Los suegros migratorios del presidente Trump

Debemos felicitar a los padres de la primera dama Melania Trump, quienes, informa The Post, pronto tomará posesión como ciudadanos de los Estados Unidos. Al igual que decenas de millones de inmigrantes antes que ellos, los padres de la primera dama, Viktor y Amalija Knavs, abandonaron su tierra natal (en su caso, Eslovenia) y empezaron nuevamente en Estados Unidos a pesar de los obstáculos de una cultura, costumbres y lenguaje desconocidos.Da la casualidad que los Knav son probablemente los beneficiarios de una política que su yerno, el presidente Donald Trump, ha menospreciado como “migración en cadena”, también conocida como reunificación familiar. Una base del sistema legal de inmigración en este país durante más de medio siglo, la reunificación familiar ha representado a decenas de millones de inmigrantes y casi tres cuartas partes de todos los inmigrantes legales que han ingresado a Estados Unidos desde mediados de los años sesenta.Con escasas pruebas, el presidente ha despreciado la política como una amenaza para la seguridad nacional y la economía, y ha hecho que sea un pilar de su plan de inmigración. Integrado en la propuesta de ley, ese plan fracasó en el Senado la semana pasada con una votación de 39 a 60. Aún no se sabe si Trump asistirá a la ceremonia de juramentación de sus suegros, que probablemente incluirá a muchos otros de los llamados “migrantes en cadena” ondeando banderas, jurando lealtad a los Estados Unidos, y escuchando una charla sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos.El punto aquí no es solo la evidente hipocresía del presidente, quien, como empresario en Nueva York, contrató a inmigrantes ilegales para trabajar en la construcción de la Trump Tower en la Quinta Avenida. También sirve para preguntar si los estadounidenses quieren vivir en un país donde a los ciudadanos inmigrantes como Trump se les prohibiría patrocinar a sus padres, sus hijos adultos y otros parientes para la residencia legal en Estados Unidos. Ese sería el efecto de la política del presidente.La Casa Blanca dice que su plan inclinaría la balanza lejos de la migración familiar y hacia un sistema que confíe más en el mérito. Podría hacer un argumento para un cambio de política de este tipo. De hecho, sin embargo, la propuesta de la administración dejaría intactos los números de inmigrantes basados en el mérito y reduciría el nivel de visas legales otorgadas a los familiares, con la excepción de los cónyuges e hijos menores de 18 años. Aunque Trump no hizo de la reducción del nivel de inmigración legal una pieza central de su campaña, ahora ha recibido un impulso importante como parte de su política en el cargo.Es justo debatir la composición del grupo de inmigrantes. Otros países prósperos, como Canadá y Australia, admiten una mayor proporción de migrantes como porcentaje de sus poblaciones que Estados Unidos, al tiempo que desvían el saldo de las visas asignadas hacia trabajadores más jóvenes, más educados y calificados. En una economía global competitiva, una política de este tipo podría mejorar la competitividad de Estados Unidos.Esa no es la política favorecida por el presidente, que simplemente quiere una reducción drástica en la inmigración legal en general, una postura que tiene poco sentido dado el envejecimiento de la población de Estados Unidos y la baja tasa de desempleo. Al enmarcar la reunificación familiar como una amenaza para la seguridad, Trump tergiversa los hechos.

