Prohíban estas armas de guerra

Al ver a los aliviados padres reunirse con sus hijos inmediatamente después del tiroteo masivo del miércoles en una escuela secundaria del sur de la Florida, era imposible no pensar en los demás, los menos afortunados. Los padres frenéticamente llamando a los teléfonos celulares de sus hijos, escuchando sus llamadas en pánico ir directamente al correo de voz, poco a poco llegar a entender que nunca más abrazarían a su hijo.En el último tiroteo escolar, una frase tan grotescamente única en Estados Unidos, 17 personas murieron y 15 resultaron heridas. Entre los muertos: un senior de 17 años entusiasmado con su próxima beca de natación en la universidad; un entrenador de futbol que saltó frente al pistolero para proteger a los estudiantes de las balas; una niña de 15 años recordada por su amor por el futbol y la escritura.El alboroto justo antes del cierre de las clases en Marjory Stoneman Douglas High School fue al menos el octavo tiroteo este año en una escuela o escuela de los Estados Unidos, que resultó en lesiones o muerte. Fue el peor tiroteo en la escuela desde que 26 niños y adultos fueron asesinados en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. Y podemos decir con trágica certeza que no será la última pérdida innecesaria de vidas resultante del lavado de armas en este país y la negativa de los legisladores nacionales a reforzar los controles sobre quién puede comprar un arma y qué tipos de armas pueden ser propiedad.Que el presunto pistolero de 19 años en el tiroteo de Florida pudo comprar legalmente un rifle AR-15 a pesar de las preocupaciones sobre su salud mental, una fijación de las redes sociales con armas, supuesta participación con un grupo nacionalista blanco y alarde de matar animales subraya el completo fracaso de la clase política de Estados Unidos para enfrentarse a la violencia armada o, incluso, para tratar de controlarla. La maestra Melissa Falkowski, que acogió a 19 estudiantes en el armario de un aula durante el tiroteo, dijo: “La frustración es que hicimos todo lo que se suponía que debíamos hacer... y aún tenemos tantas bajas... Me siento hoy como nuestro gobierno, nuestro país nos ha fallado y ha fallado a nuestros hijos y no nos ha mantenido a salvo”.Sin dudas, hubo varios factores que contribuyeron al tiroteo del miércoles. El tirador acusado es un joven problemático con una historia de problemas de disciplina. Aquellos que lo conocieron, así como las personas encargadas de hacer cumplir la ley, parecen haber respondido inadecuadamente a los signos de peligro.Pero aquí está el hecho clave: este país no tiene el monopolio de los jóvenes con problemas. No tenemos el monopolio de los grupos de odio. No somos el único lugar donde las personas pierden señales de peligro en jóvenes problemáticos. Lo que distingue a los Estados Unidos del mundo desarrollado es nuestro mercado abierto en el armamento de la guerra, en armas cuyo principal propósito y punto de venta es su capacidad obscena de matar a la mayor cantidad de gente posible en el menor estallido de tiempo.¿Es sorprendente que el arma utilizada en la carnicería de esta semana fuera el mismo estilo de rifle de asalto semiautomático que se usó con eficacia mortal en un concierto en Las Vegas, una iglesia de Texas, un club nocturno de Orlando, Florida, una escuela primaria de Connecticut? Estas armas diseñadas para el combate, acompañadas por varias revistas de municiones, se han convertido en las armas preferidas de los tiradores en masa. Es hora de una prohibición nacional sobre su venta y posesión. Ahora, antes de que el siguiente grupo de padres se enfrente a la agonía inimaginable de la llamada telefónica que nunca recibe respuesta.

