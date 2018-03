Qué hacer con todos esos jóvenes enojados

No es del todo correcto decir que Nikolas Cruz, el presunto asesino en masa de Marjory Stoneman Douglas High School, no tuvo éxito. La verdad es aún más inquietante.Mucho antes de que supuestamente ingresó en la preparatoria del sur de la Florida y comenzó a disparar, mucha gente fue alertado sobre el comportamiento preocupante de Cruz. Los funcionarios escolares, la policía, los trabajadores de servicios sociales estatales y amigos buscaron intervenir y ayudar. Su fracaso subraya cuán difícil es lidiar con la enfermedad mental.No existen fórmulas mágicas o remedios fáciles, y a menudo es difícil determinar cuándo el comportamiento perturbador se transforma en una amenaza real. La mayoría de las personas con enfermedades mentales no representan ningún peligro. Y la ley limita lo que las autoridades pueden hacer; las personas no son encarceladas en anticipación de lo que podrían hacer.Eso no significa que aquellos que estuvieron en contacto con este joven perturbado deberían estar desconectados. El sistema escolar debe realizar una revisión cuidadosa y despiadada, los consejeros que brindaron tratamiento, la agencia estatal de servicios para niños y familias, que lo consideró de bajo riesgo después de una investigación interna provocada por publicaciones de Snapchat que lo muestran cortándose los brazos y deseando un arma, los amigos y colegas que lo vieron regularmente. ¿Qué más se podría haber hecho? ¿Se compartió la información de manera oportuna para que alguien tuviera una imagen completa del adolescente? ¿Hay lecciones que aprender y mejoras que podrían ayudar a disminuir las posibilidades de una futura tragedia?Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que interactuaron con este sospechoso, o deberían haberlo hecho, como fue el caso con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que se burló por completo de la información detallada, también deben enfrentar un ajuste de cuentas. Se necesitan informes posteriores a la acción con divulgación pública completa. Las preguntas sobre las interacciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward con el sospechoso antes del tiroteo masivo y su conducta el día del tiroteo llevaron al gobernador repde Florida Rick Scott, republicano, a ordenar una revisión externa.Pero cuando se completen todas esas revisiones, esto seguirá siendo cierto: siempre habrá un elemento de error humano e imprevisibilidad en estos casos difíciles. Es por eso que una reforma adicional es tan lógica: prohibir las armas de guerra. Un joven enojado que podría o no sufrir una enfermedad mental y que podría o no representar una amenaza podría ser peligroso si poseyera un cuchillo. Pero pondría muchas vidas más en peligro si cargara un rifle semiautomático.

