Tu mundo emocional: ¿Te empodera o juega en tu contra?

Los seres humanos somos criaturas emocionales. Sin embargo, aunque las emociones sean un regalo divino, no es aconsejable dejarse arrastrar en la inconsciencia por la energía que desencadenan. Sustentar decisiones sobre arranques emocionales tiene mucho de temerario. Vivimos en un océano lleno de emociones, pero de nosotros depende gestionarlas correctamente y guiar toda su fuerza a favor de lo más positivo y hermoso de la vida.Las emociones nos predisponen a la acción. Esto quiere decir que, de la forma como las manejemos dependerá el impulso que le imprimamos a nuestros proyectos. Puede que nuestras emociones sean la gasolina que activa el motor de nuestra acción pero también, si elegimos de forma incorrecta, otras emociones pueden convertirse en una melaza que con su viscosidad paralice nuestro motor e imposibilite que avancemos en la dirección que queremos.La pregunta es ¿desde qué estado emocional inicias tus proyectos? Si comienzas tu emprendimiento desde el miedo, es probable que no logres divisar todas las oportunidades que se plantean ante ti y pronto sufras de parálisis por análisis (pensar y pensar demasiado sobre algo pero sin llegar a accionar).Ahora bien, si arrancas tu idea desde la emoción de la expectativa (que no es ansiedad por el futuro sino más bien curiosidad por lo que vendrá) entonces tu organismo se prepara para actuar.Suena sencillo, hasta que descubres estudios como el de Eduardo Punset y Rafael Bisquerra quienes han llegado a identificar 543 emociones diferentes, cada una con la capacidad de invitarnos a la acción o, por el contrario, de paralizarnos.La vida es un experimento permanente de emociones y desde ese convencimiento debemos hacernos conscientes de que somos una casa de huéspedes que recibimos cada día a diferentes visitantes (emociones) que están de paso, no son permanentes. Debemos abrirle las puertas, recibirlas y mostrarles la salida en un tiempo prudencial.Según la revista electrónica Iztacala de la UNAM (México), las respuestas viscerales son un aprendizaje de la asociación de experiencias previas, lo cual sesga nuestras decisiones, ya que las emociones suelen darle una visión negativa o positiva a las situaciones, lo que permite la adaptación de las personas al entorno en el que se desenvuelven.Esto quiere decir que el mundo será de una forma u otra dependiendo de la emoción que recibamos como huésped en nuestro sistema, que es nuestro templo.Tal y como comparto en el libro El analfabeto emocional, la vida sin emociones no es posible por lo que, aunque algunas personas renieguen de ellas o insistan en el falso afán de “controlarlas”, las emociones están allí, listas para convertirse en nuestro combustible o para frenarnos en nuestros proyectos.¡Identifica las emociones que te impulsan a la acción y ve por tus proyectos desde la certeza de que todo va a salir bien!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.