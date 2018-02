El término 'migración en cadena' es deshumanizante y erróneo

Durante tres años antes de la escuela de Leyes, trabajé como consejero de inmigración para inmigrantes y refugiados. Mis colegas y yo ayudamos con muchas cosas: tarjetas verdes, ciudadanía, permisos de trabajo, etcétera, pero para una gran cantidad de nuestros clientes, lo más importante era traer parientes. Muchos habían estado separados durante años y estaban desesperados por reunirse.No puedo contar la cantidad de veces que un cliente me preguntó si sería posible traer a un pariente en particular, y tuve que decir que no. ¿Puede venir mi tía? No. ¿Mi tío? No. ¿Mi madre o mi padre? Si eres un refugiado o poseedor de la tarjeta verde, no. ¿El hijo de mi hermana, a quien crié como mío? No. ¿Mi hijo adulto? De nuevo, si eres un refugiado, no. Ah, ¿y si no estás documentado? No puedes traer a nadie.Nuestro sistema permite a los inmigrantes traer solo una clase estrecha de parientes. Los refugiados pueden presentar una petición sólo para cónyuges e hijos menores de edad. Los titulares de la tarjeta verde también pueden solicitar hijos adultos. Y los inmigrantes que se convierten en ciudadanos de los EU, un proceso que generalmente lleva al menos cinco años, también pueden solicitar a padres y hermanos.Entonces, incluso si un pariente es elegible para inmigrar, existe la espera. ¡La espera interminable! Gran parte de nuestro sistema de inmigración basado en la familia se rige por cuotas estrictas, un complicado sistema de números o porcentajes basado en el estado de relación del solicitante y el país de origen. Un cierto número de visas están disponibles para cada categoría cada año.Si todas esas visas se agotan, haga cola y espere hasta el próximo año. Un ciudadano estadounidense naturalizado que traiga a un hijo adulto tendría que esperar más de siete años para reunirse. Si el hijo se casa, se le coloca en una categoría diferente y la acumulación de tiempo se eleva a 13 años. Si un ciudadano de EU quiere traer a un hermano, actualmente la espera es de aproximadamente 14 años. Y si ese hermano es de Filipinas, la espera es de 23 años. ¡Veintitrés! (Cada país tiene una cuota, y hay muchos filipinos en línea).Imagina eso por un segundo. Digamos que obtienes una rara visa de empleo en los Estados Unidos. Dejas a tu hermano en las Filipinas, prometiendo intentar traerlo pronto. Llegas aquí y descubres que no puedes solicitar que tu hermano se una a ti hasta que seas ciudadano de EE. UU. Usted hace todo lo más rápido posible, pero todavía se necesitan cinco años para naturalizarse. Luego, solicita a su hermano y descubre que debe esperar 23 años más para que se apruebe su visa. Así que su hermano podría, podría llegar, 28 años después de su llegada, asumiendo que pasa las verificaciones de antecedentes, las evaluaciones médicas, las entrevistas consulares, y aún está vivo e interesado en comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.Entonces, cuando el presidente Donald Trump afirma que la "migración en cadena" permite que un "inmigrante único" traiga "números virtualmente ilimitados de parientes lejanos", esa afirmación es falsa. Directa y desastrosamente falsa.De hecho, la manera en que el presidente y muchos otros hablan sobre la "migración en cadena" está espiritualmente en bancarrota. Nuestro sistema de inmigración basado en la familia se trata, lo adivinaste, de familias. Hermosas, desordenadas familias hilarantes. Maridos irritables. Niños precoces. Madres regañonas. Hermanos raros. Usar el término "migración en cadena" –un término despectivo que pretende suscitar temores sobre un flujo ilimitado de migrantes indistinguibles y mugrientos– es deshumanizante. Y malo.Considera a mi amigo Patrice, un ciudadano estadounidense naturalizado. Patrice actualmente está trayendo a su madre de Camerún. Es viuda y anciana, no es exactamente una emprendedora altamente capacitada que impulse la economía. Pero Patrice no la ha visto en años y desea reunirse antes de morir. Según el plan que busca el presidente en las negociaciones con el Congreso, la madre de Patrice será excluida. Peor aún, si el presidente se salía con la suya, Patrice ni siquiera estaría aquí, ya que llegó bajo la lotería de la diversidad. Y sin Patrice, mi vida sería más pobre, mi vecindario menos vibrante, mi iglesia menos viva.Las Escrituras hablan de una idea sagrada de que las personas, todas las personas, reflejan la "imagen de Dios". Más que nunca, debemos afirmar la imagen de Dios en nuestros amigos refugiados e inmigrantes, y sus familias. Si usted es una persona de fe, una persona que apoya a las familias, una persona preocupada por la justicia, diablos, cualquiera, rechace la etiqueta deshumanizante de "migración en cadena". Y hablen en apoyo de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Nos necesitan más que nunca ahora.Haile, un fiscal general adjunto de Massachusetts, es un ex representante acreditado de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Los puntos de vista representados aquí son suyos.