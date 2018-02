En inmigración, construyan una mesa, no una pared

Han pasado más de tres décadas desde que el país comenzó un experimento histórico sobre cómo equilibrar la necesidad de controlar las fronteras de la nación con el ideal de dar la bienvenida a quienes aspiran a ser estadounidenses.Entonces, un representante de 35 años, en gran medida desconocido, de Brooklyn estaba en medio de las negociaciones. El día en que el presidente Ronald Reagan firmó el resultado –la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986– en ley, ese congresista resumió lo que muchos pensaban.“El proyecto de ley es una apuesta”, dijo Charles Schumer, demócrata por Nueva York, “Una apuesta en un casino flotante”.La ley de 1986 se menciona con frecuencia en estos días. Sus errores de cálculo y las consecuencias imprevistas ayudaron a convertir a la inmigración en el tema candente que es hoy en día.Entonces se creía que había un máximo de 5 millones de personas que vivían indocumentadamente en los Estados Unidos en 1986, ahora hay más del doble de esa cifra.Sin embargo, el error no fue que la ley otorgara amnistía a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados, lo que muchos argumentan a la derecha creó un incentivo para que más personas crucen la frontera ilegalmente.La ley de 1986 no logró sus objetivos porque el Gobierno federal nunca aplicó las sanciones que supuestamente impondría a los empleadores que contrataron trabajadores indocumentados. Tampoco ofrecía flexibilidad para hacer frente a las cambiantes necesidades laborales de una economía que estaba experimentando una enorme transformación.El pensamiento mágico no fue aprobar una gran y ambiciosa ley de inmigración. Fue en la subestimación de los recursos que llevaría implementarlo, y en no reconocer que la inmigración es un motor que necesita un ajuste constante.Es por eso que las lecciones de 1986 no son argumentos para construir un muro o para poner limitaciones drásticas a la inmigración legal.O para estancar las negociaciones sobre el tema.Pero eso es lo que nos queda. Esta semana, el Senado no logró encontrar una respuesta al problema relativamente directo de qué hacer con respecto a los cientos de miles de jóvenes que sus padres trajeron al país en la infancia. Muchos de ellos nunca han conocido en ningún otro lugar como su hogar.Schumer, ahora el líder de la minoría en el Senado, declaró: "Este es el momento para un proyecto de ley estrecho. Y cada onza de energía se va a encauzar en encontrar uno que pueda pasar".En cambio, cuatro propuestas separadas fracasaron en el Senado.Tal vez es hora de comenzar a pensar en grande otra vez sobre la inmigración. La conversación debería comenzar no con temores de lo que podría pasar si el Congreso actúa, sino con las consecuencias que le esperan si no lo hace.Esos efectos potenciales van más allá del destino de los alrededor de 700 mil “dreamers”, aunque su difícil situación ha provocado tal simpatía que 8 de cada 10 estadounidenses creen que se les debería permitir quedarse.Un sistema de inmigración suspendido en el ámbar del siglo XX también deja a los Estados Unidos en desventaja ante países más ágiles para atraer a las mentes más brillantes y educadas.Y obliga a las personas que están en la plenitud de su vida laboral a vivir en las sombras, privando al Gobierno de los impuestos sobre la nómina que se necesitarán para mantener a una creciente población de jubilados y dejando a los que están ilegalmente más vulnerables a la explotación.Tal vez lo más dañino de todo es que el continuo retraso en la actualización del sistema de inmigración crea la ilusión de que la propia sociedad estadounidense puede aislarse de las fuerzas del globalismo y el multiculturalismo. Permite que el debate esté dominado por voces nativistas, incluida la que emana de la Oficina Oval, lo que acelera la corrosión y el cinismo de nuestro sistema político.“Es como una herida abierta que se está pudriendo”, dijo Demetrios Papademetriou, cofundador del Migration Policy Institute, un grupo de expertos que ha criticado a la administración de Trump. “Puedes aplicar ungüento y todo eso, pero a menos que encuentres el antídoto, no podrás cerrar la herida”.Un muro no le dará a esta nación el tipo de sistema de inmigración que necesita. Es hora de pensar en construir una mesa y descubrir cómo hacer que todos vuelvan a ella.