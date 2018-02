El problema particular de EU con los tiroteos escolares

Washington— Hasta ahora este año, han habido al menos siete tiroteos escolares en Estados Unidos. Esto es más de uno por semana, más tiroteos escolares que en muchos países. El mes pasado, por ejemplo, un joven de 15 años mató a dos de sus compañeros (y lesionó a otros 18) en su escuela secundaria en Kentucky.Esto no es una anomalía. Estados Unidos está sufriendo una epidemia de violencia con armas de fuego, que se ha estado extendiendo a las escuelas.Desde 2000, hubo más de 188 tiroteos en escuelas y universidades, según estima mi colega del Washington Post Philip Bump. (Es difícil citar un número definitivo, porque el Gobierno federal no estudia la violencia armada en los Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle se ha opuesto a cualquier medida para financiar la investigación o la contabilidad de la epidemia de armas de Estados Unidos).Más de 200 estudiantes han sido asesinados. Al menos 200 más han resultado heridos.Pero existe una estadística que realmente señala cuán inusual es el problema.Hace un par de años, la Academia de Análisis de Incidentes Críticos recopiló datos sobre la violencia escolar en todo el mundo. Echaron un vistazo amplio a los incidentes donde alguien fue asesinado, o se intentó un asesinato, y registraron a todos los que tenían dos o más víctimas. (Los investigadores omitieron "homicidios únicos, homicidios fuera del campus, homicidios causados por acciones gubernamentales, militares, terroristas o militantes". Por lo tanto, incidentes como un ataque aéreo estadounidense en Siria, que bombardeó accidentalmente una escuela y un mercado y mató a 30 personas, no fue incluido).Entre 2000 y 2010, se registraron 57 incidentes en 36 países.La mitad de esos incidentes –28– ocurrieron en Estados Unidos.Está bien. En las escuelas de EU, Hubo tanta violencia como las escuelas en: Alemania, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Francia , Grecia, Guatemala, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Japón, Kenia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rusia, Sudáfrica.También Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tobago, además de Yemen. Y todos los demás países combinados.Eso es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, en 2010, Estados Unidos tenía alrededor de 309 millones de habitantes. La población de los otros países ascendió a 3.8 mil millones. Vale la pena señalar, también, que 13 de esos países nunca habían sufrido una masacre escolar.Es mucho más probable que la violencia en las escuelas de EU sea llevada a cabo con un arma de fuego. Como Quartz explicó sobre el estudio:"En la gran mayoría de los homicidios cometidos en los Estados Unidos, los perpetradores utilizaron armas de fuego. En comparación, China, con el segundo mayor número de incidentes, vio 10 asesinatos en masa, pero ninguno involucró armas de fuego. Alemania vio tres tiroteos masivos, Finlandia vio dos. Otros trece países cada uno vio un incidente con al menos una persona herida o muerta, en el resto nadie fue denunciado como herido ".También hay evidencia de que la violencia escolar está disminuyendo en otros lugares. Como mi colega me explicó esta mañana, "en Europa, no ha habido un gran ataque con armas de alto impacto en un campus en casi una década".Eso se debe a que los estadounidenses tienen un número desproporcionado de armas de fuego (al menos 300 millones, aproximadamente una por persona), especialmente pistolas y armas semiautomáticas. (Una bala de un rifle AR-15, que el presunto tirador usó en el ataque de Florida el miércoles, puede penetrar un casco de acero desde 500 yardas. Como dijo el New Yorker: "Cuando se dispara desde corta distancia contra civiles que no están vistiendo una armadura corporal, las balas de un AR-15 no solo penetran en el cuerpo humano, sino que lo destrozan. Parece como si una granada explotara allí ", dijo Peter Rhee, cirujano traumatólogo de la Universidad de Arizona, a la revista Wired ").Además, como lo señala mi colega de WorldViews, Rick Noack, somos mucho más laxos al aplicar las reglas con respecto a quién puede mantener y mantener armas, y es más difícil para los niños y adultos acceder a los servicios de salud mental.Por supuesto, Estados Unidos no es el único país que lucha contra la violencia escolar. Pero es el único país donde hay tantas armas de fuego y donde la violencia contra los estudiantes –niños en su mayoría– es casi rutinaria.