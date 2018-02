Estimado Alfonso Calderón: El 8 de noviembre de 2016, el mundo tal como lo conocí se puso al revés. Todo lo que me enseñaron acerca de la política estadounidense resultó estar equivocado. Todo lo que pensé que sabía, esperaba que fuera cierto, sobre el pueblo estadounidense resultó ser una mentira.La elección del presidente Donald Trump significó que todas esas conferencias de alto nivel sobre la moralidad resultaron ser un ejercicio de hipocresía de varias generaciones. Toda la preocupación de que el presidente defendiera el honor y la dignidad de la Oficina Oval era una tontería. Toda esa reverencia por la presidencia y sus costumbres y tradiciones era falsa. Todas esas décadas como “líder del mundo libre”, como un baluarte contra la tiranía en general y Rusia en particular, fueron abandonadas.El país que me enorgulleció al elegir dos veces a Barack Obama como su 44º presidente, el primer afroamericano al que se le confió la Casa Blanca, me rompió el corazón al entregarle las llaves a un adúltero de piel fina, tres veces casado y no apto para la oficina que ocupa, e incapaz de cumplir con las increíbles obligaciones que lo acompañan. Todos los días desde el 20 de enero de 2017, hemos soportado un diluvio desmoralizador de drama y disfunción de un presidente incompetente que es una afrenta a la historia de nuestra nación y los 44 hombres que le precedieron.Para empeorar las cosas, elevó la cínica tradición de los presidentes al borde de nuestras heridas raciales no curadas convirtiéndose en un megáfono supremacista blanco que habla tonterías sobre “ambos bandos” e insultos sobre “países de mierda”. Que los miembros de su campaña presidencial estén bajo investigación criminal es la cereza de es pastel de chocolate de Minny que es la administración de Trump.El horror que tú y tus compañeros experimentaron en el Día de San Valentín sólo aumentó mi estado de ánimo. Aquí vamos otra vez, pensé. Las ondas de radio se verán inundadas de imágenes de otra comunidad devastada, seguidas de llamadas angustiadas de “hacer algo” que luego pasarán a la inacción y el silencio. Después de todo, si ni siquiera la matanza de inocentes de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, podría mover a esta nación para actuar, nada puede o quiere.Pero luego hablaste. Pocas horas después del tiroteo, tú y tus compañeros de la Marjory Stoneman Douglas High School estaban hirviendo llenos de indignación. En cuestión de días, llegaron a la capital de Florida como truenos. Y fue allí donde tú, Alfonso, dijiste las palabras que me dieron esperanza.Lo que necesitamos es acción y la necesitamos ahora más que nunca porque la gente está perdiendo la vida y todavía no se la está tomando en serio. No sé lo que va a tomar. No sé lo que se necesitará para lograr que algunas personas se den cuenta de que esto es más que sólo la reelección. Esto es más que solo ganancia política. Esto es más que las teorías de conspiración y las personas que intentan descalificarnos incluso por tener una opinión. Esto me importa más que cualquier otra cosa en toda mi vida. Y quiero que todos lo sepan, yo, personalmente, estoy preparado para abandonar la escuela. Estoy dispuesto a no preocuparme por nada más además de esto porque es posible que el cambio no llegue hoy. Puede que no venga mañana. Puede que ni siquiera llegue el 24 de marzo, cuando marchemos por nuestras vidas en Washington. Pero va a suceder y va a suceder antes de mi vida porque lucharé todos los días.Alfonso, tu generación es de gratificación instantánea. Cualquier pregunta que tenga puede responderse en segundos con el teléfono en su bolsillo. Que sepas que tu pelea no se ganará en este momento, de la noche a la mañana o mañana, sino que requerirá dedicación, persistencia y una larga visión es lo que me hizo llorar cuando te oí hablar y mientras escribo estas palabras.A pesar del merecido cinismo y el escepticismo de mi generación y compañeros observadores políticos de que lo que estás haciendo realmente tendrá éxito, tú y tus compañeros estudiantes y aquellos que siguen tu ejemplo en todo el país son mi esperanza. Ustedes se paran en los pequeños hombros de los gigantes. Así como la cruzada de niños de Birmingham cambió la trayectoria del movimiento por los derechos civiles hace 55 años, en abril de este año, ustedes está haciendo lo mismo para el debate sobre armas de fuego.“Los jóvenes han ayudado a dirigir todos nuestros grandes movimientos. Qué inspirador volver a verlo en tantos estudiantes inteligentes e intrépidos defendiendo su derecho a estar seguros, marchando y organizando para rehacer el mundo como debería ser”, dijo el ex presidente Barack Obama “tuiteó” el jueves. “Les hemos estado esperando. Y cuentan con nuestro apoyo”.Todos ustedes me hacen sentir orgulloso. Todos ustedes son los Estados Unidos que pensé que se habían perdido en la noche de las elecciones de 2016. Gracias a Dios que están aquí.Con admiración y gratitud,Jonathan.