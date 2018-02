Miami – En la estela de la masacre en Parkland, Florida, el activismo de jóvenes como Emma González y David Hogg, entre otros, ha logrado reanimar el debate sobre la venta y uso de armas de fuego en Estados Unidos. Vi con tristeza cómo nada cambió después del brutal asesinato de 20 niños en Sandy Hook. Hoy celebro, con cautela, como algo parece estar cambiando después de la ejecución de 17 estudiantes y maestros en la escuela Marjory Stoneman Douglas.Estos adolescentes han tomado con lucidez y claridad control de una discusión abandonada por los adultos que los representan en Washington. Se paran frente a las cámaras para articular ideas con la naturalidad que solo una generación acostumbrada a interactuar a través del video puede lograr. Así activaron la iniciativa Nunca Más. Dominando la narrativa sobre la masacre en su escuela, repartiéndose las entrevistas y declarando con disciplina su propósito común: la aprobación de leyes que prohíban la venta y el uso de armas de guerra. No están solos, con el apoyo de estudiantes en todo el país, maestros y padres de familia, han advertido que abandonarán las escuelas hasta que se produzca legislación o se presenten renuncias.Han llevado sus demandas desde los medios sociales hasta las escaleras del capitolio estatal en Tallahassee y la Casa Blanca, donde Trump se reunió con víctimas de esta y otras masacres prometiendo “hacer algo para ayudarles”. Todo esto mientras organizan una gran marcha nacional en Washington D.C. programada para el próximo 24 de marzo, “La Marcha Por la Vida”.El presidente Obama decía que la historia no se mueve en línea recta, sino en un zigzag, por lo que es importante poner atención a las tendencias y a las actitudes que las nuevas generaciones han mostrado al encabezar movimientos dedicados a resolver la violencia de género, el cambio climático, la inmigración y ahora el control de armas. Me too, La marcha por el planeta, DACA y Nunca Más, todas son iniciativas impulsadas por jóvenes. Su participación ha precipitado los cambios más importantes de la historia y promete hacerlo también en este caso.Hace una semana escribía que nada iba a pasar después de Parkland. Parece que afortunadamente estaba equivocado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.