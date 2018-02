Sexismo, hasta en las frituras

Hay muchos temas importantes que pesan sobre el alma de nuestro país en este momento. Tantos, de hecho, que necesitamos un descanso mental de ellos. Entonces, hablemos sobre el sexismo.Recientemente, en el fantástico podcast de "Freakonomics" del economista Stephen J. Dubner, la directora general de PepsiCo, Indra Nooyi, dio a entender que la compañía pronto introduciría refrigerios amistosos para las mujeres, porque las chicas se acercan a sus sabrosos bocadillos de manera diferente a los hombres."Cuando comes fuera de ... una de nuestras bolsas individuales, especialmente cuando ves a muchos jóvenes comerse las patatas fritas, aman a sus Doritos y se lamen los dedos con alegría, y cuando llegan al fondo de la bolsa, se vierten los pequeños pedazos rotos en la boca", le dijo Nooyi a Dubner.Antes de continuar, permítanme confirmar: en mi hogar, el joven que es el comedor secundario de Fritos, Cheetos, pone patatas fritas y Doritos con sabor a queso de nacho (tengo el dudoso honor de ser la principal consumidora de esta deliciosa basura) hace todo el teatro de lamer los dedos con sorprendente sonoridad y los labios chasqueando hasta que el "mal de ojo" maternal reprime su clamor culinario.Nooyi continúa: "A las mujeres, creo, les encantaría hacer lo mismo, pero no lo hacen. No les gusta crujir demasiado fuerte en público. Y no se lamen los dedos y no les gusta verter los pequeños pedazos rotos en su boca".De acuerdo, le concederé a Nooyi esto: Al comer mis delicias, no hago un espectáculo fuerte y grosero de mí mismo como lo haría un niño.Pero seamos claros: el crujido de cráneos de Cheetos o Fritos, por ejemplo, es más de la mitad del atractivo. Y aunque no me verás vertiendo las migas saladas por mi garganta, confía en mí, esos deliciosos trocitos nunca se desperdician.Dubner le preguntó a Nooyi si había versiones masculinas y femeninas de chips con los que la compañía estaba jugando, y ella respondió: "No es tanto un 'hombre y una mujer' como preguntarnos '¿hay bocadillos para mujeres que se pueden diseñar y empaquetar de manera diferente?' Y sí, lo estamos viendo y nos estamos preparando para lanzar muchos de ellos pronto. Para las mujeres, la baja crisis, el perfil completo del sabor, no tiene tanto sabor en los dedos, y cómo puede ¿Lo pones en tu bolso? Porque a las mujeres les encanta llevar un bocadillo en el bolso". ¡Oh, Indra, noooooo! No sé si me ofende más que ella piense que las mujeres están preocupadas por hacer sonidos de masticación razonables cuando comen o que cree que todavía portan un bolso.¿Una merienda en el bolso? ¿Podrían los estereotipos ser más estables? Muchos tipos de mujeres no tienen despensas portátiles.Estas no son solo las indignaciones indignadas de una mujer sin adornos con demasiados aperitivos salados en el armario de la cocina.Las mujeres de todo el mundo recurrieron a Internet para burlarse de la idea de "Lady Doritos" hasta el punto de que PepsiCo tuvo que contradecir a Nooyi. Un portavoz dijo a los medios de comunicación: "Ya tenemos Doritos para mujeres, se llaman Doritos, y millones de personas las disfrutan todos los días. Al mismo tiempo, sabemos que las necesidades y preferencias continúan evolucionando y estamos siempre buscando nuevas formas de involucrar y deleitar a nuestros consumidores".Hay una cosa llamada "Desi Wall of Shame". Los asiáticos del sur de Asia lo crearon para deshonrar a los miembros prominentes de la comunidad Desi que apoyan al presidente Trump, como el embajador de Estados Unidos Nikki Haley, el presidente de la FCC Ajit Pai y Raj Shah, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca.No pediría que se abriera a formas de ridiculez no políticas para que Nooyi pueda agregarse a la lista. Pero el ejecutivo respetado erró al generalizar sobre un segmento de la población que es responsable de más de 20 billones en gastos mundiales.Por enésima vez, especialistas en marketing, dejen de ver a las mujeres como consumidoras exóticas, inescrutables y en el límite de lo inhumano a las que hay que complacer de la manera más reductiva y superficial.Si las empresas de botanas realmente quieren impresionar a las mujeres, deberían pensar en las mujeres simplemente como amantes de la comida y dejarnos los modales.