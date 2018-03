Por qué deberíamos reducir la edad de votación a 16 años

Nueva York – Los jóvenes que se han presentado para pedir el control de armas después de los tiroteos en masa en su escuela secundaria en Parkland, Fla., Están desafiando el cansancio estereotipado de los niños estadounidenses como narcisistas indolentes cuyos cerebros han sido confundidos por los teléfonos inteligentes. Ofrecen un ejemplo inspirador de protesta reflexiva y elocuente.Desafortunadamente, cuando se trata de elegir legisladores cuyas decisiones sobre el control de armas y otros asuntos afectan sus vidas, estos estudiantes de secundaria no tienen ningún poder real. Esto debe cambiar: la edad mínima para votar en los Estados Unidos debería reducirse de 18 a 16.Los escépticos sin duda plantearán preguntas sobre la competencia de los jóvenes de 16 años para tomar decisiones informadas en la cabina de votación. ¿No son los jóvenes notoriamente impulsivos y recalcitrantes, sus cerebros no están lo suficientemente desarrollados como para emitir buenos juicios?Si y no. Al considerar la capacidad intelectual de los adolescentes, es importante distinguir entre lo que los psicólogos llaman cognición "fría" y "caliente".Las habilidades cognitivas frías son aquellas que usamos cuando estamos en una situación tranquila, cuando estamos solos y tenemos tiempo para deliberar y cuando la habilidad más importante es la capacidad de razonar lógicamente con hechos. La votación es un buen ejemplo de este tipo de situación.Los estudios de cognición fría han demostrado que las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas están firmemente establecidas en 16. A esa edad, los adolescentes pueden recopilar y procesar información, sopesar pros y contras, razonar lógicamente con hechos y tomarse un tiempo antes de tomar una decisión. Los adolescentes a veces pueden tomar malas decisiones, pero estadísticamente hablando, no los hacen más a menudo que los adultos.Las habilidades cognitivas calientes son aquellas en las que confiamos para tomar buenas decisiones cuando estamos emocionalmente excitados, en grupos o con prisa. Si toma una decisión cuando está enojado o agotado, la habilidad más importante es la autorregulación, que le permite controlar sus emociones, resistir la presión de los demás, resistir la tentación y controlar sus impulsos. A diferencia de las habilidades cognitivas frías, la autorregulación no madura hasta aproximadamente los 22 años, según muestran las investigaciones. (Esta es una buena razón para aumentar la edad mínima para comprar armas de 18 a 21 años o mayores, como algunos han propuesto).Esta evidencia psicológica está respaldada por hallazgos neurocientíficos. Los estudios de neuro-imagen muestran que los sistemas cerebrales necesarios para la cognición fría están maduros a mediados de la adolescencia, mientras que los que rigen la autorregulación no se desarrollan completamente hasta que una persona tiene 20 años.Si se redujera la edad para votar, ¿sería necesario cambiar otras leyes para alinearlas? Por supuesto no. Utilizamos una amplia variedad de edades cronológicas para trazar las líneas entre menores y adultos cuando se trata de fumar, conducir, ver películas violentas o sexualmente explícitas, ser elegibles para la pena de muerte y beber alcohol.Aunque las edades específicas utilizadas para estos fines a menudo carecen de un buen fundamento, no hay razón por la cual reducir la edad para votar requeriría reducir, digamos, la edad para beber, de la misma manera que permitir que las personas manejen a los 16 años de edad también debería permitirles beber o fumar en ese momento.Además del caso científico para reducir la edad para votar, también hay un argumento cívico. Considere la docena de países como Argentina, Austria, Brasil y Nicaragua que permiten a las personas votar a los 16 años en elecciones nacionales, estatales o locales. En dichos países, la participación de votantes entre 16 y 17 años de edad es significativamente más alta que entre los adultos jóvenes mayores.Esto también es cierto en algunas partes de los Estados Unidos. En Takoma Park, Md., Una ciudad que permite a los jóvenes de 16 y 17 años votar en las elecciones locales, ese grupo de edad tiene el doble de probabilidades de votar que los de 18 años.¿Por qué es tan importante la mayor participación entre los jóvenes de 16 y 17 años? Porque hay evidencia de que las personas que no votan la primera vez que son elegibles tienen menos probabilidades de votar regularmente en el futuro. Considerando que las personas entre 18 y 24 años tienen la menor participación electoral de cualquier grupo de edad en los Estados Unidos (un país que tiene una de las tasas más bajas de participación electoral en el mundo desarrollado), permitiendo que las personas comiencen a votar a una edad en la que son más propensos a votar podría aumentar la participación futura en todas las edades.La última vez que Estados Unidos redujo la edad mínima para votar fue en 1971, cuando pasó de 21 a 18. En ese caso, la principal motivación fue la indignación por el hecho de que los menores de 18 años podrían ser enviados a luchar en Vietnam, pero no pudo votar.La propuesta de reducir la edad para votar a los 16 años está motivada por la indignación de hoy en día de que los más vulnerables a los tiroteos en las escuelas no tienen voz en cómo prevenir mejor esas atrocidades. Démosles a esos jóvenes más que solo sus voces para hacer un cambio.