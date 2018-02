Billy Graham, un evangelista con una 'inocencia invencible'

Hace muchos años, Robert Benchley, célebre humorista, ensayista, actor de cine y habitual de la tertulia del Hotel Algonquin de Nueva York, tomó tiempo en un artículo para reflexionar sobre los conceptos erróneos sobre su ciudad, ampliamente considerada en aquellos días como una cloaca del pecado, la ginebra y sofisticación cínica. En verdad, escribió, el típico neoyorquino pasa por la vida compartiendo muchas de las esperanzas, temores y actitudes del ciudadano típico de Peoria, Minneapolis o Fresno. Él es, escribió Benchley, alguien “a quien no se le ve por segunda vez, porque hay muchos de él y, además, porque no justificaría una segunda mirada... una amalgama de las cualidades de los pueblos pequeños de cada estado de la Unión”.Billy Graham, que murió a los 99 años, debe haber tenido la misma idea cuando lanzó sus “cruzadas” en las populosas ciudades de mediados del siglo XX: una revelación de que el país estaba menos agobiado y era menos materialista de lo que muchos creían que era y que la gente en todas partes buscaba continuidad con su pasado, tranquilidad sobre las creencias de los padres y la familia, y orientación para el futuro. Sobre todo, tal vez, querían a alguien que entendiera esto, que hablara de sus necesidades de una forma que ellos pudieran entender y que, simplemente, fuera confiable.Estados Unidos ha sido fuertemente influenciado, incluso modelado, por sus predicadores, desde Jonathan Edwards hasta Henry Ward Beecher y Billy Sunday y los televangelistas de hoy. Algunos fomentaron cambios sociales importantes y necesarios –los clérigos y las mujeres protestantes del norte crearon el movimiento de abolición de la esclavitud–; otros intentaron imponer su voluntad a una nación dudosa –como en la prohibición del alcohol–. Muchos de los evangelistas más famosos tuvieron su día en el ojo público y rápidamente se desvanecieron. Algunos fueron fraudes o hipócritas y finalmente fueron desacreditados. Pero a través de medio siglo y más, el reverendo Billy Graham mantuvo su posición.Desde la década de 1950, cuando llenó las arenas de la gran ciudad de todo el país con sus alegres reuniones de avivamiento, a través de su surgimiento como figura mundial que predicó a miles y miles y fue consultado por jefes de estado de todo el mundo, incluyendo una serie de presidentes estadounidenses (no todos podrían describirse como seres espirituales inquisitivos), Graham mantuvo su mensaje relativamente simple, lo cual puede ser una de las razones por las que perduró. Nunca fue un gran héroe de la izquierda o derecha política, aunque asumió una postura bastante temprana en el movimiento de derechos civiles de este país contra la segregación, y habló a menudo, aunque de manera algo vaga, sobre la necesidad de justicia social. (Fue en una de sus sesiones presidenciales que Graham tuvo lo que pudo haber sido su peor momento, cuando las grabaciones de audio de la Casa Blanca lo registraron secundando algunos de los comentarios de Richard Nixon sobre la influencia judía en los medios. El episodio fue mortificante para un ministro con una larga historia de apoyo al entendimiento judeo-cristiano, pero no fue una experiencia exclusiva de Graham durante los años de Nixon).En 2005, Graham celebró su última cruzada completa en Nueva York, que se había convertido en una ciudad con una amplia y vibrante variedad de creyentes evangélicos cristianos, cuyo número aumentó mucho en los últimos años por los inmigrantes. Atrajo a casi un cuarto de millón de personas durante tres días.Cuando era joven, Graham tuvo una estrecha amistad con Charles Templeton, un compañero evangelista. Los dos finalmente se separaron, con Templeton pasando a lo que él veía como una visión más intelectual y escéptica de la religión, y a una carrera en la escritura, el comentario y la política. Muchos años después, Templeton (quien murió en 2001) recordó de su viejo amigo: “Estoy profundamente en desacuerdo con él profundamente en su visión del cristianismo y creo que gran parte de lo que dice en el púlpito es una tontería pueril. Pero él no finge: él cree lo que él cree con una inocencia invencible. Él es el único evangelista masivo en el que yo confío. Y lo extraño”.

