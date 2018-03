Donald Trump, el macho viril

El presidente quiere un desfile, pero no una procesión afeminada y escarolada que se limite a los grandes músicos, los altos tocados, las flautas y los carros alegóricos.Quiere músculos. Metal. Quiere tanques, soldados y aviones. Para el Día de los Veteranos, imagina la avenida Pensilvania llena de artillería porque, en su mentalidad estrecha, así es como se mide el valor del país. También es la afirmación del poder del mandatario.El presidente nos hizo saber que, de haber estado afuera de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, cuando comenzó el tiroteo, él “habría entrado ahí corriendo aunque no tuviera un arma”. ¿Cabe alguna duda? Si se conoce a Donald Trump por algo, es su arrojo. El altruismo es la segunda característica que más lo define.Ronald Reagan fue protagonista de películas hollywoodenses de vaqueros. George W. Bush se paseó por la plataforma de un portaviones con un traje de combate verde oliva y un arnés de evacuación para declarar —prematuramente— una misión cumplida.Sin embargo, no estoy seguro de que algún presidente a lo largo del medio siglo pasado insistiera con tanta perversión en su masculinidad, exhibiera una definición tan estrecha del término ni estuviera tan superficialmente obsesionado con la fuerza bruta como el ocupante actual del Despacho Oval.Qué lástima, porque ahora mismo estamos luchando por forjar una dinámica sexual más saludable entre hombres y mujeres, y evitar que los jóvenes exploten con violencia. Necesitamos desesperadamente un mejor modelo de masculinidad con más matices. En cambio, tenemos a Trump, el presidente de “Access Hollywood”, cuyo mensaje es que los hombres verdaderos tienen un fetiche armamentista, glorifican la brutalidad, humillan a sus adversarios y manosean al objeto de su afecto. Su meta no es ser el dirigente de un desfile, sino que se obstina en tener uno militar.En cuanto a la brutalidad, Jonathan Swan del sitio web Axios hace poco informó que Trump tenía una obsesión privada con la pena de muerte para los narcotraficantes y un deseo por emular a los países menos preocupados con el debido proceso que Estados Unidos.“A menudo bromea con asesinar a los narcotraficantes”, le dijo a Swan un funcionario sénior del gobierno. “El presidente dice: ‘Ya saben que los chinos y los filipinos no tienen problemas con las drogas. Simplemente los eliminan’”.Para Trump, el rigor soslaya la moderación. Excluye la piedad. No está calibrado, sino que tiene un calibre, porque la dureza significa llevar un arma consigo. Su cálculo exagerado de cuántos profesores son hábiles con las armas y su idealización de este grupo es tan sorprendente como el llamado que hizo para proporcionarles armas de fuego a los enseñantes (“solo a los mejores”, tuiteó).Dijo que si un entrenador de fútbol en Parkland que murió mientras escudaba a los estudiantes hubiera tenido un arma, “habría disparado y todo habría acabado ahí”.Esa es una exageración pero, para el presidente, los deportes de contacto y la puntería vienen de la mano con la masculinidad.Los estadounidenses responsables están haciendo un llamado para que el fútbol americano sea más seguro. Por otro lado, Trump es partidario de que las jugadas sean tan violentas como sea posible.Después de que ocurren desastres naturales y catástrofes provocadas por los hombres, elogia desmesuradamente a los rescatistas, los oficiales de policía, los paramédicos. Se merecen cada sílaba, pero a veces desprecia a las víctimas. La acción es lo que le interesa, no la vulnerabilidad, y eso lo dejó claro hace mucho, con su rechazo casual de los prisioneros estadounidenses de guerra. “Me gusta la gente que no fue capturada”, dijo, en respuesta a una pregunta acerca del senador John McCain.Ensalza a los mineros de carbón por encima de los pioneros de la computación. Los hombres de verdad tienen polvo o mugre en las uñas.Las suyas están cuidadas y limpias. “Es lo opuesto a un tipo rudo”, dijo su biógrafo Michael D’Antonio. “Es un hombre asustado. Un tipo rudo no tendría que demostrar nada”.Le pregunté a un psiquiatra renombrado acerca de la manera en que Trump se rodea de generales militares y se muestra extasiado con los líderes autoritarios. Señaló que los niños de entre 6 y 10 años “quedan fascinados con Superman y todos esos personajes poderosos debido a su propia vulnerabilidad”. Quizá a los multimillonarios de 71 años les pasa lo mismo.No obstante, me preocupa más el ejemplo que da Trump que sus inseguridades. D’Antonio me dijo: “Esta es la masculinidad que se mostraba en los cómics de los años cincuenta y las revistas Playboy de los años sesenta. Es una caricatura”.Además, es peligrosa, como hace poco lo sugirieron dos ensayos convincentes de The New York Times. Haciendo una reflexión acerca de los jóvenes problemáticos responsables de los tiroteos masivos en Estados Unidos, Michael Ian Black escribió que están atrapados en una concepción de la masculinidad “en la que no hay manera de ser vulnerable sin emascularse, donde la hombría se trata de tener poder sobre los demás”. Trump también forma parte de esa trampa.En su análisis de por qué los hombres acosan y abusan sexualmente de las mujeres, Moises Velasquez-Manoff señaló que, para muchos de ellos, “lo erótico es precisamente esa desigualdad de poder”. ¿Acaso eso no suena a algo aplicable a Trump?Se burla (como cuando le dijo a Marco Rubio “Liddle Marco”). Acosa (como cuando dijo “Enciérrenla”, refiriéndose a Hillary Clinton). Se pavonea. Se emociona con la violencia, por lo menos de lejos. Nada de eso tiene que ver con la fuerza y es más una pantomima de la hombría que un paradigma de la masculinidad.¿Qué haría Donald? Deberíamos decirles a nuestros hijos, nietos y sobrinos que piensen en eso —que se enfoquen en eso— y que hagan lo opuesto.