Puerto Rico no merece contratistas de segunda

Los propietarios prudentes saben que no es mejor contratar a alguien para un trabajo que anteriormente no pudo hacer el trabajo. También saben la importancia de encontrar a alguien con experiencia necesaria. Entonces, ¿por qué diablos el gobierno federal adjudicó un contrato para proporcionar comidas a Puerto Rico devastado por los huracanes a un vendedor sin ninguna experiencia en ayuda en desastres a gran escala y con un historial de al menos cinco contratos cancelados por el gobierno?Mientras esperamos que la administración de Trump intente encontrar una respuesta, no podemos evitar preguntarnos cuántos otros contratos cuestionables se hicieron y qué rol jugó en la repudiada respuesta federal a Puerto Rico. Después del huracán María, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias buscó firmas que proporcionaran millones de alimentos en condiciones de emergencia a las personas afectadas de Puerto Rico.La agencia entregó un contrato de 156 millones de dólares a una compañía de Atlanta cuya única empleada, Tiffany Brown, sabía cómo navegar las compras federales, pero tenía una historia de contratos gubernamentales cancelados. Ella contrató a un proveedor de bodas con un personal de 11 personas para preparar comidas congeladas y encontró una organización sin fines de lucro de Texas que envió ayuda alimentaria. Sólo una pequeña fracción de las comidas se entregaron antes de que se cancelara el contrato, y FEMA sostuvo que las comidas no cumplían con el requisito de ser autocalentables.Brown, que se describe en Twitter como “Una diva, empresaria, autora, idealista con cicatrices para demostrarlo”, admitió a los medios, “Probablemente deberían haberse ido con otra persona”.Las condiciones en Puerto Rico han mejorado en los más de cuatro meses desde el huracán María, pero siguen siendo sombrías. Todavía hay una necesidad de alimentos y agua de emergencia, las lonas sirven como techos temporales para proporcionar refugio, y un número considerable de personas sigue careciendo de energía. La ineptitud tan evidente en la adjudicación de este contrato es intolerable, lo que plantea dudas sobre la capacidad de FEMA para responder a desastres futuros.Sin duda, tres huracanes consecutivos crearon tensiones inusuales para la agencia, pero seguramente debería haber una mejor planificación para alinear contratistas potenciales capaces de hacer el trabajo cuando ocurre un desastre.

