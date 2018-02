Las cosas que sabemos sobre los tiradores escolares

Hace cinco años, poco después de la masacre de la escuela primaria en Newtown, Connecticut, visité un programa en Los Ángeles destinado a evitar los tiroteos escolares antes de que ocurrieran.Lo que aprendí fue aterrador y alentador. Al parecer, las escuelas secundarias y universidades estaban llenas de estudiantes con problemas que expresaban pensamientos violentos. Uno garabateó “Maten a todos, no dejen nada vivo” en un cuaderno junto a los dibujos de bombas que golpean un edificio que parecía inquietantemente como una escuela.Otro publicó fotos de él mismo en Facebook con pistolas junto a las palabras “Escuela–Mañana”. Un tercer alumno dijo que Adam Lanza, el tirador de Newtown, había hecho algo bueno al matar a esos 20 niños permitiéndoles escapar de las tribulaciones de la vida.Pero también me di cuenta de que los expertos en salud mental, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los investigadores de justicia penal habían aprendido mucho sobre cómo identificar a los posibles perpetradores de violencia escolar, cómo evaluar si las amenazas eran reales –la gran mayoría no lo son– y cómo intervenir.Con al menos 17 personas muertas en una escuela secundaria en Parkland, Florida, el miércoles y 40 tiroteos escolares registrados en los Estados Unidos desde 2000, vale la pena prestar atención a lo que es este conocimiento.Los estudios han demostrado, por ejemplo, que en tiroteos escolares, los asesinos casi siempre “filtran” sus intenciones, dejando un rastro de pistas detrás de ellos. Nikolas Cruz, el joven de 19 años que, según la policía, confesó en el tiroteo de Parkland, aparentemente no fue la excepción: según los informes, los estudiantes lo evitaron y bromearon diciendo que si alguien iba a disparar contra la escuela, sería él.Los investigadores también han encontrado que en muchos, si no en la mayoría de los casos de violencia escolar, el perpetrador ha realizado una investigación exhaustiva sobre tiroteos escolares anteriores, estudiándolos en detalle, a menudo con especial atención a los asesinatos en Columbine High School en 1999.Un estudio de nueve tiroteos escolares en Europa dirigidos por J. Reid Meloy, un psicólogo forense en San Diego que consulta sobre la evaluación de amenazas para escuelas y corporaciones, encontraron que un tercio de los asesinos “imitaron y emularon conscientemente lo que había sucedido en Columbine”.Una mejor comunicación entre las agencias autorizadas para detectar y prevenir la violencia es una estrategia prometedora. En muchas áreas donde existen sistemas coordinados de evaluación de amenazas, las barreras a dicha comunicación se han desmantelado para reducir las posibilidades de que un estudiante que está “en el camino de la violencia” caiga por las grietas.Tony Beliz, consultor de escuelas y corporaciones sobre prevención de la violencia que durante muchos años dirigió el lado de la salud mental del programa de Los Ángeles, que fue iniciado por el Departamento de Policía, ha notado que los padres a menudo no tienen idea de lo que les ocurre a sus hijos. En más de unos pocos casos, un equipo que visita un hogar ha encontrado armas u otras indicaciones de intención mortal.Los tiroteos en las escuelas son eventos raros y representan sólo una pequeña fracción de las muertes relacionadas con armas cada año. Aun así, muchos expertos creen que debería ser mucho más difícil para los adolescentes severamente atribulados tener acceso a armas como el rifle de asalto AR-15 semiautomático utilizado en el ataque de la semana pasada.En California, los adolescentes perturbados que parecen empeñados en la violencia a veces pueden ser enviados a un hospital psiquiátrico por 72 horas de observación, una acción que permite el decomiso legal de las armas de fuego que poseen. En otros estados, no es tan fácil.Educar a las clínicas locales, psicólogos escolares y maestros sobre las leyes que rigen la divulgación de la comunicación privilegiada puede mejorar las posibilidades de identificar a los estudiantes potencialmente peligrosos. Muchos educadores y profesionales de la salud mental creen que no pueden divulgar confidencias preocupantes, incluso si creen que podría haber una amenaza para la seguridad pública. Pero este no es el caso.Después de mi viaje, hace cinco años, escribí una historia sobre el programa de Los Ángeles y otros similares y me quedé con la esperanza de que, incluso si nuestra sociedad no puede detener por completo los tiroteos en las escuelas, ciertamente podemos reducir su frecuencia.El horrible tiroteo en Parkland plantea la pregunta de si en serio intentamos.