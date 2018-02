Exigen niños que adultos se hagan cargo de las armas

“Tú eres responsable”.Eso es lo que los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas High School corearon el sábado en una manifestación en Fort Lauderdale, Florida, después de la masacre escolar más reciente, que tuvo lugar en su escuela y dejó a 17 de sus compañeros y maestros muertos.No es un canto que fluye con gracia de la lengua. Sin embargo, su significado es claro. En su simplicidad, las tres palabras son muy fuertes: al no actuar, los funcionarios electos son responsables del flagelo de la violencia armada en Estados Unidos. Para muchos de ellos, proteger el acceso sin restricciones a las armas de fuego es más importante que proteger vidas.Pero no son solo los funcionarios electos. El público también necesita comprometerse más y exigir que sean sus líderes. Este es el servicio que los estudiantes de Stoneman Douglas High brindan organizando una “Marcha por nuestras vidas” el próximo mes en Washington. (La marcha ha recibido el apoyo de Everytown para Gun Safety, que cuenta con el respaldo del fundador de la empresa editorial Bloomberg, Michael Bloomberg). Los niños no están comprando el evasivo alegato de que “ahora no es el momento” de discutir la política de armas.Si bien es demasiado pronto para decir qué impacto tendrá su activismo, el presidente Donald Trump está prestando atención: realizó una “sesión de escucha” con supervivientes de tiroteos escolares el miércoles y ordenó al Departamento de Justicia que prohíba las existencias, el dispositivo utilizado por el tirador que mató a más de 50 personas en un concierto en Las Vegas el año pasado. Pero hasta ahora ha tenido cuidado de evitar la retórica o la acción que ofendería al lobby de las armas.La opinión de la mayoría favorece la regulación sensata de armas de fuego, incluido el apoyo casi universal para verificaciones universales de antecedentes. Activar esa mayoría, convirtiendo a los seguidores pasivos en activistas movilizados, es la clave para detener más violencia armada. “Mi mensaje para la gente en el Gobierno”, dijo el estudiante Cameron Kasky a CNN, “es que estás con nosotros o en contra de nosotros”.Las decisiones binarias en los debates públicos rara vez son útiles. Pero demasiados estadounidenses han permitido que la mala fe y el fanatismo mantengan estancado este tema por demasiado tiempo. La locura terminará donde comience la responsabilidad.

