Debe tribunal poner fin a la manipulación electoral

En los próximos meses, se espera que la Corte Suprema decida, por fin, en una de las prácticas más corrosivas en la democracia estadounidense moderna: el trazado de mapas de distritos legislativos para consolidar al partido en el poder, sin importar cuántos votantes puedan querer una resultado diferente.Aun cuando este comportamiento, conocido como gerrymandering (manipulación) partidista, se ha salido de control en las últimas décadas, el tribunal se ha negado a controlarlo porque, según el reclamo, cualquier posible solución recae en las ramas políticas y no en los tribunales.Eso es una litera. Tanto los demócratas como los republicanos dibujan mapas tendenciosos, por supuesto –los dos casos presentados ante el Tribunal Supremo este término lo aclaran–, pero el gerrymandering moderno partidista es principalmente obra de los republicanos, que controlan la mayoría de las gobernaciones, así como las cámaras legislativas en 32 estados.Sus esfuerzos para asegurar esta ventaja por cualquier medio necesario –incluyendo haciendo una pausa a cualquier institución, incluidos los tribunales, que intentan detenerlos- son el trabajo de un partido que se actúa menospreciando la legitimidad de su oposición política.Lo que está en juego no son sólo cientos de escaños legislativos estatales, sino también el control de la Cámara de Representantes, que los republicanos tienen actualmente por un margen de 45 escaños.El caso más impactante se está desarrollando ahora en Pensilvania, donde los legisladores republicanos crearon en 2011 mapas tan sesgados que cuando los demócratas obtuvieron la mayoría del voto popular al año siguiente, se tradujeron en sólo cinco de los 18 escaños del Congreso.Indefendible. Así lo vio el Tribunal Supremo de Pensilvania el mes pasado, tachando los mapas de “clara, simple y palpablemente” violación de la constitución del estado y ordenando a los legisladores que presenten mapas nuevos y más justos al gobernador antes del viernes. Si no lo hacen, el tribunal sustituirá sus propios mapas no partidarios antes del 19 de febrero, a tiempo para las elecciones primarias del estado en mayo.Los republicanos de Pennsylvania están furiosos. El presidente pro tempore del Senado estatal, Joe Scarnati, se negó a cumplir con la orden de la corte de entregar datos concernientes a las líneas del distrito actual del estado, argumentando que los jueces se extralimitaron en su autoridad. Los líderes del Partido Republicano apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos para bloquear la orden, pero su pedido fue denegado el lunes por el juez Samuel Alito Jr.Cuando habla la Corte Suprema, ese es generalmente el final del asunto. No esta vez. Esta semana, un legislador republicano recomendó impugnar a los cinco jueces de Pensilvania que votaron por derribar los mapas, con el argumento de que “incurrieron en mala conducta en el cargo”. Los jueces de Pensilvania son elegidos en campañas partidistas y los cinco en la mayoría son demócratas. Los dos disidentes son republicanos.Elegir jueces, como práctica, es una mala idea que debería eliminarse a nivel nacional. Sin embargo, retirar a la fuerza a un juez por tomar decisiones que ofenden al partido gobernante es, por decirlo suavemente, no tolerable en una democracia. Es una amenaza profunda para la independencia del poder judicial y la separación de poderes.Peor aún, están lejos de estar solos en sus esfuerzos por manipular el proceso electoral. En Carolina del Norte, los legisladores del Partido Republicano dibujaron distritos sesgados –un estudioso de leyes electorales los llamaron los mapas más descarados y atroces del país– que lograron ganar nueve de los 13 escaños de la Cámara, a pesar de obtener sólo el 49 por ciento del total. voto popular en todo el estado.Los republicanos ahora tienen 10 de esos 13 escaños, pero incluso eso no fue suficiente para ellos, especialmente después de 2016, cuando los votantes eligieron a un demócrata, Roy Cooper, como gobernador y le dieron a los liberales una ventaja de 4 a 3 en la Corte Suprema del estado.Casi inmediatamente, los republicanos contraatacaron, despojando al nuevo gobernador de muchos poderes, intentando rediseñar distritos judiciales, exigiendo a los jueces identificar su afiliación partidista en las boletas y reduciendo el tamaño del Tribunal de Apelaciones del estado, para evitar que Cooper reemplace a los republicanos que se retiran .En otras palabras, si no puede ganar el juego bajo las reglas existentes, cambie las reglas.Los tribunales estatales y federales han fallado en contra de muchas de estas medidas y han invalidado los mapas distritales creados por los republicanos y las leyes de votación que se crearon para frustrar el poder político negro en el estado.Lo más significativo es que, en enero, un panel de tres jueces de un tribunal federal anuló los mapas del distrito de Carolina del Norte por estar “motivados por una intención partidista odiosa” y por violar la garantía de la 14ª Enmienda de igual protección. Pero la Corte Suprema puso esa sentencia en suspenso, lo que significa que los actuales mapas amigables con los republicanos casi con certeza estarán en uso para los exámenes parciales de 2018.Así que aquí es donde estamos: actores cada vez más partidistas, principalmente de la derecha, están empuñando.