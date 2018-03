Entienda esto: la desigualdad salarial está cayendo

Nueva York – Nuestra paga aumentó por cada grupo de salarios el año pasado: alto, medio y bajo.Los mayores aumentos se destinaron a los trabajadores de bajos ingresos. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo. Una tarjeta de informe anual sobre el salario estadounidense acaba de salir ayer, y está dominada por buenas noticias.Los salarios reales (es decir, después de ajustar por inflación) no solo crecieron el año pasado, sino que también crecieron para grupos demográficos a los que se les paga menos.¿El presidente Trump merece crédito? En gran parte no. Las tendencias del año pasado comenzaron en 2015, antes de que asumiera el cargo. El mercado de trabajo finalmente se ha fortalecido lo suficiente en los últimos años como para que las empresas tengan que aumentar los salarios para atraer y mantener a los trabajadores, en todos los niveles salariales.El salario por hora aumentó para cada grupo salarial el año pasado: alto, medio y bajo. Los mayores aumentos se destinaron a los trabajadores de bajos ingresos. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo.Una tarjeta de informe anual sobre el salario estadounidense acaba de darse a conocer y está dominada por buenas noticias. Los salarios reales (es decir, después de ajustar por inflación) no solo crecieron el año pasado, sino que también crecieron para grupos demográficos a los que se les paga menos.A pesar de lo alentador que es el nuevo informe, su autora, Elise Gould, del Instituto de Política Económica, me dijo que la gente no debería confundirse con el panorama general.Los recientes aumentos salariales para los pobres y la clase media no se acercan a borrar la desigualdad en los aumentos salariales del siglo XXI. Los trabajadores de altos ingresos todavía lo han hecho mucho mejor desde 2000 que los trabajadores de ingresos medios o bajos. Y la ley tributaria de Trump empeorará la situación. Pero un año de buenas noticias todavía vale la pena celebrar.Un par de otros detalles del informe: El salario medio por hora de las mujeres aumentó al 84 por ciento del salario medio de los hombres, frente al 78,3 por ciento en 2000. "La brecha se ha reducido esencialmente a la mitad desde la década de 1970", dijo Gould. Una gran razón es que las mujeres se han educado más que los hombres, y los trabajadores más educados obtienen una gran prima.Los trabajadores afroamericanos fueron el único gran grupo que no redujo su desventaja en 2017. Es una tendencia profundamente inquietante: el salario por hora promedio de los afroamericanos fue el 74.6 por ciento del salario medio blanco, por debajo del 79.2 por ciento en 2000.

