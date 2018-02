El contenido del carácter del Partido Republicano

Incluso aquellos que desde hace mucho tiempo aceptaron la premisa de que Donald Trump es corrupto, egoísta y deshonesto, parecen un poco impactados por la diatriba que lanzó el fin de semana del Día del Presidente. Utilizar a su favor la masacre de Parkland, Florida, como una excusa para atacar al FBI por investigar la intervención de Rusia en las elecciones –y al mismo tiempo mentir respecto de que había negado la existencia de esa intervención– llevó la bajeza a otro nivel, lo cual es en verdad impresionante si tomamos en cuenta el historial de Trump.Sin embargo, si damos un paso atrás y reflexionamos sobre el asunto, los últimos arrebatos de Trump fueron bastante apegados a su carácter, y no me refiero sólo a su carácter personal. ¿Cuándo fue la última vez que se vio a algún miembro del gobierno de Trump, o para el caso a algún republicano prominente, admitir errores o aceptar la responsabilidad de los problemas?No es válido decir que siempre ha sido de esa manera, que así son las personas. Al contrario, aceptar la responsabilidad de tus acciones –lo que mis padres llamaban ser una persona íntegra– solía considerarse una virtud esencial entre los políticos y los adultos en general. Además, en esta situación como en muchas otras más, hay una inmensa asimetría entre los partidos. Por supuesto que no todos los demócratas son honestos y honorables pero, según lo que puedo ver, no queda nadie en el Partido Republicano dispuesto a aceptar la responsabilidad de… bien, nada.Y no creo que sea por accidente. El triste contenido del carácter moderno de los republicanos es un síntoma de la corrupción e hipocresía que ha aquejado a la mitad de nuestro cuerpo político: una enfermedad del alma que se manifiesta tanto en el comportamiento personal como en la política.Antes de hablar de este padecimiento, consideremos algunos ejemplos de la falta de carácter que impregna a este gobierno y que son ajenos a Trump.En el extremo trivial, aunque revelador, de la escala, tenemos el cuento de Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental, quien no ha dejado de viajar en primera clase a costa de los contribuyentes. El dinero no es lo importante en este asunto, aunque su gasto viola los lineamientos federales. Lo revelador, en cambio, es la supuesta razón para volar con la mejor calidad: resulta que se ha sabido de pasajeros de la clase turista que lo han criticado de frente.Recordemos esta historia la próxima vez que alguien hable de los “chillones” liberales.En un tema más serio, consideremos el comportamiento de John Kelly, el jefe de gabinete de Trump, cuyo historial de difamación a sus críticos y de rechazo a admitir sus errores está empezando a competir con el de su jefe. ¿Recuerdan cuando Kelly realizó acusaciones falsas sobre la representante Frederica Wilson y se negó a retractarse de estas incluso después de que un video demostró que eran falsas?Hace poco tiempo, Kelly insistió en que no estuvo al tanto de todos los detalles sobre las denuncias por abuso doméstico en contra de Rob Porter sino hasta “40 minutos antes de echarlo”, según un miembro del personal de la Casa Blanca: una afirmación que parece contraponerse a todo lo que sabemos de la historia. Aun si esta declaración fuera verdadera, procedería una disculpa por su distracción. Pero estos tipos no piden perdón.Ah, por cierto: Roy Moore todavía no reconoce sus faltas.Así que no solo es Trump. Y no empezó con él. De hecho, hace mucho tiempo, en 2006, escribí sobre el “vacío de personas íntegras” en el gobierno de Bush: la poca disposición de los altos funcionarios para aceptar la responsabilidad por el fiasco de la ocupación de Irak, el fiasco de la respuesta ante el huracán Katrina y más.Tampoco estamos hablando sólo de los políticos. Por mis rumbos, no me deja de sorprender la renuencia de los economistas de derecha a admitir que estaban equivocados cuando predijeron que los esfuerzos de la Reserva Federal por rescatar la economía provocarían una inflación desenfrenada. Equivocarse es una cosa, le pasa a cualquiera; a mí me sucede mucho. Rehusarse a admitir y aprender de los errores es algo distinto.Y seamos claros: la responsabilidad personal no está muerta en todas partes. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si Hillary Clinton se disculpó lo suficiente por apoyar en un principio la Guerra de Irak o por sus tropiezos de 2016… pero sí admitió haberse equivocado, lo cual parece que nunca le pasa a nadie del otro lado.Entonces, ¿qué sucede con el carácter del Partido Republicano? Estoy casi seguro de que en este caso lo personal es, en última instancia, político. El Partido Republicano moderno es, hasta un grado nunca antes visto en la historia de Estados Unidos, un partido construido alrededor de la mala fe, alrededor de fingir que sus preocupaciones y metas son muy diferentes de lo que en realidad son. Las reivindicaciones de patriotismo con la bandera en la mano, las invocaciones piadosas de moralidad, las advertencias severas sobre la honradez fiscal son puras fachadas para una agenda subyacente que tiene como objetivo principal hacer que los plutócratas se vuelvan más ricos.Además, las fallas de carácter del partido terminan reflejadas en las fallas de carácter de sus miembros más prominentes. ¿Son malas personas que escogieron su afiliación política porque encajaba mejor en sus proclividades o son personas potencialmente buenas que fueron corrompidas por quienes las rodean? Es probable que sea un poco de ambas posibilidades.De cualquier modo, hablemos en serio: en 2018, Estados Unidos no es un lugar donde podamos diferir sin ser desagradables, donde haya buenas personas y buenas ideas de los dos lados ni cualquier otro sermón bipartidista que uno quiera recitar. En cambio, estamos viviendo en una kakistocracia, una nación que gobiernan los peores, y debemos enfrentar la desagradable realidad.