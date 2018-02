Consenso en EU: Rusia intentará influir en elecciones mexicanas

Los funcionarios de la administración Trump y los demócratas en el Congreso no pueden ponerse de acuerdo en casi nada, pero expresan cada vez más la misma preocupación cuando se trata de América Latina: Rusia intentará influir en las próximas elecciones en México, Colombia y otros países de la región.Luego de regresar de una gira por cinco países de América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el martes: “Vemos algunas de las huellas dactilares de Rusia en torno a las elecciones que se han producido en Europa... Estamos viendo una actividad similar en este hemisferio”. Agregó que “hay varias elecciones importantes en este hemisferio este año”.Tillerson no citó ningún país latinoamericano específico, pero el senador demócrata Ben Cardin, demócrata por Maryland, miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, me dijo en una entrevista el miércoles que no tiene dudas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intentará interferir en las elecciones de este año en México y Colombia.Cardin publicó recientemente un informe del personal demócrata del Senado sobre relaciones exteriores del Senado titulado: “Asalto asimétrico de Putin a la democracia en Rusia y Europa”. Detalla los esfuerzos de Rusia para influir en la carrera presidencial estadounidense de 2016, así como acciones para influir en las elecciones en Alemania y Francia, España y otros países europeos.Cuando le pregunté a Cardin si encontraba indicios de que Rusia podría intentar hacer algo similar en México, donde el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador lidera la carrera por las elecciones del 1 de julio, respondió: “Esperamos ver eso en México y otros países del hemisferio”. Agregó que a Putin “le gustaría tener un gobierno en México que no sea amigo de Estados Unidos”.Cardin también dijo que “ciertamente estamos viendo evidencias de las actividades de Putin en nuestro hemisferio”. Citó los esfuerzos de Rusia para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016, que, a pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump por restar importancia, han sido confirmadas públicamente por 16 agencias de inteligencia estadounidenses y el propio director de Trump para la CIA, Mike Pompeo.“No es sólo un ataque al proceso electoral en los Estados Unidos en 2016, o un ataque potencial de influencia en las elecciones mexicanas. Es un plan de juego general para asaltar las instituciones democráticas, para permitir que se cree un vacío en el que la influencia del Sr. Putin pueda ser mayor”, me dijo Cardin.Según el informe del Senado de Cardin, las operaciones de desinformación de Rusia incluyen noticias falsas deliberadas difundidas por la agencia gubernamental Russia Today (RT) y la agencia de noticias Sputnik. Además, el informe citaba “granjas de trol”, fábricas de desinformación que difunden teorías de conspiración a través de cuentas falsas en Facebook y Twitter.Una granja de trolls en San Petersburgo, conocida como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), emplea a cientos de jóvenes rusos. Trabajan turnos de 12 horas al día y se espera que publiquen cinco puestos políticos, 10 puestos no políticos –para establecer credibilidad– y hasta 200 comentarios en los puestos de otros trabajadores. Ellos ganan entre 800 y mil dólares al mes, un buen salario para los recién graduados, dice el informe.A menudo soy escéptico de los informes sobre interferencia extranjera en las elecciones, pero este parece creíble. Excepto por Trump, quien, por algún motivo que la historia revelará un día, se esfuerza por defender a Putin, las personas con acceso a informes de inteligencia en todo el espectro político coinciden en que Rusia está ejecutando una máquina de desinformación extranjera patrocinada por el estado.Y las propias compañías tecnológicas lo dicen. Facebook admitió recientemente que los anuncios engañosos y las publicaciones en redes sociales producidas por grupos respaldados por el Kremlin llegaron a 126 millones de estadounidenses y posiblemente millones de otros en más de una docena de naciones occidentales. Y Twitter dijo que los bots vinculados a Rusia compartieron tweets de Trump casi medio millón de veces durante los últimos meses de las elecciones de 2016, casi 10 veces más que los tweets de Hillary Clinton.Para ser claros, no creo que el candidato izquierdista de México, López Obrador, tenga algo que ver con esto; sería estúpido de su parte estar remotamente vinculado a la máquina de noticias falsas de Rusia.Pero Facebook, Twitter y otras compañías tecnológicas, deberían ser responsables de sacar provecho de campañas de noticias falsas como la de Rusia. De lo contrario, las redes sociales continuarán creando estragos en las elecciones de México y Colombia de este año, entre otros, como lo hicieron en los Estados Unidos.