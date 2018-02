La mariguana puede salvar vidas

Esta semana, el fiscal general Jeff Sessions hizo una pausa en una discusión sobre la epidemia de opiáceos para, una vez más, ir tras la mariguana. Sugirió que los analgésicos adictivos no eran el único problema y que muchos adictos a la heroína comienzan “con mariguana y otras drogas”.Existe una relación entre el cannabis y los opioides, pero el Sr. Sessions lo tiene al revés. La mariguana no es una droga de entrada a la adicción a los opiáceos, es una alternativa más segura a los analgésicos. La promesa del Sr. Sessions de tomar medidas enérgicas contra la mariguana sólo empeorará la epidemia de opiáceos.Sabemos que el 40 por ciento de todas las muertes por sobredosis de opiáceos implican un opioide recetado. Por lo tanto, tener acceso legal al cannabis como otra opción para aliviar el dolor puede reducir el consumo de opiáceos.Sé que suena contradictorio, pero considera la evidencia. Para empezar, un gran estudio evaluó el efecto de las leyes de mariguana medicinal en muertes relacionadas con opiáceos entre 1999 y 2010 en los 50 estados e informó una disminución del 25 por ciento en la mortalidad por sobredosis de opiáceos en estados donde la mariguana medicinal era legal, en comparación con aquellos donde no fue, el estudio encontró que en 2010, las leyes de mariguana medicinal dieron como resultado un estimado de mil 729 muertes menos de lo esperado.Otros estudios epidemiológicos encontraron resultados similares. Un estudio publicado el año pasado examinó las muertes relacionadas con opiáceos en Colorado entre 2000 y 2015. Los investigadores compararon las tasas de mortalidad antes y después de que el estado legalizara el cannabis recreativo en 2014. Para los controles, eligieron dos estados cercanos: Nevada, que legalizó sólo el cannabis medicinal, y Utah, donde todo el consumo de cannabis es ilegal. El estudio encontró una caída del 6.5 por ciento en las muertes relacionadas con los opiáceos después de que el cannabis recreativo se volviera legal en Colorado.Del mismo modo, otros investigadores examinaron el vínculo entre el cannabis medicinal y el uso de opiáceos en un grupo de pacientes con dolor crónico en Nuevo México, uno de los estados más afectados por la crisis de opiáceos. Informaron que los sujetos que tenían acceso al cannabis medicinal tenían 17 veces más probabilidades de dejar de usar opiáceos para el dolor en comparación con aquellos que no usaban cannabis.Debido a que estos son todos estudios de observación, no pueden demostrar un vínculo causal entre el consumo de cannabis y una menor mortalidad relacionada con los opiáceos. Aun así, la evidencia epidemiológica consistente es difícil de ignorar.¿Por qué el cannabis podría funcionar tan bien como una alternativa a los opioides? Ofrece cierto alivio leve del dolor. Pero lo más significativo es que tanto los opiáceos como el cannabis, como todas las drogas recreativas, causan la liberación de dopamina en la ruta de recompensa del cerebro. Esa señal transmite una poderosa sensación de placer y anhelo. Por lo tanto, el cannabis podría adelantarse a algunos de los efectos gratificantes de los opiáceos, disminuyendo el deseo general de usarlos.También hay evidencia preliminar intrigante de que el cannabidiol, un componente principal de la mariguana, puede mitigar el ansia en las personas con dependencia a los opioides después de un período de abstinencia.Si el cannabis fuera en realidad una droga de entrada peligrosa, como sugirió el fiscal general, sería muy fácil de ver en los datos. Descubriremos que las leyes de la mariguana medicinal aumentan el uso de drogas opiáceas y la muerte por sobredosis, cuando en realidad sucede todo lo contrario.También esperaríamos ver una secuencia constante de abuso de drogas desde el cannabis hasta, por ejemplo, los opiáceos o la cocaína, en diferentes culturas. Pero este no es el caso en absoluto.Por ejemplo, en Japón, donde el consumo de mariguana es relativamente raro, el 83 por ciento de las personas que consumían drogas recreativas no comenzaban con cannabis. Esto también fue cierto para el 60 por ciento de los sudafricanos.Una explicación más plausible del hallazgo común de que las personas usan una serie de drogas recreativas es una propensión general a la conducta de riesgo, de la cual el consumo de drogas es sólo una manifestación.Nada de esto es para decir que la mariguana no tiene riesgos. Ciertamente no lo es. El cannabis puede afectar la cognición, la atención y el rendimiento intelectual, aunque los efectos son reversibles. Y en algunas personas que están genéticamente en riesgo, puede desencadenar estados psicóticos. Pero hay poca evidencia de que el consumo de mariguana aumente la mortalidad.Por el contrario, la sobredosis de opiáceos es la principal causa de muerte prevenible en los Estados Unidos, y mata a aproximadamente 91 estadounidenses todos los días. El presidente Trump ha calificado acertadamente la crisis de los opioides como una “emergencia de salud pública”, pero aún tiene que articular una política real o asignar los recursos necesarios para enfrentarla.Por lo menos, no gastemos recursos valiosos en una represión sin sentido del cannabis, especialmente cuando la evidencia sugiere que sólo empeoraría el flagelo opioide y costaría más vidas estadounidenses.