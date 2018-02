Los medios toman partido en el debate

Es difícil recordar un momento en que un simple memo de cuatro páginas causó tantos problemas.Dependiendo de cómo se sienta con respecto al presidente Trump, el memorando en cuestión –que fue compilado por el personal de la oficina del representante Devin Nunes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes– es una prueba de la mala conducta de las agencias durante la administración Obama , o una argucia.La verdad es probablemente en algún punto intermedio.Para mí, el memorando y la frenética reacción de todos por parte de él brindan la oportunidad de reflexionar sobre cuán roto se ha convertido nuestro discurso público y cómo los medios informativos han ayudado a corromperlo.Como periodista de opinión, no es mi trabajo convencer a la gente de mi línea de pensamiento o actuar como portavoz de ninguno de los partidos políticos. Francamente, ambos partidos políticos están motivados por el interés propio y parecen estar llenos de personas dispuestas a mentir para encubrir las fechorías.Mi papel es simplificar lo complicado, poner las noticias en contexto y ayudar a explicar un mundo loco. Sin embargo, ni siquiera puedo comenzar esa tarea hasta que ayudo a despejar el aire al tomar montones de información de una variedad de fuentes y escudriñarlas para separar las útiles de las trampas.En los últimos meses, conocí a muchas personas inteligentes que quieren ser buenos ciudadanos y mantenerse informadas, pero consideran que el proceso de cribado es tan agotador que han apagado su televisor. Me dicen que no saben en quién o en qué confiar. Solo quieren los hechos y no opinión.Lo entiendo. Consultar demasiados medios puede ser dañino, para su cordura. Vivimos en tiempos extraños donde, mientras más artículos periodísticos y noticias de televisión consumes, más confundido te vuelves.Ahora tenemos algo más que examinar: cientos de mensajes de texto entre Peter Strzok y Lisa Page, esos amados y locuaces empleados del FBI que charlaron sobre las investigaciones del servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton y sobre la supuesta colusión entre Rusia y la campaña de Trump.La niebla es increíblemente espesa. Y todos los días, hay más. Lo que no hay muchas respuestas son solo preguntas.Como este: ¿el FBI y el Departamento de Justicia engañaron a los jueces en el tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) relegando a una nota a pie de página en una solicitud de vigilancia el hecho de que un expediente de inteligencia fue pagado por la oposición política a Trump? De ser así, ¿no hubiera sido mejor decir abiertamente en las solicitudes, que comenzaron bajo la administración Obama, que los fondos provienen de la campaña de Clinton y del Comité Nacional Demócrata?Los comentaristas legales, de todo el espectro, insisten en que esta distinción es importante y que las agencias deberían haber divulgado más información.Y, por otro lado, ¿no deberían los partidarios de Trump, incluso si creen que no hubo colusión, preguntarse por qué, en todos los escándalos relacionados con Trump, tantos caminos conducen a Rusia? Hay otros países en el mundo, ¿sabes? Mientras tanto, ten cuidado con toda la desinformación que hay por ahí. Cuando las firmas de abogados, las agencias de relaciones públicas y los agentes políticos comienzan a manipular el lenguaje, el objetivo no es informar, sino enturbiar las aguas.Y los medios sólo hacen las cosas más turbias. No sólo escuchará perspectivas radicalmente diferentes sobre el mismo tema, sino que también verá que las redes, que han elegido los lados entre los partidos políticos, a menudo minimizan las historias que lastiman a su equipo y reproducen historias que lastiman al oponente. equipo.Por supuesto, el sesgo de los medios no es nada nuevo. Pero, de alguna manera, en la época de Trump, parece más feo y más siniestro en ambas direcciones. La nueva norma, especialmente en los medios de difusión, es el cabildeo impulsado por una agenda que se disfraza de periodismo.¿Qué pasó con la presentación de informes? ¿Por qué las personas de las noticias no pueden decirnos lo que sucedió, la letanía de “quién, qué, cuándo, dónde, por qué” que solían enseñar en la escuela de periodismo, y decidir por nosotros mismos qué significa todo esto? ¿Por qué están constantemente tratando de forzarnos a alimentar su punto de vista?Y, si realmente están bien informados, como se supone que deberían ser, ¿por qué no intentan abrir puertas en lugar de cerrarlas?