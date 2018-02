Presupuesto de seguridad social ofrece más trabajo y menos personal

Washington – Para los adultos mayores y discapacitados que se quejan ahora de la mala asistencia de la Seguridad Social, estos podrían ser los buenos tiempos.El presupuesto fiscal 2019 propuesto por el presidente para la Administración Social de Seguridad (SSA) recortaría el personal, una receta para largas esperas en las oficinas de la agencia y en el teléfono para aquellos que intentan navegar el mundo a menudo difícil de la vejez, la discapacidad, el ser sobreviviente y los beneficios de Medicare. Los beneficios de jubilación y sobreviviente no se verán afectados.La baja en el servicio no es nada nuevo, pero bajo Trump, habría menos empleados federales para tratar con un número creciente de personas en edad de jubilación. Su solicitud de presupuesto requiere casi el equivalente a mil años de trabajo menos de tiempo completo en 2019 que este año. Un año de trabajo equivalente a tiempo completo es la cantidad de trabajo que una persona trabajaría a tiempo completo en un año. La cantidad de horas extras que permitiría a los empleados mantenerse al día con la demanda sería menos de un tercio de la disponible en 2017 y poco más de la mitad de la estimada para 2018.El grupo de defensa denominado el Comité Nacional para Preservar la Seguridad Social y Medicare proporciona estas estadísticas para ilustrar el problema: Aproximadamente 10 mil ‘baby boomers’ alcanzan la edad de jubilación todos los días. El aumento en las cargas de trabajo junto con una disminución en la dotación de personal condujo a una espera de 627 días para las audiencias de solicitantes de discapacidad en 2017. La espera telefónica de tres minutos que las personas que llamaron al número 800 de la SSA en 2010 fue cuatro veces más larga el año pasado. A pesar de los intentos de la SSA para dirigir el tráfico a su sitio web, hubo 2 millones más de visitas a oficinas en el campo en 2016 que en 2015. "Más de 16 mil visitantes se vieron obligados a esperar más de una hora por servicio todos los días en agosto de 2017", dijo el comité.Prometiendo ser "más eficientes y efectivos" para los 71 millones de personas que reciben beneficios mensuales, las declaraciones de la Administración de Seguridad Social dicen que el presupuesto de Trump "nos permitirá respaldar nuestras operaciones de primera línea, como nuestras oficinas locales, centros de procesamiento y el número 800 nacional, proporcionando algunas contrataciones críticas y expandiendo nuestros canales adicionales de entrega de servicios y opciones de servicios en línea".Claro, habrá apoyo, pero ¿a qué nivel? El apoyo fue demasiado bajo incluso antes de los recortes propuestos por Trump para 2019.En una sesión informativa del Senado el mes pasado, Julian Blair, un residente de Silver Spring de 70 años, habló sobre las dificultades que provocan los recortes en los servicios."Acompañé a un vecino de 92 años a la Seguridad Social", dijo Blair. "No sabe de informática, así que voy con él. Tuvimos que ir tres veces antes de que pudiera obtener el servicio que necesita porque las colas eran tan largas, y está discapacitado, no puede permanecer allí todo el día. no había asientos para él".Continuó hablando sobre cómo su hija "casi se dio por vencida y lloró porque simplemente no podía recibir el servicio de manera oportuna" por el beneficio de sobreviviente de su hijo después de la muerte de su padre. "Es una pena que no debería suceder"."Tengo un hermano que trabajó 34 años, se convirtió en discapacitado", agregó Blair. "Le tomó dos años y medio (procesar un reclamo). ¿Qué sucede en esos dos años y medio? Los ahorros se han ido, el desempleo se ha ido. Así que gente real, esto afecta a personas reales."Pero es más que solo servicios. Para nosotros, es un esfuerzo continuo para desmantelar la Seguridad Social".La administración quiere atraer a más destinatarios a Internet, diciendo que "la mayoría de los servicios de Seguridad Social no requieren una visita a una oficina" y destacando las muchas cosas que se pueden hacer en línea. Pero muchos ancianos, como el vecino de Blair, de 92 años, no hacen trámites en línea. Y la disponibilidad de servicios basados en la web no ha impedido largas colas en las oficinas de la Seguridad Social.Sue Bird, de 66 años, de Wellington, Nevada, contó sobre conducir 80 millas hasta la oficina de la Seguridad Social en Reno. Cuando llegó para una cita a las 10 a.m., estimó que de 20 a 30 personas estaban paradas afuera, esperando para entrar. Una vez que llegó, vio a casi 150 esperando dentro."La sala estaba llena de gente", dijo ella por teléfono. "Me quedé impactado".Blair no culpa a los empleados."No es culpa de nadie que esté trabajando allí", dijo. "Simplemente están ocupados".El entrevistado tiene razón. La culpa no está en los empleados de la Seguridad Social. Pero es culpa de alguien. Los empleados están demasiado ocupados, y las esperas son demasiado largas, porque los líderes electos no están proporcionando dinero suficiente para el servicio que los ancianos y los discapacitados merecen.Al declarar que la Administración de la Seguridad Social está "en un estado calamitoso", Witold Skwierczynski, presidente del Consejo Nacional de Locales de Operaciones de Campo de la SSA, Consejo 220, de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, dijo que "la solicitud presupuestaria del año fiscal 19 causaría un mayor deterioro del servicio. El mayor número de llamadas en el número 800 dará como resultado señales de ocupado y las que sean contestadas tendrán largos tiempos de espera. Tomará más tiempo conseguir citas en las oficinas de campo y caminar. Los clientes esperarán más tiempo para el servicio y, en muchos casos, se enviado a casa sin obtener el servicio.El tiempo de procesamiento de SSA para reclamaciones y apelaciones aumentará."Eso no es todo lo que aumentará. Espere un aumento en la tensión del personal". "Los niveles de estrés de los empleados aumentarán y el servicio sufrirá ", agregó Skwierczynski," ya que los empleados de SSA se verán obligados a usar atajos para procesar reclamaciones, los cuales probablemente perjudicarán al público".