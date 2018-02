El Congreso ha fallado en DACA, esto debe suceder ahora

Después de haber pasflakeado la mayor parte de dos décadas tratando de enfrentar los desafíos que enfrentamos como país, a veces me siento un poco a la defensiva cuando escucho a alguien decir que el Congreso es incapaz de resolver grandes problemas.Pero ese es un punto difícil para discutir después de ver al Senado desaprovechar su mejor oportunidad de aprobar legislación para proteger a los jóvenes inmigrantes afectados por el futuro incierto del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera.De alguna manera, a pesar del amplio apoyo público para ambos temas, no pudimos encontrar un compromiso con el que 60 senadores estuvieran de acuerdo. Decir que fue una decepción sería subestimarlo.Aprecio el intento del líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell de facilitar un debate abierto para entregar una pieza efectiva de legislación bipartidista. Los senadores de ambos lados del pasillo hicieron un esfuerzo concertado para forjar el consenso. Desafortunadamente, el canto de las sirenas a la política trajo a demasiados de nosotros a las trincheras partidistas y bloqueó cualquier esperanza de obtener resultados reales.Pero hay maestros, estudiantes y miembros del ejército que son receptores de DACA. Son amigos y colegas que representan lo mejor de Estados Unidos: trabajadores duros y miembros productivos de sus familias y comunidades, y no pueden darse el lujo de aceptar la derrota y pasar al siguiente tema de la agenda.Del mismo modo, aquellos de nosotros de los estados fronterizos sabemos que los agentes de la ley encargados de patrullar la frontera y proteger nuestros vecindarios no pueden simplemente darse por vencidos e irse a casa.Pero si soy sincero, después de lo que hemos experimentado en las últimas semanas, no veo que este Congreso esté de acuerdo con este presidente en un paquete que incluya un camino hacia la ciudadanía para los participantes de DACA junto con cambios significativos en nuestra estructura de inmigración legal . Esa exhaustiva reforma migratoria ha demostrado estar fuera de nuestro alcance.Es por eso que cuando el Senado vuelva a reunirse la próxima semana, la primera acción que tomaré será presentar un proyecto de ley que amplíe las protecciones de DACA durante tres años y proporcionar 7.6 mil millones de dólares para financiar completamente los primeros tres años de la propuesta de seguridad fronteriza del Gobierno. Seré el primero en admitir que este enfoque de "tres por tres" dista mucho de ser la solución perfecta, pero proporcionaría una solución temporal al comenzar el proceso de mejorar la seguridad fronteriza y asegurar que los destinatarios de DACA no enfrentarán una posible deportación.El Congreso se ha vuelto demasiado cómodo para ignorar los problemas cuando parecen demasiado difíciles de resolver. Este problema no es algo que podamos ignorar.En los días posteriores a la presentación de esta extensión de DACA, estaré en el piso para ofrecer una solicitud de consentimiento unánime para un voto en favor o en contra. No puedo prometer que alguno de mis colegas no se opondrá, bloqueando efectivamente tal voto, pero prometo que volveré a estar en el piso, una y otra vez, solicitando una votación hasta que el Senado apruebe un proyecto de ley que brinde alivio. a aquellos que luchan.Puede que no hayamos podido ofrecer una solución permanente a estos problemas, pero no podemos renunciar a la responsabilidad del Congreso de resolverlos. Hay demasiadas personas con mucho en juego.Flake, un republicano de Arizona, es miembro del Senado de EU