1: “Ningún titulo de nobleza se otorgará en Estados Unidos”.Lo más cercano a un trono tendría que ser el excusado de oro sólido que el Museo Guggenheim útilmente le ofreció al presidente Donald Trump. Si Trump fuera rey, sus oponentes estarían en la cárcel por no aplaudirle durante sus discursos. Según él, ese acto atemporal de desafío es traición. En la Constitución se le llama de otra manera.Este presidente también es la aproximación más cercana al rey loco desde que el soberano original que portó ese título, Jorge III, fue expulsado de nuestras costas. Como dice el dicho: el rey Jorge perdió las colonias y después perdió la cordura. Trump lo está haciendo al revés, con una democracia de mediana edad.En todo el mundo, están en aumento los autoritarios que se comportan como si gobernaran según el derecho divino de los reyes. Xi Jinping de China acaba de amañar el sistema para permitirle ser emperador de por vida. Con ese fin, sus censores en internet han estado trabajando tiempo extra, prohibiendo referencias a Winnie Pooh para evitar que las masas se burlen de él disimuladamente.Además, esa imagen espeluznante en la que Recep Tayyip Erdogan, el dictador islamista de Turquía, abraza a una niña de 6 años que está llorando, mientras le dice que es una mártir en potencia, demuestra lo que puede pasar cuando dejas que la monarquía regrese a tu país.Me encanta ver “The Crown” en Netflix, tan absorto como cualquier irlandés-estadounidense puede estarlo por una serie acerca de una persona elitista endogámica y enjoyada que representa a la Iglesia y al Estado. Su majestad, la reina Elizabeth II, la monarca más longeva del mundo, es una chica muy linda, pero no tiene muchas cosas que decir. La joven reina Vic y su desafortunado esposo, Albert, interpretados en el aclamado drama de PBS “Victoria”, son encantadores y atractivos en la cama real, mientras la desigualdad mórbida de la época victoriana brama a su alrededor.Sin embargo, seamos honestos. Elizabeth estaría viviendo con la pensión de un servidor público, esperando en la fila para obtener un remplazo de cadera, de no haber nacido en la Casa de Windsor. Victoria se casó con su primo hermano, algo que está prohibido en la mitad de los estados del país.Incluso con tres de los nietos de Victoria en la mesa del poder mundial —la zarina rusa, el rey británico y el káiser alemán— no pudieron prevenir la matanza absurda de la Primera Guerra Mundial. Los desaires reales de hecho pudieron haber contribuido al inicio del conflicto.Los apodos son nauseabundos. Porchey y Bertie, y otros similares para vizcondes y condes buenos para nada. Hablando de discriminación positiva para los blancos: esos riquillos están entrenados desde el nacimiento para distinguir un cuchillo para pescado de un cuchillo para mantequilla, una cuchara de caldo de una cuchara para melón.Está bien quedar encantado con el monarca de Wakanda de Marvel Comics en “Black Panther”, pero el facsímil de la vida real es espantoso. Se trata del rey Mswati III de Suazilandia, el último monarca absoluto de África subsahariana. Tiene 15 esposas y 13 palacios —o quizá es al revés— y tiene un ingreso excesivo de 50 millones de dólares. Todo esto mientras su pequeño reino sin litoral tiene una de las expectativas de vida más bajas del mundo, y la persona promedio sobrevive con menos de 1.50 dólares al día.Claro, Kate y William y los niños son muy lindos. Y la próxima boda del príncipe Harry y Meghan Markle —una mujer de color, divorciada y que creció siendo católica— demuestra que la monarquía británica ha ido más allá de sus restricciones medievales, gracias a un cambio en la ley de sucesión en 2015.Estos monarcas por lo menos son ejemplos decentes y celebridades nobles. Si Estados Unidos otorgara títulos a los hijos de sus gobernantes, estaríamos obligados a adular a Donald Trump Jr. y a su hermano Eric —dos de los hombres menos agradables y más patéticos de la vida pública. Ivanka en efecto encarna su papel, pero quiere realeza con poder de verdad, algo que ni siquiera los británicos le otorgan a su primer clan. Afortunadamente, el nombre del otro hijo de Trump, Barron, se escribe con dos erres y no una.La presidencia vanagloriosa, vandálica y vulgar de Trump hace que algunas personas anhelen la unidad, la continuidad y la dignidad de una familia real. Por favor, no lo hagan. Él se irá, por la voluntad del pueblo. Si tuviéramos una monarquía, tendríamos que tragarnos al linaje de los Trump durante siglos.

