Por qué Jared Kushner es una marca tan fácil

Washington – Así que personas de los Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México han atacado a Jared Kushner, el hombre al que el presidente Donald Trump asignó para llevar la paz a Medio Oriente y reformar el Gobierno federal, como algo maleable y fácil de manipular.Como lo publicó The Washington Post en una primicia revelada el martes por la noche, las potencias extranjeras ven al joven Jared como vulnerable debido a "sus complejos arreglos comerciales, dificultades financieras y falta de experiencia en política exterior". Los informes del Post se originaron a funcionarios actuales y anteriores de EU conocedores de los informes de inteligencia que transmiten las discusiones que funcionarios extranjeros han tenido sobre el yerno del presidente.El informe del Post también podría haber sido enviado al sentido común. Como dice el viejo refrán del póker: si estás sentado en una mesa de juego con varias personas y no sabes quién es la marca, ¿adivina qué? Tú eres la marca. Y Kushner siempre es la marca en el juego de póquer extenso, complejo y peligroso que abarca los asuntos internacionales.Esto no debería ser una sorpresa. Trump ha realizado muchas citas imprudentes en los últimos 13 meses, pero Kushner's era singularmente dudoso porque no solo es inexperto y no es adecuado para la gran cartera de gobierno que tiene, también es un póster para los conflictos financieros de interés que continúan haciendo que el Trump White House huele como un centro comercial.Kushner, no sea que lo hayan olvidado, pagó mucho más de una década por una propiedad emblemática en Manhattan, 666 Fifth Ave., luego se montó la operación inmobiliaria de su familia con montones de deudas inmanejables. El Wall Street Journal informó el martes que la familia intentaba comprar la porción del 666 Fifth que aún no posee a Vornado Realty Trust, la compañía que rescató a Kushner al tomar una participación del 49.5 por ciento en la torre en 2011.Quizás los Kushner tienen los fondos que necesitan para lograrlo, pero usted debe hacer algunas preguntase. La propiedad tiene muchas vacantes y no genera suficiente efectivo para pagar la deuda del edificio, y los Kushner y sus socios de Vornado han estado hurgando en sus propias carteras para mantener el rascacielos a flote. Seguro que no parece que los Kushner tengan los medios financieros para comprar a sus socios en una propiedad que pierde dinero y que se ahogan en deudas.Después de todo, ese acertijo financiero es una cosa que originalmente atrajo a los investigadores federales dirigidos por el Fiscal Especial del Departamento de Justicia Robert Mueller para examinar los negocios de Jared Kushner.El Buró Federal de Investigaciones ha estado investigando las conversaciones que Kushner mantuvo en diciembre de 2016 con el embajador de Rusia en los Estados Unidos, Sergey Kislyak, durante el período en que Kushner buscaba inversores para el 666 Fifth. Kislyak organizó una reunión entre Kushner y Sergey Gorkov, el jefe de un importante banco ruso, Vnesheconombank, también conocido como VEB.EU impuso sanciones financieras a VEB debido a las incursiones militares del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania y la anexión de Crimea. VEB tiene estrechos vínculos con el Kremlin, y Gorkov asistió a una academia de entrenamiento para miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia.Una portavoz de Trump dijo que las reuniones de Kushner con los rusos eran rutinarias, lo que es posible ya que él actuaba como enlace del presidente electo con las potencias extranjeras durante el período de transición después de las elecciones de 2016. Pero teniendo en cuenta cuán crucial era el número 666 Fifth (y lo es) para la fortuna de su familia, también es posible que Kushner viera a los rusos como inversores que podrían rescatarlo.Recuerde, Kushner también pasó varios meses en 2016 presionando a Anbang, una aseguradora y fabricante de acuerdos cercano al gobierno de China, para una gran inversión en el 666 Fifth. Anbang había considerado invertir 4 mil millones de dólares en el edificio, que lo habría valuado en unos atractivos 2 mil 850 millones, y también refinanció aproximadamente 1.15 mil millones en deuda.La posibilidad de esa transacción trajo el escrutinio de dos reporteros de Bloomberg News, Caleb Melby y David Kocieniewski, así como del Congreso y el New York Times. El acuerdo con Anbang se desvaneció después del informe Bloomberg y Anbang fue asumido hace unos días por el gobierno de China en medio de cargos por fraude contra el presidente de la aseguradora.¿Podrían Rusia y China haber sido dos países que también vieron a Kushner como una marca fácil? No lo sé, tú decides.Según The Post, los funcionarios de la Casa Blanca estaban alarmados por las incursiones diplomáticas más recientes de Kushner. Les preocupaba que fuera "ingenuo y engañado" en sus interacciones con funcionarios extranjeros, "algunos de los cuales dijeron que querían tratar directamente con Kushner directamente y no con personal más experimentado".Kushner, ahora de 37 años, ha estado manejando y haciendo tratos en la Casa Blanca durante el último año sin una autorización de seguridad permanente. Politico informó el martes que la autorización provisional de seguridad de Kushner fue recientemente degradada de "alto secreto" a "secreto", lo que limitará su acceso a la información altamente clasificada.Mientras tanto, de acuerdo con The Post, Kushner ha tenido contactos con funcionarios extranjeros que él no informó o examinó a través de los canales de seguridad nacional adecuados. Y Mueller, dijo The Post, también está investigando los protocolos oficiales que siguió Kushner al establecer reuniones con líderes extranjeros.El escrutinio ha llegado hace mucho tiempo. Kushner nunca debería haber tenido el papel que tenía en primer lugar. Pero debido a la falta de juicio del presidente y los puntos ciegos éticos, hay una marca en la Oficina Oval.O'Brien es el editor ejecutivo de Bloomberg Gadfly y Bloomberg View. Ha sido editor y escritor para el New York Times, el Wall Street Journal, HuffPost y la revista Talk. Sus libros incluyen "TrumpNation: El arte de ser el Donald".